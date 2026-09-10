Золотые школы: где учатся дети российских звезд и сколько стоит их образование

Еще неплохо владеть деньгами, чтобы завладеть знаниями Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Частные школы давно превратились в закрытые клубы для наследников крупных бизнесменов и знаменитостей. В погоне за престижем, сильным английским и звездными одноклассниками родители готовы отдавать круглые суммы. Однако далеко не все селебрити видят в этом смысл: пока одни платят миллионы за уроки с носителями языка в Барвихе, другие принципиально выбирают для своих детей обычные государственные школы, считая, что качественное образование и реальная жизнь не зависят от стоимости обучения. Мы заглянули за закрытые двери самых статусных частных школ, чтобы сравнить их цены, программы и списки знаменитых учеников.

Павловская гимназия

В образовательном комплексе, расположенном в деревне Веледниково на Новой Риге, делают ставку на гуманитарный и технологический уклон. С начальной школы педагоги-экспаты пять раз в неделю преподают детям английский язык, а с пятого класса добавляется второй язык — немецкий, французский или испанский. В старших классах действует система индивидуальных учебных планов для точечной подготовки к ЕГЭ.

Основанная в 2009 году, эта гимназия считается одной из самых элитных школ России Источник: Павловская гимназия / Vk.ru

Первый год обучения здесь стоит 2 250 000 рублей, второй и последующие — 2 150 000 рублей. В стоимость включены уроки по ФГОС, профильные спецкурсы, профориентация, базовое психологическое сопровождение и экскурсии. Для одаренных детей есть программа грантов — скидки до 50–100%.

Эту школу для своих детей выбрали актриса Анна Хилькевич, шоумен Александр Ревва, певец Сергей Лазарев, а также Ани Лорак и Глюкоза. Правда, старшую дочь Глюкозы в 12 лет отчислили за нарушение дресс-кода и бунтарский характер.

Гимназия имени Е. М. Примакова

Главная особенность этой гимназии, расположенной в деревне Раздоры на Рублевке, — полноценная билингвальная среда. Обучение идет параллельно на русском и английском языках, в штате работают десятки носителей языка со всего мира. С 5 класса обязателен второй язык — на выбор: китайский, испанский, немецкий или французский.

В Гимназии имени Примакова нет классических четвертей. Вместо них здесь используют модульную систему. Школьники учатся 7 недель, после чего уходят на недельные каникулы. Каждый модуль посвящен одной теме Источник: Александр Щербак / ТАСС

Поступить сюда можно только на конкурсной основе. Стоимость участия во вступительных испытаниях — 20 000 рублей. В дальнейшем родителям поступивших детей придется платить по 990 000 рублей в год за академическую программу и полный день, включая питание и кружки. Для старшеклассников из регионов доступен пансион (еще 900 000 рублей в год). Более 50% старшеклассников учатся бесплатно (на грантах) за счет побед в олимпиадах и высоких достижений в спорте или искусстве.

Здесь учатся дети Михаила Галустяна, Дмитрия Маликова, Ксении Бородиной, Леры Кудрявцевой, Гарика Мартиросяна, Марии Кожевниковой, а также внуки Надежды Бабкиной.

Russian International School

В школе в самом сердце Барвихи сделали ставку на классическое британское образование, одобренное Кембриджем и крупнейшим экзаменационным советом Великобритании Edexcel.

В Russian International School дети одновременно учатся по двум программам и получают сразу два аттестата Источник: rischool.info

После выпуска ребенок получает сразу два аттестата: наш родной по ФГОС и британские сертификаты IGCSE и A-Level. Британский блок дисциплин (бизнес, IT, естественные науки) ведут чистокровные англичане. Никакой скучной зубрежки: каждый месяц школа живет одной глобальной темой (например, изучают космос или Шекспира со всех сторон).

Официальный прайс-лист закрыт, но, по информации Forbes, обучение обходится в сумму от 1,3 до 1,9 млн рублей в год (с допуслугами и секциями — до 2,5 млн рублей). Поступление платное и проходит через жесткое тестирование ребенка и собеседование с родителями.

Главные амбассадоры школы — Оксана Самойлова и Джиган. В сентябре 2026 года их младший сын пошел сюда в первый класс, присоединившись к трем старшим сестрам.

Школа «Президент»

Один из старейших патриархов коммерческого образования на Рублевке, за роскошным фасадом которого скрываются бассейн, теннисные корты и серьезная наука.

В школе «Президент» есть научно-исследовательские лаборатории, бассейн, спорткомплекс, музыкальная школа и творческие арт-мастерские. Не школа, а пятизвездочный курорт Источник: school-president.ru

ФГОС здесь раскачали до 7 профильных направлений от IT до экономики. Но главное — школа аккредитована по программе Международного бакалавриата (IB). Это значит, что выпускник может паковать чемоданы в любой топовый вуз мира без лишних экзаменов. Английский язык идет фоном с детского сада, преподаватели — сертифицированные носители.

Стоимость обучения здесь варьируется от 2 160 000 до 2 403 000 рублей в год, в зависимости от класса. Это если платить по триместрам. Разброс цен при оплате по месяцам — от 240 000 до 267 000 рублей. В стоимость включено 4-разовое питание, канцелярия, экскурсии и психологическое сопровождение. Кроме того, для новичков предусмотрен единовременный вступительный взнос — 630 000 рублей.

