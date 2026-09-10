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Образование В школах начнут изучать физику раньше: подробности об изменениях в программе

В школах начнут изучать физику раньше: подробности об изменениях в программе

Детей хотят замотивировать к получению новых знаний

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Учебные программы полностью синхронизовали с ЕГЭ и ОГЭ | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUУчебные программы полностью синхронизовали с ЕГЭ и ОГЭ | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Учебные программы полностью синхронизовали с ЕГЭ и ОГЭ

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Для учеников 6-х классов разработали курс внеурочной деятельности «Живая физика» объемом 17 часов. Он поможет мотивировать школьников к углубленному изучению предмета, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Для внеурочной деятельности разработан пропедевтический курс для 6-го класса. Чтобы мотивировать ребенка углубленно изучать физику, необходимо провести подготовительные мероприятия, поэтому предложен курс внеурочной деятельности „Живая физика“», — сказала Колударова.

По ее словам, курс рассчитан на 17 часов. Он поможет замотивировать школьников, раскрыть связи физических закономерностей и явлений с живыми организмами, а также развить познавательный интерес к естественно-научным предметам перед началом системного изучения физики в 7-м классе.

Помимо этого курса, в министерстве предлагают и другие инструменты для углубленного изучения предмета. В 7-х и 9-х классах дополнительный час в неделю можно использовать для курса «Трудные вопросы физики», добавила заместитель министра.

О том, как в школах преподают этот предмет, рассказал и министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство синхронизировало учебные программы с заданиями ЕГЭ и ОГЭ.

«Мы вернули изучение предметов „Физика“, „Химия“, „Биология“ в старших классах. Нам удалось совместно с вами, уважаемые коллеги, утвердить единые программы изучения физики, химии в старших классах, сделать углубленные программы. Мы синхронизовали учебные программы с ЕГЭ и ОГЭ. Утвердили комплексный план по повышению качества естественно-научного образования. Эти меры, которые мы совместно обсуждали, — они привели к определенному результату», — сказал Кравцов.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Минпросвещения Физика Предмет Школа ОГЭ ЕГЭ
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Комментарии
7
Гость
45 минут
Начинать с самых азов и интереса интересная идея
Гость
46 минут
Если в игровой форме, то вообще интересно!
Читать все комментарии
Гость
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