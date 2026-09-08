«С мясом вырвали»: в центре Ярославля снесли пристройку у дома-памятника — что там будет

В Ярославле разрушается объект культурного наследия Источник: Ольга Мазанова, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле разобрали пристройку у исторического дома на улице Советской, 8 — того самого дома, где работала «Пинта» Яна Левина. Демонтаж пристройки обеспокоил жителей.

В материале 76.RU разбираемся, что за работы там проходят и кто за ними стоит.

Дом на улице Советской, 8 включили в перечень объектов культурного наследия 30 августа 2018 года. «Дом жилой Н. А. Супонева» (1780-е годы) охраняется на региональном уровне.

Здание давно требовало ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

История «Дома жилого Н. А. Супонева»

Дом-памятник с «Пинтой» продавали на торгах за 1 рубль в 2025 году. Считается, что здание было построено в 1780 году. Согласно документам, раньше на этом месте стояли деревянные дома мещан. В 1779 году участок под строительство каменного трехэтажного дома предоставили заседателю верхнего земского суда майору Николаю Супоневу. Затем владельцем здания была семья коллежского асессора Дмитрия Соболева, жена и дети брата купца Сорокина.

В 1897 году здание выкупила Ярославская духовная консистория. На первом этаже дома разместили торговую лавку по продаже свечей, склад, на втором этаже — канцелярию свечного завода, на третьем — квартиру заведующего. В 1919 году дом муниципализировали.

В XX веке здание было жилым Источник: Константин Лузин

В течение ХХ века в нем располагались коммуналки. Уже в наше время — в 2015 году — дом признали аварийным. Семерых жильцов, которые оставались в квартирах, расселяли до 2023 года. Затем после приватизации недвижимость выставили на продажу.

В 2014 году ярославский бизнесмен, ресторатор и краевед Ян Левин открыл бар «Пинта». Заведение прославилось в городе и за его пределами, в том числе из-за необычного арт-объекта — шуточного памятника «потерянному» айфону. Команда бара съехала из арендуемых помещений в ноябре 2026 года.

Бар «Пинта» вместе с «потерянным айфоном» съехал из здания в ноябре 2025 года Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

По данным на 2024 год, в доме № 8 все помещения перевели в статус нежилых. В городском комитете по управлению муниципальным имуществом рассказывали, что согласно технической документации здание является двухэтажным с цокольным этажом.

Когда дом продали

Согласно данным портала ГИС Торги, объект продали за 11 млн 325 тысяч 373 рубля Арине Лаврухиной (ныне Грушецкой). Нового собственника обязали провести работы по содержанию ОКН.

Это не первый памятник в собственности предпринимательницы, ранее она приобрела дома № 9 и № 14 на улице Салтыкова-Щедрина. На объектах с 2025 года идут реставрационные работы.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Арина Лаврухина является учредителем ярославского ООО «Склад-Сервис». Компания образована в апреле 2016 года, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и аренде недвижимости. Директор — Сергей Дурынин. На конец 2025 года фирма заработала 179,4 млн рублей выручки и вышла на прибыль 98 млн рублей.

Демонтировали часть стены

В 2025-м дом-памятник на Советской стал объектом внимания прокуратуры. Совместная проверка ведомства и региональной службы охраны ОКН показала, что в одном из помещений цокольного этажа по поручению арендатора шли строительные работы.

«Демонтирована часть капитальной стены, заменена кирпичная кладка», — резюмировали итоги проверки в прокуратуре.

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Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя-организатора работ административное дело по статье 7.14 КоАП РФ о проведении земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего госнадзор за сохранением ОКН.

«Предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщали в пресс-службе ведомства в 2025-м.

В 2025-м в прокуратуре сообщали о сносе капитальной стены в доме на Советской, 8 Источник: прокуратура Ярославской области

Тогда же по заявлению прокуратуры на этом объекте запретили проводить строительные работы без разрешительных документов.

Снос под конец лета

30 августа 2026 года ярославский историк Дмитрий Чекмасов обратил внимание на возобновившиеся в доме-памятнике работы.

«Нет, не показалось. И это даже не „аварийное обрушение конструкций“, это именно целенаправленное уничтожение. С мясом вырвали, до подвалов. Там еще и какие-то земляные работы на территории Никольской сотни Земляного города, очевидно, без археологов проводятся», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Известная в городе градозащитница Ольга Мазанова направила обращение в ярославскую Госслужбу охраны ОКН.

«Вандализм с размахом? Очередной пример варварского отношения к наследию в зоне Юнеско в Ярославле. Снесена боковая, дворовая часть объекта культурного наследия регионального значения „Дом жилой Н. А. Супонева“. На фото видны полуобрушенные кирпичные своды в уровне 1-го этажа и арочные проемы в уровне подвала», — написала Ольга на своей странице.

