Валиевой и Кондратюку закрыли дорогу к международным соревнованиям

Камила Валиева не смогла вернуться в большой спорт Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина не смогут выступать на международных соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) лишил их нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте организации.

«После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении.

В августе союз присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако в сентябре отозвал его. Позднее спортсмены решили оспорить это решение. Степанова и Букин также не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. Организация отказывается давать комментарии по отдельным делам, пока сохраняются права на их обжалование.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов до международных турниров в нейтральном статусе. Кондратюк был заявлен на «Челленджер» в Токио (4–6 сентября). Однако незадолго до его начала «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуриста заменит Владислав Дикиджи, который в итоге стал победителем турнира. Кондратюк — бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях и чемпион Европы 2022 года.

Валиевой 20 лет, она приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Фигуристке разрешили официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской, до отстранения она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.