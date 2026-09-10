«Вот тебе и доброе утро»: на остановке в Ярославле нашли мертвым прохожего

В Ярославле на остановке обнаружили труп Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Красноперекопском районе Ярославля 10 сентября обнаружили труп. Местные жители опубликовали фотографии с места. Тело заметили на остановке «Улица 8 Марта».

«Вот тебе и доброе утро», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как рассказали редакции в УМВД России по Ярославской области, предварительно, смерть не носит криминальный характер. Об умершем в полицию сообщили в 05:49.

По данным источника 76.RU, мужчине был 61 год. Проводится проверка.