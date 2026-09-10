Отпуск на машине: семья отдохнула в Абхазии — почему они хотят повторить путешествие

Отпуск удался, и вот почему Источник: Дарина Пономарева

Павлины, водопады, дача Сталина и коровы на трассе — такой увидела Абхазию декоратор из Архангельска Дарина Пономарева. Несмотря на проблемы с бензином, она отправилась туда на машине с семьей, чтобы провести отпуск активно и увидеть как можно больше. О том, как туристы пересекают границу, чем впечатляют местные пещеры и почему семья планирует вернуться, Дарина рассказала 29.RU.

Граница, жилье, наличные

Дарина Пономарева отправилась из Архангельска в Абхазию на машине вместе с сестрой и родителями. Вместо шумных Гагры и Сухума семья выбрала Гудауту — небольшой спокойный город на берегу Черного моря.

Путешественники заранее изучили советы в интернете и решили пересекать границу ночью, когда машин меньше. Дарина, ее мама и сестра прошли через пропускной пункт пешком, а отец, дождавшись своей очереди, проехал на автомобиле. Вся процедура заняла меньше часа.

— У нас проверили паспорта, мамин документ о смене фамилии и свидетельство о браке. У водителей смотрят паспорт и документы на машину. Сразу после границы мы оформили страховку: полиция может остановить и проверить, есть ли она, — объясняет девушка.

В Гудауте семья поселилась в частном доме на две квартиры — до моря от него было всего три минуты. Жилье забронировали на сайте объявлений, получилось 11 дней. Плата за сутки — около четырех тысяч рублей.

— По всей Гудауте висят объявления об аренде квартир и домов. Даже если приехать без брони, жилье найти можно. Но заранее цена будет вполне адекватной. По соседству должны были заселиться другие туристы, однако они посмотрели жилье и уехали. Возможно, водитель просто предложил им переночевать у него, такой способ поиска там тоже работает, — говорит она.

Ехать в Абхазию смело можно с российскими рублями. Банковские карты принимают не везде, а возможность безналичной оплаты часто зависит от наличия интернета. Поэтому наличка в Абхазии — самый надежный вариант.

— Местные сим-карты мы не покупали. В доме был Wi-Fi, поэтому все необходимое смотрели там. Я заранее скачала карту Абхазии, чтобы пользоваться навигатором без интернета. Банкоматы там есть, лучше снимать не больше трех тысяч рублей, и тогда не будет комиссии. Проблем с деньгами у нас не возникло: Гудаута небольшая, ближайший банкомат был в пешей доступности, — вспоминает Дарина.

«Виды просто прекрасные»

Облик Гудауты складывается из советской архитектуры, ухоженных набережных, густой южной зелени и множества заброшенных домов, где раньше жили грузинские семьи.

Советское наследие Абхазии Источник: Дарина Пономарева

За природными видами туристы отправляются к озеру Рица — от Гудауты до него около 70 километров. Для поездки лучше выбрать ясный день.

— Мне очень повезло: друг оказался в Сочи, приехал за мной в Абхазию на кабриолете, и мы отправились по горному серпантину к Рице. Билет в эту зону стоит тысячу рублей с человека.

На озере можно взять напрокат катамаран, пообедать в ресторане или на фудкорте и купить сувениры. Но главное здесь — прозрачная голубая вода в кольце гор.

— Виды просто прекрасные. Можно покататься по озеру, поесть, погулять — занятий хватает, — говорит северянка.

Потрясающий вид со смотровой площадки «Прощай, Родина» Источник: Дарина Пономарева

По дороге к Рице расположены Голубое озеро, водопад и точки, где предлагают продегустировать мед, купить сувениры или сфотографироваться с павлинами. Еще одна остановка — смотровая площадка «Прощай, Родина» над Юпшарским каньоном. По словам Дарины, она чем-то напоминает смотровую в Голубино: стоишь над самым ущельем и восхищаешься живописными видами.

Голубое озеро — место притяжения туристов Источник: Дарина Пономарева

Роскошные павлины — главные модели Источник: Дарина Пономарева

Площадка очень востребована, туристов, желающих сделать эффектное фото, там много. Рядом есть платная подобная точка, там суеты нет и чувствуешь себя в безопасности, потому что людей меньше. Цена такой фотосессии на свой смартфон — 150 рублей.

Еще один маршрут из Гудауты ведет в Новый Афон. Начать прогулку можно с Новоафонского монастыря конца XIX века: вход свободный. Женщины проходят в платках, обычно прикрывают еще и плечи.

