НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 750мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,46
EUR 99,25
Заблудились в лесу
Недострои в Брагине и за Волгой
Ярославль из Лего
Дети погибли в ДТП
Где провести роскошный корпоратив
Вынесли приговор за взятки
Планы на новые авиарейсы
Снесли пристройку к памятнику
Въехал в людей
Спорт Валиевой и Кондратюку закрыли дорогу к международным соревнованиям

Валиевой и Кондратюку закрыли дорогу к международным соревнованиям

Сразу несколько фигуристов лишили нейтрального статуса

175
Камила Валиева не смогла вернуться в большой спорт | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКамила Валиева не смогла вернуться в большой спорт | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Камила Валиева не смогла вернуться в большой спорт

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина не смогут выступать на международных соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) лишил их нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте организации.

«После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении.

В августе союз присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако в сентябре отозвал его. Позднее спортсмены решили оспорить это решение. Степанова и Букин также не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса. Организация отказывается давать комментарии по отдельным делам, пока сохраняются права на их обжалование.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов до международных турниров в нейтральном статусе. Кондратюк был заявлен на «Челленджер» в Токио (4–6 сентября). Однако незадолго до его начала «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуриста заменит Владислав Дикиджи, который в итоге стал победителем турнира. Кондратюк — бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях и чемпион Европы 2022 года.

Валиевой 20 лет, она приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Фигуристке разрешили официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской, до отстранения она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Степанова и Букин — сильнейший танцевальный дуэт страны. Они пять раз побеждали на чемпионатах России, а также брали серебро и бронзу на чемпионатах Европы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Камила Валиева Фигурист Участие в соревнованиях Нейтральный статус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
41 минута
Раньше во время олимпийских игр останавливали все конфликты. А сейчас…. Фи. Аж противно.
Гость
45 минут
Да и ладно) лучшие есть лучшие! И все это знают!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем