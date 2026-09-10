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«Великолепный век» 15 лет спустя: как изменились звезды популярного турецкого сериала

Показываем фото тогда и сейчас

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15 лет назад этот сериал захватил сердца и умы поклонников&nbsp;— и добавил работы гидам в Стамбуле | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы15 лет назад этот сериал захватил сердца и умы поклонников&nbsp;— и добавил работы гидам в Стамбуле | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

15 лет назад этот сериал захватил сердца и умы поклонников — и добавил работы гидам в Стамбуле

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Съемки «Великолепного века» (16+), начавшиеся в 2011 году, подарили актерам бешеную популярность и любовь поклонников по всему миру. Но времени нипочем ни высокие гонорары, ни народное признание, и спустя 15 лет кумиры тысяч зрителей заметно изменились. Кто поседел, кто поменял цвет волос, а кто и вовсе ушел в тень от навязчивых папарацци. Показываем, как время преобразило исполнителей ролей Сулеймана, Махидевран, Валиде-султан и других.

Халит Эргенч

В сериале «Великолепный век» Халит Эргенч сыграл главную роль, воплотив на экране образ 10-го султана Османской империи — Сулеймана Кануни. На момент старта съемок актеру было 40 лет.

Так выглядел Халит Эргенч, играя Сулеймана Кануни | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыТак выглядел Халит Эргенч, играя Сулеймана Кануни | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Так выглядел Халит Эргенч, играя Сулеймана Кануни

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Время лихо прибавило ему седины | Источник: Источник:кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), реж. Озджан Альпер, Sky Film, 2026 годВремя лихо прибавило ему седины | Источник: Источник:кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), реж. Озджан Альпер, Sky Film, 2026 год

Время лихо прибавило ему седины

Источник:

Источник:

кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), реж. Озджан Альпер, Sky Film, 2026 год

С тех пор он заметно изменился: его образ стал еще более солидным и зрелым, в чертах проявилась благородная сдержанность, а харизматичная седина лишь добавила ему шарма. Правда, жизнь внесла коррективы не только в его образ. За 15 лет актер, сыгравший султана, который выносил приговоры, сам предстал перед судом — ему дали почти два года за участие в протестах. Зато на личном фронте у актера ничего не изменилось. Как и его экранный персонаж, в жизни Халит Эргенч однолюб — он женат на актрисе Бергюзар Корель.

Мерьем Узерли

Она исполнила роль Хюррем — сперва дерзкой наложницы, а потом законной жены султана Сулеймана. В сериале она стала султаншей и родила пятерых детей: четырех шехзаде и одну султаншу.

После выхода «Великолепного века» на экраны на Мерьем Узерли обрушилась мировая слава | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыПосле выхода «Великолепного века» на экраны на Мерьем Узерли обрушилась мировая слава | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

После выхода «Великолепного века» на экраны на Мерьем Узерли обрушилась мировая слава

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Эта слава до сих пор с ней. Актрису германо-турецкого происхождения до сих пор ждут на съемочных площадках | Источник: кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), Sky Film, реж. Озджан Альпер, 2026 годЭта слава до сих пор с ней. Актрису германо-турецкого происхождения до сих пор ждут на съемочных площадках | Источник: кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), Sky Film, реж. Озджан Альпер, 2026 год

Эта слава до сих пор с ней. Актрису германо-турецкого происхождения до сих пор ждут на съемочных площадках

Источник:

кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), Sky Film, реж. Озджан Альпер, 2026 год

Сейчас актрисе 43 года, она стала матерью двух девочек и живет в Германии. Спустя полтора десятилетия она снова оказалась на одной съемочной площадке с Халитом Эргенчем, только теперь уже на живописном острове Гекчеада, который раньше назывался Имроз. Съемки нового фильма с ее участием — «Весна на Имрозе» (16+) — уже завершены, а премьера запланирована на декабрь.

Нур Феттахолу

Нур Феттахоглу прославилась благодаря роли Махидевран-султан — главной наложницы султана Сулеймана Кануни и матери шехзаде Мустафы. На момент старта съемок в «Великолепном веке» в 2011 году актрисе было чуть больше 30 лет.

Зрители запомнили Нур Феттахоглу стройной брюнеткой с густыми темными локонами | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыЗрители запомнили Нур Феттахоглу стройной брюнеткой с густыми темными локонами | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Зрители запомнили Нур Феттахоглу стройной брюнеткой с густыми темными локонами

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

А сегодня ей больше к лицу блонд | Источник: eclipsnf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)А сегодня ей больше к лицу блонд | Источник: eclipsnf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А сегодня ей больше к лицу блонд

Источник:

eclipsnf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя 15 лет звезда сменила имидж и превратилась в блондинку. До сих пор Нур Феттахоглу восхищает подписчиков подтянутой фигурой, при этом поклонники спорят, делала актриса пластику носа или это просто ракурс такой.