В доме начались работы Источник: читатель 76.RU

В службе охраны ОКН 76.RU пояснили, что на проведение работ в доме на Советской выдано действующего разрешение.

«Проведено контрольно-надзорное мероприятие. <…> Установлено, что снесены постройки, не являющиеся частью объекта культурного наследия и не входящие в предмет охраны ОКН регионального значения „Дом жилой Супонева“, — заключили в Службе. — Однако такие работы проведены без соблюдения требований законодательства об ОКН — не разработаны меры по обеспечению сохранности ОКН, что образует признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.13 КоАП РФ».

Кроме того, службой инициирована еще одна проверка на предмет соответствия выполняемых работ проектной документации.

Вокруг дом огражден забором Источник: Александр Куренной / 76.RU Стены развалились по кирпичикам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как сообщили читатели в редакцию 76.RU, сносом пристройки занималась компания «ЯрДилер». Во время разбора кладки рабочие рассказали горожанам, что стены пошли пузырями, местами кирпичи можно достать руками.

«Они будут всё восстанавливать из нового реставрационного кирпича. Несколько лет потребуется», — процитировали строителей очевидцы.

Снесли или спасли?

В самой компании «ЯрДилер» редакции 76.RU рассказали, что взялись за работы по заказу инвестора.

Для дальнейших реставрационных работ нужно дождаться проекта Источник: Ольга Мазанова

«Ждем проект. Будем восстанавливать всё в прежнем виде, потому что это объект культурного наследия. Департамент культуры мы уведомляли своевременно, что есть аварийное здание, разрешение на работы есть», — сообщили редакции в ООО «ЯрДилер».

ООО «ЯрДилер» регулярно занимается реставрацией исторических зданий в Ярославле. И работала с предпринимательницей Ариной Лаврухиной. В тех самых домах № 9 и 14 на Салтыкова-Щедрина, а также на Терешковой, 16 и Революционной, 20.

Сейчас на объекте проводят противоаварийные работы. Подрядчик уже усилил фундамент в центральной части здания, сохранил стены там, где это было возможно. Дальнейшие работы будут зависеть уже от подготовленного проекта.

Ярославцы испугались работ на объекте Источник: Ольга Мазанова

Что известно о проекте

Над проектом по реставрации здания работает ООО «МАН». За разработку планов по реставрации исторических зданий они берутся не впервые. Замдиректора Олег Панов рассказал 76.RU, что дом на Советской пока в разработке. Здание намерены восстановить полностью, «во всей красе».

«Сейчас идут работы по подготовке конструкций, потому что здание уже старое. Есть некоторые деформации в стенах, сейчас идут укрепление фундаментов, ремонт стен. Подготовка здания к нормальному функционированию. Полностью здание во всём своем объеме будет как прежде», — рассказал Олег Панов.

Первый этап работ — укрепление фундамента и стен Источник: Ольга Мазанова

Как только проект будет разработан, его отправят на согласование историко-культурной экспертизы, затем на согласование в службу охраны ОКН. Последний шаг — прохождение строительной экспертизы.

«Только после этого подрядчик сможет податься на выполнение работ в орган охраны, получить разрешение и приступить к работам. То есть очень много согласований, которые по регламенту зависят не от проектировщика даже», — дополнил замдиректора ООО «МАН».

Компания «МАН» работает в Ярославле с 2005 года и специализируется на исторической застройке. Власти нередко заказывают у компании инженерно-техническое обследование домов-памятников, ремонт и работы по сохранению.

Что может появиться

Как рассказали 76.RU в «ЯрДилер», у инвестора уже есть план на отреставрированное здание. Здесь планируют открыть гостиницу.

«Скорее всего, будет большой, красивый гостиничный комплекс. Там совершенно другая будет арка въездная, потому что она не такая, какая была сейчас. Она не перекрыта, наверху орлы стоят. Сейчас восстанавливают эскизы, рисунки», — поделились в компании.

Точный срок сдачи работ пока не обозначен. Но, со слов представителей организации, на реализацию проекта потребуется минимум три года.

«Здание сложное, никто не говорит, что сейчас „выскочили и побежали“, потому что с таким зданием мы сначала должны от проектировщиков получить эскизное направление движения, согласовать его с историко-культурной экспертизой. Есть определенный порядок, здесь просто так на коленке делать нельзя, и никто этого делать не будет, это недопустимо», — отметили в «ЯрДилере».

А так здание выглядит с лицевой стороны Источник: Александр Куренной / 76.RU Рядом рабочие вырыли ямы Источник: Александр Куренной / 76.RU