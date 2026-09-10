«Вот тебе и доброе утро»: на остановке в Ярославле нашли мертвым прохожего

В Красноперекопском районе Ярославля 10 сентября обнаружили труп. Местные жители опубликовали фотографии с места. Тело заметили на остановке «Улица 8 Марта».
«Вот тебе и доброе утро», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Как рассказали редакции в УМВД России по Ярославской области, предварительно, смерть не носит криминальный характер. Об умершем в полицию сообщили в 05:49.
По данным источника 76.RU, мужчине был 61 год. Проводится проверка.
В первые выходные сентября случилось жесткое ДТП на остановке у ярославского торгового центра. Иномарка «Мерседес», за рулем которой был 18-летний парень без прав, на скорости влетела в комплекс, где были люди. В аварии погиб 41-летний местный житель, еще двоих человек забрали в больницу.