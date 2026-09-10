«Про судимость она не говорила»: соратник экс-мэра Самары был женат на организаторше его убийства — сенсации с суда

Екатерина Тархова на этом заседании не задавала вопросов свидетелям Источник: Илья Овсянников / 63.RU

В Самарском областном суде продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. На очередном заседании успели опросить нескольких свидетелей. Некоторые из них пролили свет на обстоятельства гибели экс-градоначальника и последующие попытки скрыть следы преступления. Еще один участник процесса рассказал об афере 30-летней давности. Подробности — в материале 63.RU, который следит за ходом громкого дела.

«Ее консультируют»

Началось заседание с изучения ходатайства главной обвиняемой — Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары. Подсудимая пожаловалась суду на свою предполагаемую подельницу Таисию Киселеву. Она считает, что выбранная в отношении 80-летней женщины мера пресечения в виде домашнего ареста неэффективна.

«Таисия Киселева продолжает поддерживать контакты с родственниками, в том числе и с теми, кто объявлен в розыск. Её консультируют и курируют, указывают, когда брать в руки трость; когда притворяться, что не слышит; когда вызывать скорую накануне заседаний. Это подтверждается не только журналистами», — озвучила свою точку зрения Екатерина Тархова.

Суд отклонил прошение подсудимой об ужесточении меры пресечения для Киселевой. Во-первых, в отношении той якобы уже идёт проверка. Во-вторых, представители прокуратуры также могут выступить с прошением об изменении меры пресечения для второй фигурантки дела.

Родственниками, о которых говорила Екатерина Тархова, могут быть Светлана и Дмитрий Метревели. Об их возможном участии в убийстве экс-мэра Самары следователи заявили еще в мае 2025 года. Их объявили в розыск и заочно арестовали.

Следователи считают, что Дмитрий Метревели «помогал» Екатерине в Самаре, а Светлана давала инструкции на расстоянии Источник: Следком / T.me

Мера пресечения в виде домашнего ареста предполагает постоянное нахождение фигуранта уголовного дела в жилом помещении. Ему разрешено общаться с узким кругом людей, а также запрещено пользоваться телефоном и выходить в интернет. В редких случах вводятся ограничения в виде прогулок по ограниченной территории продолжительностью 1-2 часа. При этом обвиняемому можно общаться со своим адвокатом, следователями, покидать квартиру для проведения следственных мероприятий или для выездов на заседания. В экстренных и угрожающих жизни случаях разрешено пользоваться телефоном и выходить за порог.

Жалобы на Таисию Киселеву поступают не в первый раз. Летом 2026 года журналисты опубликовали видео с домофона, на котором видна обвиняемая. В начале июля пенсионерка снова вышла из дома, якобы перепутав время заседания суда. Тогда же стало известно, что Таисия Киселева, возможно, общается со своими родственниками, которые проходят свидетелями по делу и еще не были опрошены в суде. Обвиняемую предупредили о возможных последствиях несоблюдения условий домашнего ареста, но снова пожалели и не стали отправлять под стражу.

Уже после заседания журналисты попытались расспросить Таисию Киселеву, нарушала ли она условия домашнего ареста. Пенсионерка была немногословна.

«Я не безобразничала. У меня были разрешения на выезд. Поэтому меня не лишили домашнего ареста. Все понятно?» — заявила она.

Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Кроме этого ходатайства, суд рассмотрел прошение Людмилы Тарховой. Дочь экс-мэра попросила разрешить ей не участвовать в сегодняшнем процессе. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Незадолго до заседания она попала в больницу системы ФСИН, поэтому не смогла лично присутствовать в зале. Суд ходатайство удовлетворил, видеосвязь с Людмилой Тарховой отключили.

Людмила Тархова недолго участвовала в заседании по видеосвязи Источник: Илья Овсянников / 63.RU

«Мама уехала в командировку»

Всего во время заседания успели выслушать показания шести свидетелей. Почти все они дополняли картину событий, связанных с гибелью Виктора Тархова и его супруги Натальи Ивановны.

