В КХЛ анонсировали кругленькую выплату ярославскому «Локомотиву»

Сколько денег выделили клубу «Локомотив» от КХЛ Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославскому «Локомотиву» выделят 215 млн 905 тысяч 534 рубля от Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в самой лиге 10 сентября. Такую выплату клуб получит по итогам сезона 2025/2026, в котором ярославская команда стала дважды обладателем Кубка Гагарина.

Всего для клубов выделили 2 млрд 364 млн 825 тысяч 558 рублей. «Локомотив» среди них получит наибольшую сумму.

Как пояснили в КХЛ, базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевые отчисления от азартных игр, получаемых от единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Какие выплаты получат хоккейные клубы Источник: КХЛ

По данным КХЛ, начиная с сезона 2023/2024 распределение средств производится следующим образом: 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения;

70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); государственное финансирование (10%); своевременная оплата труда хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%)).

«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков и многое другое», — отметили в лиге.