В свое время по коридорам этой школы разгуливал средний сын Кристины Орбакайте, а сейчас здесь учится дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Ломоносовская школа

У этого образовательного холдинга есть как городские корпуса, так и загородные резиденции на Рублевке и Новой Риге.

Ломоносовская школа разделена на городские и загородные кампусы, каждый из которых специализируется на определенном возрасте или программе Источник: lomon.ru

Главная особенность холдинга — авторская технология «ИнтеллекТ». Это специальный набор упражнений, вшитый в обычные уроки и прокачивающий память, внимание и логику. Английский — с первого класса, второй язык — с пятого. По результатам ЕГЭ школа стабильно держится в топах рейтингов RAEX по экономике и гуманитарным наукам.

RAEX (РАЭКС-Аналитика) — это ведущее российское рейтинговое и аналитическое агентство, которое специализируется на составлении независимых рэнкингов, исследований и оценок в сфере образования, бизнеса, некоммерческого сектора и регионов.

Стоимость обучения — 215 000 рублей. Ребенок находится в школе до 19:00 (по пятницам до 18:00), его кормят 4 раза, делают с ним домашку и водят по кружкам (их тут больше 13 направлений).

Эту школу любят старожилы шоу-бизнеса. Своих троих детей сюда отдавала актриса Екатерина Климова, здесь учился сын Ирины Дубцовой, а также дети Владимира Соловьева и Валдиса Пельша.

«Академическая гимназия»

Загородный филиал известной сети, спрятанный в лесопарке Новогорска прямо под боком у главных олимпийских баз страны.

Особое внимание в «Академической гимназии» уделяют здоровью: уроки физкультуры часто проходят на свежем воздухе Источник: academ-school.ru

Внутри — усиленная программа ФГОС плюс углубленный английский (до 5 раз в неделю с носителями). Можно взять китайский язык. Гимназия плотно дружит с МГУ и Бауманкой, так что старшеклассников готовят прицельно под их требования. С 5 класса детей делят по 6 профилям — от IT до юриспруденции.

Обучение в начальной школе в зависимости от филиала стоит от 87 000 до 120 000 рублей в месяц, средняя и старшая школа — от 115 000 до 140 000 рублей. В стоимость входит продленка до 18:30, 5-разовое питание и базовый спорт.

Администрация держит списки детей в строжайшем секрете. Но, учитывая локацию (Олимпийская деревня), кампус забит детьми наших спортивных звезд — фигуристов, хоккеистов и тренеров сборных. Например, здесь учится дочь футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

«Смарт Скул»

Огромная сеть «Смарт Скул» (более 20 филиалов) делает ставку на гуманную педагогику, маленькие классы (до 15 человек) и полное отсутствие школьного стресса.

В таких декорациях о стрессе действительно не может быть и речи Источник: smartschool.group

Образование соответствует ФГОС, но с элементами финской образовательной модели. Никакой унылой зубрежки — только практика и проекты. С первого класса уроки ведут разные учителя-предметники (никаких «первых учительниц», ведущих всё подряд), математику дают по сложной системе Л. Г. Петерсон, а английский преподают в расширенном режиме.

В московских премиум-кампусах стоимость началки достигает 900 000 рублей в год (плюс 90 000 рублей — вступительный взнос). В Подмосковье ценники гуманнее: полный день обойдется в 40 000 — 60 000 рублей в месяц. Вступительный взнос — от 42 000 до 90 000 рублей. Средняя и старшая школа обойдется в 1,3 млн рублей в год, плюс 130 000 рублей — вступительный взнос.

В подготовительный класс «Смарт Скул» свою дочь отдала, например, актриса и блогер Александра Селиванова. Обучение обошлось в 950 000 рублей в год. Также сеть очень любят локальные инфлюенсеры и предприниматели.

Кто выбрал обычные государственные школы

Впрочем, хватает и тех, кто решил, что миллионы за школьную парту — это перебор. Многие известные артисты и музыканты осознанно выбирают государственное образование, чтобы уберечь детей от заносчивости «золотой молодежи» и дать им понюхать реальной жизни.

Так, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, казалось бы, с пеленок приговорен к тяжелому люксу. Но в графе «школа» у парня значится самая обычная МОУ СОШ в Подмосковье. Здесь победил жесткий прагматизм. У юного фигуриста ежедневные многочасовые тренировки на льду, и частные гимназии с их форматом полного дня до семи вечера убили бы спортивную карьеру. Руководство обычной школы пошло навстречу и сделало гибкий график.

Кроме того, коммерческие школы премиум-класса критикует певица Марина Абросимова (МакSим), дочери которой ходят в обычную московскую гимназию. Певица уверена: школа должна учить жизни, показывать, как дружить, конфликтовать и находить общий язык. В элитных заведениях этот опыт, по мнению артистки, подменяется искусственной заботой, которая только портит характер.

Телеведущая Маша Малиновская перед тем как выбрать ребенку школу, устроила личный рейд по государственным учреждениям своего района: проверяла классы, допрашивала директоров. В итоге ее сын пошел в абсолютно стандартную школу. Малиновская честно призналась, что выбирала не по инновационным программам, а по суровости охранника на входе. Ведущая уверена: на начальном этапе ребенку важнее безопасность, понятная дисциплина и адекватные сверстники.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель тоже вполне могли бы купить дочерям по отдельному классу в любой гимназии. Но их дети пошли в московскую государственную школу с углубленным изучением английского языка. Пересильд не раз говорила, что детям нужна нормальная социализация, а не тепличный рублевский глянец.