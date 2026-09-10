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Образование Школьную программу полностью изменят: какие классы будут учить по-новому

Школьную программу полностью изменят: какие классы будут учить по-новому

Акцент хотят сделать на науках

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Обновления разработали для средней и старшей школы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОбновления разработали для средней и старшей школы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Обновления разработали для средней и старшей школы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Со следующего учебного года начнут действовать новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и обновленная федеральная образовательная программа для 10–11-х классов. В них акцент сделают на естественно-научной и инженерной составляющих. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Разработан новый образовательный стандарт старшей школы, обновляется федеральная программа 10–11-х классов. В них усилены естественно-научная и инженерная составляющие. Новые ФГОС и федеральная программа для 10–11-х классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года», — приводит слова Колударовой пресс-служба Минпросвещения.

Кроме того, Минпросвещения в 2026–2027 годах обновит ФГОС и программы обучения для 5–9-х классов. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, что школы получили единые критерии выставления оценок по основным предметам. Эти рекомендации должны сделать отметки за знания учеников более объективными. Подробнее — в материале.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Школа Школьная программа Учеба
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