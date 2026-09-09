«Много сомнений»: бывшему замглавы Рыбинска вынесли приговор за взятки — подробности дела

Ивану Дубино вынесли приговор Источник: пресс-служба Рыбинского городского суда Ярославской области

В Санкт-Петербурге 8 сентября вынесли приговор бывшему заместителю главы Рыбинска Ярославской области Ивану Дубино. Он проходил фигурантом по делу о взятках при реализации масштабного проекта по реконструкции теплосетей во втором по величине городе региона.

Дубино обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору.

Суд назначил Ивану Дубино 10 лет в колонии строгого режима, со штрафом в 5 млн рублей. Ему в течение восьми лет запрещено занимать должности по административно-хозяйственной части. Также указано, что 2 млн 692 тысячи рублей конфисковали в доход государства.

В 2019 году в Рыбинске согласовали заключение концессионного соглашения между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерним предприятием АО «ТГК-2». По договору рыбинские котельные и тепловые сети должны были на 20 лет передать «Рыбинской генерации», обещавшей вложиться в реконструкцию, погасить долги, а затем получать прибыль от продажи и поставки теплоэнергии. В декабре 2022 года избранный новым мэром Дмитрий Рудаков разорвал то самое соглашение, чтобы котельные и сети снова принадлежали городу.

Адвокат Ивана Дубино Дмитрий Беляев в беседе с 76.RU рассказал, что сторона защиты намерена обжаловать решение.

«Мы еще не получили мотивированную часть решения приговора. Была объявлена только резолютивная часть, по которой мы не можем понять доводы суда по обстоятельствам, на которым они ссылались при вынесении приговора. Поэтому пока обжаловать не можем. Но апелляционная жалоба будет, потому что мы не согласны [с решением]», — рассказал 76.RU Дмитрий Беляев.

«Тамаров указывает на него»

По словам адвоката, Ивана Дубино частично признал свою вину. Он не согласен с суммой взятки, которую ему инкриминируют, — больше 6 млн рублей по двум эпизодам. Также он признает себя виновным не по всем эпизодам случившегося.

«Потому что товарищ, который являлся единственным свидетелем, он же обвиняемый, Виктор Тамаров, указывает на него. Там очень много сомнений к его показаниям. Сам Тамаров в зале суда допрошен не был, никаких следственных действий с ним, по сути, которые позволяли бы говорить о том, что он настаивает на своих показаниях, проведены не были», — рассказал адвокат.

Виктор Тамаров — бывший депутат муниципального совета Рыбинска. В сентябре 2023 года его арестовали по подозрению во взятке в 600 тысяч рублей от топ-менеджера одного из предприятий Рыбинска. За его плечами уже имеется уголовное дело о превышении должностных полномочий, по которому он получил условный срок. Именно Тамаров был первым, кого задержали по делу о взятках на реконструкции теплосетей в Рыбинске.

Первым по делу о взятках на реконструкции теплосетей задержали Виктора Тамарова Источник: Муниципальный совет Рыбинска

Тамарова задержали в сентябре 2023 года. Как тогда рассказывали в СК, с августа 2022 года по май 2023 года он, будучи заместителем гендиректора МУП «Теплоэнерго», получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство по службе.

С января 2023 года Виктор Тамаров был назначен на пост гендиректора теплоснабжающей компании «Рыбинская Генерация». В ходе расследования следователи выяснили, что деньги они получали совместно с Иваном Дубино.

По словам адвоката, сторона защиты просила не ссылаться на показания Тамарова при вынесении приговора Ивану Дубино, поскольку поставила их под сомнение.

«Надо посмотреть, как на это отреагировал суд. Повторюсь, приговор мы еще не читали», — рассказал Дмитрий Беляев.

Приносил деньги под камерой

Сторона защиты настаивала на том, чтобы Виктор Тамаров лично дал показания в суде. Но ранее он подписал досудебное соглашение, а в октябре 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился служить на СВО. На заседаниях он не присутствовал.

«Мы считаем, что часть денежных средств была передана под видом провокации, когда Тамаров участвовал в следственном эксперименте. Он приходил, принося деньги, но уже работал под камерой в сотрудничестве с правоохранительными органами. Он несколько раз провоцировал, называл разные суммы, потом уже передал какой-то конверт. В этой ситуации Иван Александрович вину частично признал. Также ему вменяют многомиллионные транши, которые проходили через Тамарова», — рассказал адвокат.

По словам Дмитрия Беляева, Виктор Тамаров был осужден по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отличие от моего подзащитного, ему вменялось три эпизода преступления. По первому эпизоду Дубино вообще не упоминается, а это когда он брал денежные средства от Калинина, от предпринимателей, за проектные работы. Он в этом сам признался, а потом решил заключить досудебку, чтобы уйти от ответственности по тем эпизодам, где он привлекался, указав на лиц, которых он, будем говорить так, „сдал“», — рассказал Дмитрий Беляев.

