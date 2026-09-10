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Происшествия «Вот тебе и доброе утро»: на остановке в Ярославле нашли мертвым прохожего

«Вот тебе и доброе утро»: на остановке в Ярославле нашли мертвым прохожего

Что известно об инциденте

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В Ярославле на остановке обнаружили труп | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruВ Ярославле на остановке обнаружили труп | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле на остановке обнаружили труп

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

В Красноперекопском районе Ярославля 10 сентября обнаружили труп. Местные жители опубликовали фотографии с места. Тело заметили на остановке «Улица 8 Марта».

«Вот тебе и доброе утро», — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как рассказали редакции в УМВД России по Ярославской области, предварительно, смерть не носит криминальный характер. Об умершем в полицию сообщили в 05:49.

По данным источника 76.RU, мужчине был 61 год. Проводится проверка.

В первые выходные сентября случилось жесткое ДТП на остановке у ярославского торгового центра. Иномарка «Мерседес», за рулем которой был 18-летний парень без прав, на скорости влетела в комплекс, где были люди. В аварии погиб 41-летний местный житель, еще двоих человек забрали в больницу.

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Екатерина Тарыгина
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Комментарии
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Какой уже по счёту?
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43 минуты
Главное чтобы родственники нашлись быстро
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