Мехмет Гюнсюр

Актер сыграл в «Великолепном веке» роль шехзаде Мустафы — старшего ребенка Сулеймана Кануни от Махидевран-султан, которого в четвертом сезоне задушили по приказу Хюррем.

Сегодня Мехмет Гюнсюр обосновался в Италии, где живет вместе с семьей | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыСегодня Мехмет Гюнсюр обосновался в Италии, где живет вместе с семьей | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Сегодня Мехмет Гюнсюр обосновался в Италии, где живет вместе с семьей

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Спустя 15 лет после выхода проекта на экраны он отрастил волосы и носит очки | Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Спустя 15 лет после выхода проекта на экраны он отрастил волосы и носит очки | Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя 15 лет после выхода проекта на экраны он отрастил волосы и носит очки

Источник:

mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Небахат Чехре

Актриса сыграла в «Великолепном веке» роль Айше Хафсы-султан — мать султана Сулеймана. На момент съемок ей было 67 лет. Сейчас 82-летняя Небахат Чехре, завоевавшая титул «Мисс Турция» еще в 15 лет, находится в прекрасной форме и продолжает сниматься в фотосессиях.

Роль Айше Хафсы-султан стала одной из самых ярких и знаковых в карьере Небахат Чехре, закрепив за ней статус главной королевы турецкого экрана | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыРоль Айше Хафсы-султан стала одной из самых ярких и знаковых в карьере Небахат Чехре, закрепив за ней статус главной королевы турецкого экрана | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Роль Айше Хафсы-султан стала одной из самых ярких и знаковых в карьере Небахат Чехре, закрепив за ней статус главной королевы турецкого экрана

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Сейчас Небахат Чехре находится на заслуженном отдыхе и периодически появляется на светских мероприятиях в Турции | Источник: nebahatcehre / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сейчас Небахат Чехре находится на заслуженном отдыхе и периодически появляется на светских мероприятиях в Турции | Источник: nebahatcehre / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Небахат Чехре находится на заслуженном отдыхе и периодически появляется на светских мероприятиях в Турции

Источник:

nebahatcehre / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно в разговоре с телеведущей Ясемин Бозкурт актриса призналась, что так и не смогла посмотреть серию «Великолепного века» с гибелью Валиде-султан из-за панического страха смерти. По словам звезды, этот страх мешает ей даже посещать кладбища. С другой стороны, Чехре заранее позаботилась о близких и составила завещание.

Окан Ялабык

В сериале актер исполнил роль Паргалы Ибрагим-паши — близкого друга султана Сулеймана. Он прошел путь от хранителя покоев до великого визиря, стал мужем Хатидже-султан, поддерживал Махидевран-султан и шехзаде Мустафу, а закончилось всё тем, что его казнили из-за козней Хюррем.

Блестящая актерская работа сделала Окана Ялабыка суперпопулярным&nbsp;— после «Великолепного века» он снялся в нескольких громких проектах, в том числе и исторических | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыБлестящая актерская работа сделала Окана Ялабыка суперпопулярным&nbsp;— после «Великолепного века» он снялся в нескольких громких проектах, в том числе и исторических | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Блестящая актерская работа сделала Окана Ялабыка суперпопулярным — после «Великолепного века» он снялся в нескольких громких проектах, в том числе и исторических

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Сегодня Окан Ялабык остается одной из самых уважаемых, но при этом закрытых звезд турецкого кинематографа. Правда, он никогда не прочь сыграть на гитаре перед своими | Источник: okanyalabikresmi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сегодня Окан Ялабык остается одной из самых уважаемых, но при этом закрытых звезд турецкого кинематографа. Правда, он никогда не прочь сыграть на гитаре перед своими | Источник: okanyalabikresmi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня Окан Ялабык остается одной из самых уважаемых, но при этом закрытых звезд турецкого кинематографа. Правда, он никогда не прочь сыграть на гитаре перед своими

Источник:

okanyalabikresmi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот только обрушившаяся слава стала давить на него, актер устал от постоянного внимания поклонников и папарацци и купил дом в уединенном месте. Долгие годы Окан Ялабык ведет тихую жизнь и занимается музыкой. В последние годы актер снялся в нескольких проектах для цифровых платформ.

Сельма Эргеч

Актриса в «Великолепном веке» стала экранной женой Окана Ялабыка, она сыграла Хатидже-султан — сестру Сулеймана Кануни и жену Паргалы Ибрагима-паши, которая свела счеты с жизнью.

В отличие от многих коллег, роль в исторической саге не сделала Сельму Эргеч заложницей одного образа | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыВ отличие от многих коллег, роль в исторической саге не сделала Сельму Эргеч заложницей одного образа | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

В отличие от многих коллег, роль в исторической саге не сделала Сельму Эргеч заложницей одного образа

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Карьера турецко-немецкой актрисы сегодня находится на очередном пике | Источник: кадр из сериала «Жемчужные зерна», реж. Шенол Сонмез, BKM Film, с 2024 годаКарьера турецко-немецкой актрисы сегодня находится на очередном пике | Источник: кадр из сериала «Жемчужные зерна», реж. Шенол Сонмез, BKM Film, с 2024 года

Карьера турецко-немецкой актрисы сегодня находится на очередном пике

Источник:

кадр из сериала «Жемчужные зерна», реж. Шенол Сонмез, BKM Film, с 2024 года

Спустя 15 лет Сельма Эргеч не растеряла былой красоты и только добавила шарма. Сейчас актриса стала блондинкой и продолжает сниматься в популярных сериалах.