В январе 2025 года суд вынес приговор еще одному участнику дела о взятках на реконструкции теплосетей — бывшему главному инженеру ООО «СевЗапРазвитие», сыну председателя муниципалитета Ярославля Михаилу Калинину. За дачу взятки он получил два с половиной года колонии строгого режима. Кроме того, Калинину назначили штраф в размере двукратной суммы взятки — 9 миллионов 64 тысячи 816 рублей.

После задержания Виктора Тамарова Иван Дубино сбежал в другой регион. Его объявили в розыск и задержали в Новгородской области. Источник: администрация Рыбинска

Адвокат объяснил, что дело рассматривалось в Санкт-Петербурге, так как один из двух эпизодов произошел как раз в этом городе.

«Первые вменяемые Тамарову и Дубино эпизоды проходили на территории Рыбинска, а вторые два инкриминировались передачей денежных средств в Санкт-Петербурге», — рассказал адвокат.

Подсудность определили по месту последнего совершения преступления.

«Деньги остались на счетах»

Возвращаясь к вопросу о деньгах адвокат Ивана Дубино объяснил, как следствие определяло сумму, которую посчитали взяткой.

«Эта сумма переводов всех денежных средств предпринимателей на „Рыбинскую генерацию, которую возглавлял Тамаров. И сумма, о которой идет речь, — это 5 или 10 процентов от всех траншей, которые назвал Тамаров. В следствии просто отняли процент от общих траншей и вменили им эту сумму как получение взятки. Эти деньги не передавались, они просто остались на счетах „Рыбинской генерации“, — объяснил правозащитник. — То есть сам Тамаров говорит, что он якобы их снял и частично делился с Дубино».

Адвокат Ивана Дубино уверен, что такого не могло быть, поскольку при проверке имущества бывшего замглавы Рыбинска крупных средств не нашлось.

«У него фактически нет ничего из имущества. Квартира в ипотеку, которую он не доплатил», — объяснил Дмитрий Беляев.

Иван Дубино находится в СИЗО 2 года и 11 месяцев. Адвокат уверен, что его подзащитный просто стал крайним по делу после того, как Виктор Тамаров подписал досудебное соглашение.

«Вопрос: насколько наказание соответствует тем событиям, которым он будто причастен. Он признался, раскаялся», — рассказал юрист.

Были близкими друзьями

По словам юриста, Дубино и Тамаров познакомились на работе. Со временем они сблизились и стали друзьями.

«Тамаров стал лучшим другом его семьи. Приходил, сидел за столом. Они дружили семьями. Ну как было не доверять человеку? А в один прекрасный момент развернулся на 180 градусов и обвинил во всем Ивана Александровича. Он же обвинил его в организации взятки. Хотя сам в первом эпизоде брал, где Дубино нигде не было. А у нас в обвинении стоит, что организатор всего — Иван Дубино», — рассказал Дмитрий Беляев.

Адвокат рассказал, что у Тамарова была «хорошая заработная плата».

«У Дубино [зарплата] была 80 тысяч рублей. А Тамаров получал больше 300 [тысяч]. И знаете, что он делал? Говорил: „Вань, там сейчас у нас отпуск. Может, тебе в долг дать?“ Были случаи, и он ему давал, прикармливал. Потом Ваня взял квартиру в ипотеку. И Тамаров говорил: „Может, тебе чем-то помочь?“. Ему начали поступать предложения, от которых он отказывался. И было такое несколько раз в течение того года», — рассказал Дмитрий Беляев.

Иван Дубино утверждал, что Виктор Тамаров часто давал ему деньги в долг и предлагал финансовую помощь Источник: Виктор Тамаров / Vk.com

Изначально Дубино не признавал вину, потому что, по его словам, деньги, которые ему давал Тамаров, он воспринимал как средства в долг от друга.

«Но потом был момент, который невозможно отрицать. Когда Дубино принес деньги под камеру и начал говорить. Дубино там в основном молчит, но молчание расценивается как знак согласия, — объяснил Дмитрий Беляев. — Здесь он признал вину и раскаялся».

«Получил 100 тысяч рублей»

Иван Дубино сознался в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Но, по словам адвоката, Тамаров во время следственного эксперимента передал ему лишь 100 тысяч.

«Изначально речь шла о 300 тысячах. Закон гласит, что умысел преступления по взятке зачитывается в сумму. И если разговор был о 300 [тысячах], но получил он из них 50 или 100, как в нашем случае, то все равно должно вменяться 300 тысяч. Потому что на них был умысел. Хотя по идее взято было 100 тысяч», — объяснил адвокат.

Дома у Ивана Дубино остались трое несовершеннолетних детей.

«Я считаю, что человек, который действительно виновен во всей этой ситуации, оказался в стороне. И он, по сути, не будет привлечен к уголовной ответственности. А лишение свободы он принес и Ивану Дубино, и Калинину, и другим своим друзьям», — рассказал Дмитрий Беляев.