«Будет искать молодую»: Алексея Серова захейтили за жесткое высказывание о женщинах 45+

Серов высказался об отношениях со сверстницами Источник: alexeiserov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

51-летнего солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Серова захейтили за высказывание об отношениях со сверстницами. Певец от лица 45–50-летних мужчин заявил, что они не хотят встречаться с женщинами своего возраста. Якобы в них нет легкости.

«Он (мужчина. — Прим. ред.) будет искать именно молодую. Ему нужна легкость. Ему не нужны проблемы. Может, к этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт, дети. Взрослому мужчине решать чьи-то проблемы…», — заявил Серов.

Алексея Серова захейтили за высказывание о женщинах Источник: Джарахов, «поколения № 8» \ VK

Однако женщины 45–50 лет себя в обиду не дали и попросили Серова петь, а не говорить.

«Зачем девушке „без проблем“ мужчина 50 лет с „проблемами…“», — написала Наталья К.

У самого Серова за плечами три брака. Первый раз он женился на Ольге Березиной. Пара была вместе около семи лет. У них родился общий сын.

Во втором браке с Еленой Фирсовой у певца появился еще один сын. Однако через пару лет семья распалась. В третьем браке у Алексея родилась дочь от Ирины Качко. Союз тоже долго не продержался, и супруги развелись.