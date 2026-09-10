В КХЛ анонсировали кругленькую выплату ярославскому «Локомотиву»

Ярославскому «Локомотиву» выделят 215 млн 905 тысяч 534 рубля от Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в самой лиге 10 сентября. Такую выплату клуб получит по итогам сезона 2025/2026, в котором ярославская команда стала дважды обладателем Кубка Гагарина.
Всего для клубов выделили 2 млрд 364 млн 825 тысяч 558 рублей. «Локомотив» среди них получит наибольшую сумму.
Как пояснили в КХЛ, базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевые отчисления от азартных игр, получаемых от единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).
По данным КХЛ, начиная с сезона 2023/2024 распределение средств производится следующим образом:
30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения;
70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); государственное финансирование (10%); своевременная оплата труда хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%)).
«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков и многое другое», — отметили в лиге.
Напомним, 2 сентября в Ярославле прошла предсезонная пресс-конференция ХК «Локомотив». На вопросы журналистов ответили президент клуба Юрий Яковлев и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. Спикеры рассказали о ценах на билеты, планах на молодежную команду и работу с Хартли. Чего ждать от нового сезона — ищите здесь.