Селим Байрактар

Селим Байрактар сыграл в «Великолепном веке» Сюмбюль-агу — евнуха и главного распорядителя гарема, который отвечал за всё происходящее там.

Сейчас Селим Байрактар полностью сменил амплуа комедийного актера и стал одним из главных лиц крупнобюджетных исторических и драматических проектов Турции | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыСейчас Селим Байрактар полностью сменил амплуа комедийного актера и стал одним из главных лиц крупнобюджетных исторических и драматических проектов Турции | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Сейчас Селим Байрактар полностью сменил амплуа комедийного актера и стал одним из главных лиц крупнобюджетных исторических и драматических проектов Турции

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Поклонники не узнают актера: он отрастил стильную седую бороду, длинные волосы и находится в потрясающей форме, активно занимаясь йогой, кайтсерфингом и акробатикой | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Поклонники не узнают актера: он отрастил стильную седую бороду, длинные волосы и находится в потрясающей форме, активно занимаясь йогой, кайтсерфингом и акробатикой | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники не узнают актера: он отрастил стильную седую бороду, длинные волосы и находится в потрясающей форме, активно занимаясь йогой, кайтсерфингом и акробатикой

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас у Селима Байрактара другая ответственность — семья и молодая жена. Актер женился во второй раз и отрастил бороду. 51-летний Селим Байрактар находится в отличной физической форме, регулярно ходит в спортзал и увлекается кайтсерфингом

Пелин Карахан

Актриса сыграла влюбчивую Михримах-султан — жену Рустема-паши и единственную дочь Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Эта роль принесла Пелин Карахан мировую известность.

В жизни турецкой актрисы Пелин Карахан сейчас происходят крупные перемены как в карьере, так и в личной жизни | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыВ жизни турецкой актрисы Пелин Карахан сейчас происходят крупные перемены как в карьере, так и в личной жизни | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

В жизни турецкой актрисы Пелин Карахан сейчас происходят крупные перемены как в карьере, так и в личной жизни

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Она находится в прекрасной форме, активно снимается в новых проектах и часто появляется на обложках глянцевых журналов | Источник: pelinkarahan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Она находится в прекрасной форме, активно снимается в новых проектах и часто появляется на обложках глянцевых журналов | Источник: pelinkarahan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она находится в прекрасной форме, активно снимается в новых проектах и часто появляется на обложках глянцевых журналов

Источник:

pelinkarahan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама актриса была замужем дважды. Во время съемок «Великолепного века» она сказала «да» фитнес-тренеру, но этот брак продлился всего два года. Вскоре Пелин познакомилась с турецким бизнесменом Бедри Гюнтаем, и спустя полгода они сыграли пышную свадьбу. Как и у ее экранной героини, у Пелин Карахан двое сыновей.

Арас Булут Ийнемли

Он исполнил роль шехзаде Баязида — сына Хюррем-султан, который стал следующим претендентом на престол после Селима. Арас Булут Ийнемли громко заявил о себе еще до «Великолепного века», но этот сериал сделал его всемирно известным.

Один из самых харизматичных турецких актеров Арас Булут Ийнемли сегодня переживает очередной мощный виток в своей карьере | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годыОдин из самых харизматичных турецких актеров Арас Булут Ийнемли сегодня переживает очередной мощный виток в своей карьере | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&amp;B Productions, 2011–2014 годы

Один из самых харизматичных турецких актеров Арас Булут Ийнемли сегодня переживает очередной мощный виток в своей карьере

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Он переходит от крупных телевизионных проектов к международному сотрудничеству со стриминговыми платформами и считается одной из главных звезд Турции | Источник: iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Он переходит от крупных телевизионных проектов к международному сотрудничеству со стриминговыми платформами и считается одной из главных звезд Турции | Источник: iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он переходит от крупных телевизионных проектов к международному сотрудничеству со стриминговыми платформами и считается одной из главных звезд Турции

Источник:

iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За 15 лет он успел примерить самые разные амплуа, сняться в десятках сериалов и фильмов и заметно возмужать. При этом внешне актер практически не изменился.

Мы также рассказывали о других актерах, снявшихся в «Великолепном веке», — Джансу Дере, Бурджу Озберк, для которой сериал стал громким трамплином в карьере, и, конечно же, Бураке Озчивите, который исполнил роль Бали-бея. А еще у нас есть подборка 6 турецких сериалов про султанов, от которых невозможно оторваться.

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Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
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