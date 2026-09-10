В школах начнут изучать физику раньше: подробности об изменениях в программе

Учебные программы полностью синхронизовали с ЕГЭ и ОГЭ Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Для учеников 6-х классов разработали курс внеурочной деятельности «Живая физика» объемом 17 часов. Он поможет мотивировать школьников к углубленному изучению предмета, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Для внеурочной деятельности разработан пропедевтический курс для 6-го класса. Чтобы мотивировать ребенка углубленно изучать физику, необходимо провести подготовительные мероприятия, поэтому предложен курс внеурочной деятельности „Живая физика“», — сказала Колударова.

По ее словам, курс рассчитан на 17 часов. Он поможет замотивировать школьников, раскрыть связи физических закономерностей и явлений с живыми организмами, а также развить познавательный интерес к естественно-научным предметам перед началом системного изучения физики в 7-м классе.

Помимо этого курса, в министерстве предлагают и другие инструменты для углубленного изучения предмета. В 7-х и 9-х классах дополнительный час в неделю можно использовать для курса «Трудные вопросы физики», добавила заместитель министра.

О том, как в школах преподают этот предмет, рассказал и министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство синхронизировало учебные программы с заданиями ЕГЭ и ОГЭ.