«Они переломаны все»: на федеральном канале обсудили смертельное ДТП с детьми в Ярославской области

О смертельной аварии с квадроциклом и «Ауди» в Ярославской области заговорили на федеральном ТВ. 5 сентября о ДТП в Даниловском округе, в котором погибли 12-летний мальчик, его 5-летняя сестра и 21-летняя студентка, упомянули во фрагменте выпуска передачи «Главная дорога» на НТВ.
О трагедии рассказали в части выпуска, посвященной последствиям того, что дети катаются на питбайках, скутерах и квадроциклах.
«Никто даже не понял, что они уехали»
Одной из участниц передачи стала мать погибших брата с сестрой.
«Там мгновенная смерть была. Они переломаны все, просто, от начала до конца», — рассказала Светлана Ефимова. Ее снимали на кладбище у могил сына и дочери.
Она объяснила, что в тот день брат с сестрой гостили у бабушки, которой и принадлежал квадроцикл. По словам Светланы, брать его детям никто не разрешал.
«Этот квадроцикл покупала моя мама. Это мамин квадроцикл. И никто даже не понял, что они уехали. И потом муж услышал через минуту-полторы хлопок», — рассказала женщина.
12-летний сын Светланы проигнорировал знак «Уступи дорогу» у деревни Кондратово и выехал на трассу Данилов — Пошехонье. По ней в этот момент ехал на «Ауди» 37-летний Андрей Халявин.
«С поля вылетели дети на квадроцикле. Они врезались мне прямо в правое переднее крыло», — рассказал Андрей Халявин. В выпуске показали видеозапись с рассказом мужчины.
От удара машину развернуло и выбросило на тротуар, где в тот момент со своей сестрой ехала на велосипеде 21-летняя Кристина Михеева. Студентка получила серьезные травмы и скончалась на месте.
«С сестрой поехали прокатиться, вечерняя прогулка. Ехали по краешку дороги. заехали здесь на тротуар. И все произошло. Прокатились на тот свет», — рассказала мама Кристины Ирина Михеева.
Водитель «Ауди» Андрей Халявин сначала проходил по делу как свидетель.
«Эксперт сделал заключение, что я не имел технической возможности избежать столкновения. И что первопричиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем квадроцикла», — рассказал водитель «Ауди».
Однако позднее по заключению экспертизы выяснилось, что Халявин превысил скорость, что стало одной из причин аварии. К тому моменту, как следствие привлекло его к делу в качестве обвиняемого, Андрей покинул страну. Сейчас он находится в международном розыске.
«Он не должен был пропускать. Он должен предполагать, что если он проезжает перекресток со второстепенной дороги может выехать автомобиль», — объяснил адвокат Ярослав Грицай в выпуске передачи.
«Это их вина и ошибка»
Тем не менее, водитель «Ауди» возлагает всю вину за случившееся на родителей погибших детей.
«Кто-то его допустил к управлению этого транспортного средства, купил его ему и разрешил ездить, причем, с пятилетней сестрой. Это уже их вина и их ошибка», — уверен Андрей.
А вот у матери погибших ребят обратное мнение. Она считает, что вина лежит на водителе иномарки, превысившего скорость.
«Сейчас у каждого второго ребенка есть квадроцикл. Они ездили там все, это нормально», — сказала Светлана Ефимова.
Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.
Ранее мы рассказывали о случившемся. Мама погибшей велосипедистки Кристины Михеевой — Ирина, пытается добиться справедливости. Она ждет суда над Андреем Халявиным, который находится за границей и не выходит на связь. Уголовное дело приостановлено на время розыска водителя «Ауди», чтобы сроки давности преступления не вышли. Эксперты объясняли, каковы шансы на то, что мужчину, все же, будут судить.