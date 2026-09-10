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Осень Когда придут настоящие холода, подскажет погода: приметы на 10 сентября

Когда придут настоящие холода, подскажет погода: приметы на 10 сентября

На Анну и Савву Скирдников завершали жатву, готовили угощения из калины и следили за птицами

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По перелетным птицам и осенней листве пытались определить, как скоро наступят холода | Источник: GPTПо перелетным птицам и осенней листве пытались определить, как скоро наступят холода | Источник: GPT

По перелетным птицам и осенней листве пытались определить, как скоро наступят холода

Источник:

GPT

10 сентября в народном календаре называли днем Анны и Саввы Скирдников, или просто Скирдниками. Название связано с одной из главных забот начала осени: к этому времени старались убрать с полей последние снопы и сложить урожай в большие скирды, чтобы защитить от сырости и приближающегося ненастья.

Жатва подходила к концу, а вместе с ней менялся и привычный ритм деревенской жизни. После напряженной работы начинался сезон осенних ярмарок, хозяйки пекли пироги с калиной и делали заготовки, а люди особенно внимательно смотрели на небо, деревья и перелетных птиц — по ним пытались определить, долго ли продержится тепло.

В православном календаре на 10 сентября приходится память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого, псковского подвижника XV века. Также в этот день вспоминают преподобного Моисея Мурина. Именно имена Анны и Саввы закрепились в народном названии даты.

Что нельзя делать 10 сентября

С днем Анны и Саввы связывали несколько бытовых запретов. Считалось, что особенно важно провести его без конфликтов и не затевать дел, которым народная традиция сулила неудачное продолжение:

  • ходить в лес в одиночку — существовало поверье, что в эту пору можно сбиться с дороги и долго не найти обратный путь;

  • ругаться, сквернословить и затевать ссоры — по народным представлениям, начавшийся конфликт мог затянуться;

  • вспоминать старые обиды — считалось, что возвращение к прежним размолвкам только усилит разлад;

  • назначать важные романтические встречи, сватовство или предложение руки и сердца — Скирдники считались не самым удачным днем для начала подобных договоренностей;

  • оставлять дом в беспорядке — в некоторых поверьях неубранное жилище связывали с будущими семейными неурядицами;

  • тратить последние деньги — по приметам, необдуманные расходы могли привести к длительным финансовым трудностям.

Калину в начале сентября заготавливали на зиму, а выпечкой угощали близких и соседей | Источник: GPTКалину в начале сентября заготавливали на зиму, а выпечкой угощали близких и соседей | Источник: GPT

Калину в начале сентября заготавливали на зиму, а выпечкой угощали близких и соседей

Источник:

GPT

Что можно делать 10 сентября

Главные традиции дня были связаны с окончанием сельскохозяйственного сезона, урожаем и переходом к осенним заботам:

  • завершать уборку хлеба и складывать последние снопы в скирды, стараясь уберечь зерно от осенних дождей;

  • готовить блюда из калины — ягоды шли в варенье, начинку для пирогов и другие сезонные заготовки;

  • угощать родных, соседей и нуждающихся — щедрость в этот день считалась хорошей приметой;

  • делать добрые дела — существовало поверье, что оказанная 10 сентября помощь позже вернется к человеку;

  • заниматься торговлей и отправляться на ярмарки — после завершения жатвы начинался активный сезон продажи урожая и ремесленных товаров;

  • приводить в порядок хозяйство после полевых работ и готовить запасы к наступлению холодов.

Существовали и более колоритные обычаи. Торговцы могли подобрать на уже убранном поле оставшийся колосок и хранить его дома как символ удачной торговли. Девушки на рассвете умывались прохладной водой из реки или озера: по старинному поверью, такой обычай помогал сохранить красоту и молодость.

Особое место на столе занимала калина. Пироги и варенье из красных ягод не только заготавливали для семьи, но и несли соседям — так завершение жатвы превращалось еще и в небольшой повод собраться вместе.

К Скирдникам жатву старались закончить до прихода затяжных осенних дождей | Источник: GPTК Скирдникам жатву старались закончить до прихода затяжных осенних дождей | Источник: GPT

К Скирдникам жатву старались закончить до прихода затяжных осенних дождей

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде

Начало сентября уже позволяло заметить первые признаки приближающихся холодов. На Скирдников наблюдали за осадками, закатом, деревьями и перелетными птицами:

  • дождь с грозой — к теплой осени;

  • сухой и ясный день — к тому, что серьезные заморозки придут нескоро;

  • журавли и дикие гуси еще не отправились на юг — зиму ожидали позднюю и сравнительно теплую;

  • красный или багровый закат — к скорому ненастью и ветреной погоде;

  • береза начинает желтеть с верхушки — весну ждали раннюю;

  • листья на березе желтеют прежде всего снизу — весна, по приметам, должна была задержаться;

  • березы и осины к этому времени полностью сбросили листья — следующий год считали урожайным;

  • на рябине особенно много ягод — осень ожидали дождливую;

  • много орехов, а грибов почти нет — зиму считали суровой и снежной.

10 сентября оказывалось своеобразной границей между летними полевыми заботами и осенью. Урожай уже старались убрать под защиту от дождей, на дорогах оживали ярмарки, а поведение птиц и перемены в листве становились поводом строить догадки о следующих месяцах.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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