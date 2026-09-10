«Великолепный век» 15 лет спустя: как изменились звезды популярного турецкого сериала

15 лет назад этот сериал захватил сердца и умы поклонников — и добавил работы гидам в Стамбуле Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы

Съемки «Великолепного века» (16+), начавшиеся в 2011 году, подарили актерам бешеную популярность и любовь поклонников по всему миру. Но времени нипочем ни высокие гонорары, ни народное признание, и спустя 15 лет кумиры тысяч зрителей заметно изменились. Кто поседел, кто поменял цвет волос, а кто и вовсе ушел в тень от навязчивых папарацци. Показываем, как время преобразило исполнителей ролей Сулеймана, Махидевран, Валиде-султан и других.

Халит Эргенч

В сериале «Великолепный век» Халит Эргенч сыграл главную роль, воплотив на экране образ 10-го султана Османской империи — Сулеймана Кануни. На момент старта съемок актеру было 40 лет.

Так выглядел Халит Эргенч, играя Сулеймана Кануни Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Время лихо прибавило ему седины Источник: Источник: кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), реж. Озджан Альпер, Sky Film, 2026 год

С тех пор он заметно изменился: его образ стал еще более солидным и зрелым, в чертах проявилась благородная сдержанность, а харизматичная седина лишь добавила ему шарма. Правда, жизнь внесла коррективы не только в его образ. За 15 лет актер, сыгравший султана, который выносил приговоры, сам предстал перед судом — ему дали почти два года за участие в протестах. Зато на личном фронте у актера ничего не изменилось. Как и его экранный персонаж, в жизни Халит Эргенч однолюб — он женат на актрисе Бергюзар Корель.

Мерьем Узерли

Она исполнила роль Хюррем — сперва дерзкой наложницы, а потом законной жены султана Сулеймана. В сериале она стала султаншей и родила пятерых детей: четырех шехзаде и одну султаншу.

После выхода «Великолепного века» на экраны на Мерьем Узерли обрушилась мировая слава Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Эта слава до сих пор с ней. Актрису германо-турецкого происхождения до сих пор ждут на съемочных площадках Источник: кадр из фильма «Весна на Имрозе» (16+), Sky Film, реж. Озджан Альпер, 2026 год

Сейчас актрисе 43 года, она стала матерью двух девочек и живет в Германии. Спустя полтора десятилетия она снова оказалась на одной съемочной площадке с Халитом Эргенчем, только теперь уже на живописном острове Гекчеада, который раньше назывался Имроз. Съемки нового фильма с ее участием — «Весна на Имрозе» (16+) — уже завершены, а премьера запланирована на декабрь.

Нур Феттахолу

Нур Феттахоглу прославилась благодаря роли Махидевран-султан — главной наложницы султана Сулеймана Кануни и матери шехзаде Мустафы. На момент старта съемок в «Великолепном веке» в 2011 году актрисе было чуть больше 30 лет.

Зрители запомнили Нур Феттахоглу стройной брюнеткой с густыми темными локонами Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы А сегодня ей больше к лицу блонд Источник: eclipsnf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя 15 лет звезда сменила имидж и превратилась в блондинку. До сих пор Нур Феттахоглу восхищает подписчиков подтянутой фигурой, при этом поклонники спорят, делала актриса пластику носа или это просто ракурс такой.

Мехмет Гюнсюр

Актер сыграл в «Великолепном веке» роль шехзаде Мустафы — старшего ребенка Сулеймана Кануни от Махидевран-султан, которого в четвертом сезоне задушили по приказу Хюррем.

Сегодня Мехмет Гюнсюр обосновался в Италии, где живет вместе с семьей Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Спустя 15 лет после выхода проекта на экраны он отрастил волосы и носит очки Источник: mehmet.gunsur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Небахат Чехре

Актриса сыграла в «Великолепном веке» роль Айше Хафсы-султан — мать султана Сулеймана. На момент съемок ей было 67 лет. Сейчас 82-летняя Небахат Чехре, завоевавшая титул «Мисс Турция» еще в 15 лет, находится в прекрасной форме и продолжает сниматься в фотосессиях.

