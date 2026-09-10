Школьную программу полностью изменят: какие классы будут учить по-новому

Обновления разработали для средней и старшей школы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Со следующего учебного года начнут действовать новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и обновленная федеральная образовательная программа для 10–11-х классов. В них акцент сделают на естественно-научной и инженерной составляющих. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Разработан новый образовательный стандарт старшей школы, обновляется федеральная программа 10–11-х классов. В них усилены естественно-научная и инженерная составляющие. Новые ФГОС и федеральная программа для 10–11-х классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года», — приводит слова Колударовой пресс-служба Минпросвещения.

Кроме того, Минпросвещения в 2026–2027 годах обновит ФГОС и программы обучения для 5–9-х классов. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости.