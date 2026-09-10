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Происшествия Катера ударили по пляжу в Сочи — начался пожар, пострадали люди

Катера ударили по пляжу в Сочи — начался пожар, пострадали люди

Собрали, что известно об атаке

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Повреждения получила инфраструктура пляжа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU (фото носит иллюстративный характер)Повреждения получила инфраструктура пляжа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU (фото носит иллюстративный характер)

Повреждения получила инфраструктура пляжа

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Сочи безэкипажные катера атаковали набережную. Из-за ударов начался пожар и пострадали несколько человек. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Травмы получили восемь человек. Пятерых пострадавших доставили в медицинские организации, ещё троим оказали необходимую помощь на месте. Мэр Сочи Андрей Прошунин пояснил, что ранения не представляют угрозы для жизни.

«Нахожусь с заместителями на рабочем месте, докладываю о ситуации в Сочи в краевой оперштаб. Поручил своим заместителям и главам районов оперативно организовать мероприятия по наведению санитарного порядка и восстановлению курортной инфраструктуры сразу после отмены атаки», — написал Прошунин в своём Telegram-канале.

По данным Росавиации, аэропорт в Сочи закрыт уже около четырех часов. Также временно не принимают и не отправляют рейсы авиагавани в Тамбове, Волгограде, Саратове. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Атака Катер Пострадавший Набережная Пляж
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Комментарии
2
Гость
35 минут
Когда уже это закончится?!
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