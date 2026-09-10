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Страна и мир Мигрантов обеспечат жильем и транспортом до работы: новые правила для приезжих

Мигрантов обеспечат жильем и транспортом до работы: новые правила для приезжих

Проект находится на согласовании в правительстве

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Число легально работающих мигрантов растет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЧисло легально работающих мигрантов растет | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Число легально работающих мигрантов растет

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Работодатели будут обязаны обеспечить иностранных специалистов жильем и трансфером до работы и обратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Миграционной службы МВД Андреем Кикотем. Законопроект о целевом наборе мигрантов сейчас согласовывают в правительстве.

«Работодатель по закону будет обязан — крупный и среднего формата — обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом — работа — дом», — сказал Путин.

По его словам, после окончания трудового договора мигрант таким же способом вернется на родину. Такой подход глава государства назвал цивилизованным, подчеркнув, что он обеспечивает интересы местных граждан.

Кикоть уточнил, что документ продуман так, чтобы менять порядок трудоустройства мягко. Переход поделят на три этапа — по два года каждый.

«По Вашему поручению миграционная служба разрабатывает законопроект, в настоящее время он проходит стадию согласования в правительстве», — сказал замминистра.

Путин также поручил Миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. По его словам, страны, откуда приезжают такие люди, заинтересованы в совместной подготовке.

Кикоть доложил, что число легально работающих мигрантов в России увеличивается: их доля выросла с 45 до 50%. Также, по его словам, порядка 100 тысяч иностранцев выдворили из страны, 75 тысяч из них — принудительно.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
8
Гость
44 минуты
Мы строили дом и хотели нанять узбеков чтобы они нам построили гараж. Так к нам через день приехала миграционная и потребовала их прописать) Так что здесь двоякая ситуация. Многие работодатели наоборот при ужесточении условий для них будут от них отказываться.
Гость
45 минут
За ними очень строгий надзор сейчас. Без жилья официально фирма даже работать не может.
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Гость
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