Например, сотрудница одного из детских садов Мария Овчинникова припомнила последние рабочие дни 2024 года. По ее словам, в какой-то момент вместо матери и прабабушки сына Екатерины Тарховой стала приводить и забирать няня. Сам мальчик был замкнутым, но все же обмолвился, что у его мамы грандиозные планы на будущее.

«Он говорил, что „мама накопит много денег, и мы поедем в Диснейленд“. Якобы она уехала в командировку, чтобы заработать. Потом я узнала, что Екатерина сломала ногу, поэтому не приводила и не забирала сына. Уже в январе мальчик сказал, что отмечал праздник с мамой. Но потом заявил, что был с няней. Якобы забыл, как было на самом деле», — рассказала свидетельница.

Следующими в суде опросили сотрудника базы в районе Горелого Хутора. Здесь, как считают следователи, Екатерина и Дмитрий Метревели могли купить бочки, которые потом привезли в квартиру бывшего мэра. Предположительно, именно эти емкости и «засветились» на видео с камер наблюдения в подъезде.

Свидетель Арсений Суздальцев был одним из работников, принимавших заказ на бочки и отдававший их покупателям.

«Бочки объёмом 175 литров. Есть больше, но у них крышка не открывается. Думаю, её женщина легко поднимет. У нас такие бочки бабушки часто покупают. Ещё для засолки рыбы могут взять. Они более экологичные», — рассказал свидетель.

Он не запомнил, кто именно забирал бочки. Арсений Суздальцев списал это на утреннюю темноту и на специфику своей работы: мало ли кому могут потребоваться ёмкости.

«Помню, что было темно. Девушка была в шубе. Она была не одна, с мужчиной. Тархова ли это или нет, я не знаю. Не узнаю. Мне показывали фото ещё раньше — не узнаю», — признался свидетель.

Свидетель заявил, что покупатели приехали на базу рано, за полчаса до открытия, около 7:30. И его также удивило, что бочки решили купить зимой.

За ёмкости, по словам работника базы, расплачивался мужчина. Бочки стоили около 1000 рублей. Как вспомнил свидетель, ему протянули купюру и потом ещё мелочью добавили недостающую сумму.

В тот день вместе с Арсением Суздальцевым на базе работал Андрей Катков. Его также опросили в качестве свидетеля, но в середине февраля 2026 года он умер. Несмотря на это, его показания огласили во время заседания.

Каткову также показалось немного странным, что кому-то зимой понадобились бочки. По мнению работника базы, такой товар более актуален летом. Но особого внимания этому он не придал.

Кто именно забирал ёмкости, Андрей Катков также не смог четко вспомнить. Он описал, что была «девушка со светлыми волосами, приятными чертами лица, русская». Вместе с ней был мужчина «с тёмными волосами». Несмотря на наличие камер на базе и видеозапись, узнать в клиентах именно Екатерину Тархову и Дмитрия Метревели работник не смог.

«Кажется, убили отца»

Еще один штрих к портрету Светланы Метревели добавил бывший депутат городской думы Самары и давний знакомый Виктора Тархова Сергей Арсентьев. Свидетель рассказал, что был знаком с обвиняемой в организации убийства почти 40 лет.

Сергей Арсентьев уже несколько лет как отошел от политики Источник: Илья Овсянников / 63.RU

В конце 80-ых годов он работал председателем кооператива и пытался решить квартирный вопрос. В кафе «Прохлада» на Московском шоссе Сергей Арсентьев познакомился с женщиной, которая представилась Нателлой. Она как раз продавала квартиру и искала покупателя.

Нателла Метревели — одно из множества имен, которыми представлялась Светлана. О ее криминальном прошлом летом 2025 года рассказывал старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России Анатолий Бабилаев во время ток-шоу «Малахов» (16+).

