Катера ударили по пляжу в Сочи — начался пожар, пострадали люди

Повреждения получила инфраструктура пляжа Источник: Дарья Паращенко / 93.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Сочи безэкипажные катера атаковали набережную. Из-за ударов начался пожар и пострадали несколько человек. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Травмы получили восемь человек. Пятерых пострадавших доставили в медицинские организации, ещё троим оказали необходимую помощь на месте. Мэр Сочи Андрей Прошунин пояснил, что ранения не представляют угрозы для жизни.

«Нахожусь с заместителями на рабочем месте, докладываю о ситуации в Сочи в краевой оперштаб. Поручил своим заместителям и главам районов оперативно организовать мероприятия по наведению санитарного порядка и восстановлению курортной инфраструктуры сразу после отмены атаки», — написал Прошунин в своём Telegram-канале.