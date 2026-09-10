Интересные артефакты обнаружили во время поисков пропавшей семьи Усольцевых: новые детали из дела

Поиски семьи всё время что-то усложняет Источник: Ирина Усольцева / VK

На месте пропажи семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье нашли нечто интересное. Загадочной деталью поделился глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — сказал Сергеев.

По его словам, поиски в некотором объеме продолжатся, но ежедневными они быть перестали. К сожалению, сейчас новые работы небезопасны для волонтеров из-за медведей, сообщил региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко.

«При этом сейчас проведение поисковых работ сопряжено с серьезным риском — в нужном районе множество медведей. Поэтому безопасность участников остается одним из ключевых факторов при принятии решения о дальнейшем поиске», — отметил Величко.

Он добавил, что к возможным дополнительным работам могут привлечь как пеших добровольцев, так и пилотов дронов. Масштаб и состав группы будут определять непосредственно перед началом.

Однако говорить об организации новых поисков пока рано. Решение по дальнейшей тактике примет следствие, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«На данный момент говорить о конкретных планах и сроках новых поисковых работ пока преждевременно. Ситуация будет зависеть в том числе от погодных условий, состояния местности и решений, которые будут приняты по дальнейшей тактике поиска органами следствия», — сообщила Чооду.