Как объяснил свидетель, действовавшее тогда законодательство о приватизации позволяло оформить жилье через брак. Поэтому стороны и договорились заключить фиктивный союз. По условиям, Сергей Арсентьев должен был въехать в квартиру и передать своей «жене» 45 тысяч долларов. «Супруга» же должна была съехать, а потом и развестись с «мужем».

Поначалу все шло, как и было задумано. Свидетель заехал в квартиру, сделал в ней ремонт. Чуть позже он уехал на курорт. Но после возвращения к себе домой он уже попасть не смог.

«Дверь мне открыла женщина. Она представилась тётей Нателлы. Она сказала, что съезжать не будет, так как является опекуном детей. Кроме неё, в квартире были две собаки и девять щенков. Ну, плакал мой ремонт», — пожаловался Арсентьев.

От той же «тёти» свидетель узнал подробности о прошлом своей фиктивной супруги: якобы её вместе с матерью осудили за убийство.

«Кажется, убили отца. Ну, то есть Светлане он был отец, а Таисии, выходит, муж. Кажется, там было и расчленение. На тот момент у Светланы вроде был условный срок, а её мать отбывала наказание. Сама Нателла про судимость не говорила», — рассказал участник процесса.

О каком убийстве идет речь? Узнать В декабре 1987 года был убит Важа Метревели. По версии следствия, накануне гибели он избил свою жену Таисию и угрожал застрелить ее из револьвера. Силовики считают, что после ссоры женщина застрелила супруга и попросила своего брата Виктора и дочь Светлану избавиться от тела. Предположительно, тело Важи Метревели завернули в пленку, вывезли за город и утопили в проруби в реке Самаре.



Таисию Метревели приговорили к 3 годам годам колонии общего режима. Светлане дали год колонии с годовой отсрочкой за укрывательство преступления.

Сергей Арсентьев связался с Нателлой Метревели. Бывшие супруги встретились, и он взял с фиктивной жены расписку. Хотя признался, что и не рассчитывал на возврат суммы. Однако через полгода Нателла-Светлана вышла на связь и, к огромному удивлению Сергея, вернула всю сумму. Правда, по воспоминаниям самого свидетеля, расходы на ремонт ему так и не компенсировали.

«Она рассказывала, что уехала в Швейцарию, сделала операцию, у неё все хорошо якобы. Она действительно изменилась», — вспомнил события той встречи свидетель.

Чуть позже Сергей Арсентьев познакомился уже с Виктором Тарховым. Они пересеклись в коридорах местной телекомпании РИО. Один из них в то время был депутатом губернской думы, а второй занимал пост в городском парламенте.

«Мы немного поспорили о власти. Но с того момента не пересекались. Уже потом, в Москве, мы оба сидели перед кабинетом Сергея Миронова. В то время он выбирал руководителей для местных отделений партии [„Справедливая Россия“]. Я сразу решил снять свою кандидатуру и поддерживать Виктора Александровича», — рассказал Сергей Арсентьев.

Свои отношения с бывшим мэром свидетель описал как приятельские. Они регулярно поздравляли друг друга с праздниками, иногда пересекались лично. Одна из последних встреч, по словам Сергея Арсентьева, состоялась несколько лет назад.

«Виктор Александрович попросил у меня денег в долг. Я сказал, что не располагаю такой суммой. Тогда он предложил купить долю в одной из фирм. Я отказался. Как я понял, ему нужны были деньги, так как шли апелляции по делу Людмилы», — предположил свидетель.

В декабре 2022 года Людмилу Тархову приговорили к 7 годам лишения свободы за вымогательство. Следователи считали, что дочь экс-мэра требовала 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. В противном случае женщина планировала передать СМИ и блогерам жесткий диск с компроматом на парламентария. Сама же Людмила Тархова уверяла, что хотела вернуть долг. Об этом ее попросил Виктор Тархов, а досье на «водочного короля» было просто стимулом. После передачи денег она планировала подарить ему носитель.

О возможной связи семей Тарховых и Метревели Сергей Арсентьев узнал только в 2025 году. Тогда он стал одним из свидетелей по делу.