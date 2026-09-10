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Образование Раскачал школу под «Черемшу» и Six Seven: учитель стал звездой в Сети — родители мечтают попасть на его уроки

Раскачал школу под «Черемшу» и Six Seven: учитель стал звездой в Сети — родители мечтают попасть на его уроки

Всё благодаря музыке и танцевальным переменам! Видео

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Посмотрите, как дети зажигают на переменах

Источник:

Дмитрий Емельянов, Никита Шайхутдинов / E1.RU

Учитель из Екатеринбурга Евгений Малыгин в этом году стал звездой соцсетей: он буквально раскачал свою 79-ю школу благодаря оригинальным музыкальным переменкам.

Между уроками Евгений Михайлович включает песни, под которые ученики заранее придумывают танец. В плейлисте — самые трендовые хиты: например, Six Seven, «Черемша», песни групп «Руки Вверх!» и «Король и Шут».

Цель таких переменок — не просто занять чем-то детей, но и снять эмоциональное напряжение, накопившееся на уроках. А когда на душе легко, то и грызть гранит науки становится легче. Для детей это как глоток свежего воздуха.

Педагог, кроме уроков в школе, ведет программу «Свердловское утро» на ОТВ. Все песни проходят учительскую проверку: там не должно быть мата. Сам Евгений Михайлович любит слушать Леонида Агутина, Алексея Чумакова и группу Zoloto.

В будущем Евгений Михайлович хочет масштабировать музыкальные перемены и проводить их, например, в Преображенском парке Академического района.

«Я вижу под своими видео много комментариев от взрослых, пишут: „Ваня, 40 лет, хочу вернуться в школу“ или „На работе такие переменки нужно ввести“, — рассказал E1.RU Евгений Малыгин. — То есть такая разрядка нужна не только детям. Мне хотелось бы выйти за пределы школы. Взять колонку, выйти в парк, собрать ребят, пригласить взрослых. Мне кажется, будет прикольно».

Современные песни звучат не только на переменах, но и на уроках Евгения Михайловича. Если остается свободное время, он вместе с ребятами в классе может спеть и МакSим, и Hi-Fi, и песни Виктора Цоя.

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Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
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