Если с собой нет платка или юбки, их выдадут на месте Источник: Дарина Пономарева

От монастыря по указателям можно дойти до водопада, а затем подняться к заброшенной железнодорожной платформе Псырцха. Сюда приезжают ради видов и тоннелей, уходящих сквозь горы.

— Рядом с монастырем по той же дороге находится дача Сталина. Вход на территорию стоит 50 рублей: можно осмотреть несколько домов и посмотреть на море. Экскурсия внутри дачи обойдется в 300 рублей. Мы не заходили, но даже с исторической точки зрения место интересное. Всего я насчитала в Абхазии три дачи Сталина: одна находится у озера Рица, еще одна — в Новом Афоне, — отмечает Дарина Пономарева.

Дача Сталина вся в зелени Источник: Дарина Пономарева

Большое впечатление оставили пещеры. Дарина считает, что с голубинскими их сравнивать сложно, совсем другой масштаб. Виды открываются интересные, но билеты пользуются спросом у туристических групп, и билеты остаются только на вечернее время. Чуть раньше пройти можно, если попробовать договориться.

Путешествие вглубь горы начинается с поездки в вагончике. Дальше — подсвеченные сталактиты и огромные подземные пространства.

В пещерах красиво и прохладно, можно спрятаться от жары, а если замерзнете — дадут плед Источник: Дарина Пономарева

Всего в пещере девять залов, туристам показывают шесть. Но и этого достаточно, чтобы впечатлиться.

Стоишь внутри и думаешь: «Господи, как природа могла такое создать?» Дарина Пономарева жительница Архангельска

Кофе, оздоровительные процедуры и танцы

Одна из самых известных точек Сухума — «Брехаловка», небольшая кофейня на набережной Махаджиров рядом с парком. Кофе здесь варят на песке, а постоянные гости приходят не только за напитками, но и за разговорами.

Весьма любопытное местечко, где подают вкусный кофе Источник: Дарина Пономарева

— Обычно я не пью черный кофе, предпочитаю раф или капучино. Но местный мне очень понравился. А круассаны с заварным кремом — просто восторг. Таких вкусных я нигде не пробовала, хотя пирожных за свою жизнь съела немало. Название себя оправдывает: мы сели выпить кофе и разговорились с местным жителем.

Между Гудаутой и Новым Афоном находится санаторий с природными сероводородными источниками. За 300 рублей посетителям предлагают ванну с минеральной водой и грязевую процедуру.

— Я ожидала, что запах тухлых яиц будет очень резким, но он оказался вполне терпимым и особого дискомфорта не доставил, — говорит собеседница.

Водопад на псырцхинской гидроэлектростанции Источник: Дарина Пономарева

Старая ж/д платформа Источник: Дарина Пономарева

В Гудауте Дарине удалось попасть на концерт кавказских песен и танцев. Билет стоил примерно 1500 рублей. На сцене звучали национальные инструменты, а артисты исполняли в том числе танцы с саблями.

— Было очень зрелищно и захватывающе. Это хороший способ познакомиться с местной культурой. Судя по всему, такие концерты проводят часто: через два дня после нашего выступление рекламировали снова, — продолжает Дарина.

Развлечения на побережье не заканчиваются выступлениями. Туристам предлагают морские прогулки на яхтах, полеты на парашюте за катером, катание на бананах и гидроциклах, аренду сапбордов. Есть и развлечения на высоте — тарзанки, зиплайны и фуникулеры.

Ходите везде и пробуйте все, что интересно. На мой взгляд, эти развлечения стоят своих денег. Дарина Пономарева жительница Архангельска

По утрам и вечерам море в Гудауте было прозрачным. Лучше купаться именно в это время, а не днем, когда на пляж приходит больше людей и со дна поднимается песок.

С погодой повезло Источник: Дарина Пономарева

Арбуз по 15 рублей, вино по 160 рублей

Цены стали для Дарины еще одним приятным сюрпризом. Недорогими оказались не только экскурсии и развлечения, но и продукты. Арбузы, например, продавали по 15 рублей за килограмм.

— За овощами, фруктами и сырами мы ходили на рынок в Гудауте. Рядом есть небольшие магазины, где можно купить всё необходимое. Цены либо такие же, как в России, либо заметно ниже. При этом всё свежее и очень вкусное, — рассказывает девушка.

На набережной работают кафе и рестораны с местной, европейской и азиатской кухней. Цены, по меркам Дарины, более чем приятные.