Роль Айше Хафсы-султан стала одной из самых ярких и знаковых в карьере Небахат Чехре, закрепив за ней статус главной королевы турецкого экрана Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Сейчас Небахат Чехре находится на заслуженном отдыхе и периодически появляется на светских мероприятиях в Турции Источник: nebahatcehre / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно в разговоре с телеведущей Ясемин Бозкурт актриса призналась, что так и не смогла посмотреть серию «Великолепного века» с гибелью Валиде-султан из-за панического страха смерти. По словам звезды, этот страх мешает ей даже посещать кладбища. С другой стороны, Чехре заранее позаботилась о близких и составила завещание.

Окан Ялабык

В сериале актер исполнил роль Паргалы Ибрагим-паши — близкого друга султана Сулеймана. Он прошел путь от хранителя покоев до великого визиря, стал мужем Хатидже-султан, поддерживал Махидевран-султан и шехзаде Мустафу, а закончилось всё тем, что его казнили из-за козней Хюррем.

Блестящая актерская работа сделала Окана Ялабыка суперпопулярным — после «Великолепного века» он снялся в нескольких громких проектах, в том числе и исторических Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Сегодня Окан Ялабык остается одной из самых уважаемых, но при этом закрытых звезд турецкого кинематографа. Правда, он никогда не прочь сыграть на гитаре перед своими Источник: okanyalabikresmi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот только обрушившаяся слава стала давить на него, актер устал от постоянного внимания поклонников и папарацци и купил дом в уединенном месте. Долгие годы Окан Ялабык ведет тихую жизнь и занимается музыкой. В последние годы актер снялся в нескольких проектах для цифровых платформ.

Сельма Эргеч

Актриса в «Великолепном веке» стала экранной женой Окана Ялабыка, она сыграла Хатидже-султан — сестру Сулеймана Кануни и жену Паргалы Ибрагима-паши, которая свела счеты с жизнью.

В отличие от многих коллег, роль в исторической саге не сделала Сельму Эргеч заложницей одного образа Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Карьера турецко-немецкой актрисы сегодня находится на очередном пике Источник: кадр из сериала «Жемчужные зерна», реж. Шенол Сонмез, BKM Film, с 2024 года

Спустя 15 лет Сельма Эргеч не растеряла былой красоты и только добавила шарма. Сейчас актриса стала блондинкой и продолжает сниматься в популярных сериалах.

Селим Байрактар

Селим Байрактар сыграл в «Великолепном веке» Сюмбюль-агу — евнуха и главного распорядителя гарема, который отвечал за всё происходящее там.

Сейчас Селим Байрактар полностью сменил амплуа комедийного актера и стал одним из главных лиц крупнобюджетных исторических и драматических проектов Турции Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Поклонники не узнают актера: он отрастил стильную седую бороду, длинные волосы и находится в потрясающей форме, активно занимаясь йогой, кайтсерфингом и акробатикой Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас у Селима Байрактара другая ответственность — семья и молодая жена. Актер женился во второй раз и отрастил бороду. 51-летний Селим Байрактар находится в отличной физической форме, регулярно ходит в спортзал и увлекается кайтсерфингом

Пелин Карахан

Актриса сыграла влюбчивую Михримах-султан — жену Рустема-паши и единственную дочь Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Эта роль принесла Пелин Карахан мировую известность.

В жизни турецкой актрисы Пелин Карахан сейчас происходят крупные перемены как в карьере, так и в личной жизни Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Она находится в прекрасной форме, активно снимается в новых проектах и часто появляется на обложках глянцевых журналов Источник: pelinkarahan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама актриса была замужем дважды. Во время съемок «Великолепного века» она сказала «да» фитнес-тренеру, но этот брак продлился всего два года. Вскоре Пелин познакомилась с турецким бизнесменом Бедри Гюнтаем, и спустя полгода они сыграли пышную свадьбу. Как и у ее экранной героини, у Пелин Карахан двое сыновей.

Арас Булут Ийнемли

Он исполнил роль шехзаде Баязида — сына Хюррем-султан, который стал следующим претендентом на престол после Селима. Арас Булут Ийнемли громко заявил о себе еще до «Великолепного века», но этот сериал сделал его всемирно известным.

Один из самых харизматичных турецких актеров Арас Булут Ийнемли сегодня переживает очередной мощный виток в своей карьере Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), реж. Дурул и Ямур Тайлан, Tims&B Productions, 2011–2014 годы Он переходит от крупных телевизионных проектов к международному сотрудничеству со стриминговыми платформами и считается одной из главных звезд Турции Источник: iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За 15 лет он успел примерить самые разные амплуа, сняться в десятках сериалов и фильмов и заметно возмужать. При этом внешне актер практически не изменился.