— Бокал вина стоит от 160 до 280 рублей. В Архангельске я даже не представляю, где можно найти такие цены.

Кухня — на любой вкус Источник: Дарина Пономарева

Заведения с местной кухней называются апацхами. В одном из них семья попробовала баранью ножку, копченую белую форель и выпечку.

— То, что у нас называют хачапури по-аджарски, там называют просто «лодочкой». Правда, я ждала, что в ней будет больше сыра. А привычный хачапури называется «хачапур» и напоминает лепешку с нежным сыром внутри. Очень вкусно. Еще у нас солянка — это суп с разными видами колбасы, а там она считается вторым блюдом. Ее готовят густой, с крупными кусками мяса в соусе, и макают туда хлеб. Мяса не пожалели, — сравнивает архангелогородка.

Среди других гастрономических впечатлений — пряный харчо, сулугуни и его копченая версия. Удивила Дарину и окрошка на кефире: ингредиенты для нее не нарезают кубиками, а натирают.

«Люди зарабатывают на всём»

Общение с местными жителями оставило у семьи приятное впечатление, в основном на пути встречались дружелюбные и добрые люди.

Однако были и другие встречи. Первая произошла озере Рица. Там незнакомка ловко завязала Дарине на руку нитку, заговорила о любви, счастье и детях. И, конечно, всё это за вознаграждение.

— Она решила, что мы — я и мой друг — пара. Стала нас благословлять и предсказывать будущее. Ниточка, как оказалось, стоила 3000 рублей.

Дарина по доброте душевной предложила незнакомке символическую плату, но та продолжала гнуть свою линии, и, когда аргументы кончились, заявила, что она в положении.

Красота южной природы Источник: Дарина Пономарева

Другой случай произошел утром в Гудауте. Дарина с младшей сестрой возвращалась из магазина. Рядом остановилась машина. Молодой человек делал им комплименты, спрашивал, куда они идут, предлагать подвезти.

— Мы почти пришли, но я ответила водителю, что нам надо идти прямо. Не хотела показывать, где мы живем. Он проехал вперед и снова остановился. Чего-то ждал. Подъехали другие машины, и он скрылся. Мы немного подождали и быстро вернулись домой, — вспоминает она.

Дарина советует быть внимательными при покупке местных продуктов. Хозяйка дома предупредила семью, что туристам могут продать разбавленное вино, поэтому рекомендовала проверенного производителя.

— В туристических местах люди зарабатывают на всём, поэтому хороший товар лучше искать по рекомендации.

На дорогах нужно смотреть по сторонам. Если нет светофора, водители не всегда уступают дорогу. Сплошная линия, по ее наблюдениям, тоже редко мешает обгону.

Сначала переходить дорогу было непривычно: люди идут где удобно, иногда даже на красный. Потом мы освоились, но за машинами все равно нужно внимательно следить. Дарина Пономарева жительница Архангельска

В Абхазии коров считают равноправными пешеходами. Они гуляют по городу и железнодорожным путям. И если лошади пасутся у дорог, то коровы целым стадом могут выйти на трассу. Водители осторожно их объезжают.

В Гудауте, по словам Дарины, много уличных собак, правда, если между собой они иногда конфликтуют, то к людям относятся спокойно.

Что увезти и за чем вернуться

В торговых центрах можно найти и брендовые вещи, и товары турецкого производства. Однако Дарина оценивала качество одежды и решила, что в лучшем случае в Абхазии можно купить недорогие шорты или что-то для пляжа, но не больше.

Главные сувениры здесь съедобные: аджика, специи, чурчхела, пастила, сыр и местный алкоголь — вино, коньяк или чача. Спиртное семья покупала в магазине при заводе: продавец предлагала всё попробовать и подробно рассказывала о напитках.

На обратном пути прохождение границы заняло около трех часов. На выезде автомобили тщательно досматривали: проверяли багажник и салон.

Атмосферный Сухум Источник: Дарина Пономарева

Несмотря на долгую дорогу, семья уже планирует следующую поездку. В этот раз из-за ситуации с бензином они старались меньше ездить и не успели увидеть Гагру и мыс Пицунда.

Я люблю активный отдых и вообще не умею просто лежать. Но в Гудауте впервые почувствовала, что действительно отдохнула. Дарина Пономарева жительница Архангельска

— Здесь можно замедлиться, гулять по набережной, купаться и вкусно есть. А если хочется тусовок, лучше выбрать Гагру, Сухум или Новый Афон, — резюмирует Дарина.