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Происшествия Смертельное ДТП с квадроциклом «Они переломаны все»: на федеральном канале обсудили смертельное ДТП с детьми в Ярославской области

«Они переломаны все»: на федеральном канале обсудили смертельное ДТП с детьми в Ярославской области

Авария с квадроциклом унесла три жизни

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На канале НТВ вышел выпуск о смертельном ДТП в Ярославской области | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 годаНа канале НТВ вышел выпуск о смертельном ДТП в Ярославской области | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

На канале НТВ вышел выпуск о смертельном ДТП в Ярославской области

Источник:

Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

О смертельной аварии с квадроциклом и «Ауди» в Ярославской области заговорили на федеральном ТВ. 5 сентября о ДТП в Даниловском округе, в котором погибли 12-летний мальчик, его 5-летняя сестра и 21-летняя студентка, упомянули во фрагменте выпуска передачи «Главная дорога» на НТВ.

О трагедии рассказали в части выпуска, посвященной последствиям того, что дети катаются на питбайках, скутерах и квадроциклах.

«Никто даже не понял, что они уехали»

Одной из участниц передачи стала мать погибших брата с сестрой.

«Там мгновенная смерть была. Они переломаны все, просто, от начала до конца», — рассказала Светлана Ефимова. Ее снимали на кладбище у могил сына и дочери.

Мать погибших ребят рассказала, что произошло в роковой день | Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВМать погибших ребят рассказала, что произошло в роковой день | Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

Мать погибших ребят рассказала, что произошло в роковой день

Источник:

выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

Она объяснила, что в тот день брат с сестрой гостили у бабушки, которой и принадлежал квадроцикл. По словам Светланы, брать его детям никто не разрешал.

«Этот квадроцикл покупала моя мама. Это мамин квадроцикл. И никто даже не понял, что они уехали. И потом муж услышал через минуту-полторы хлопок», — рассказала женщина.

12-летний сын Светланы проигнорировал знак «Уступи дорогу» у деревни Кондратово и выехал на трассу Данилов — Пошехонье. По ней в этот момент ехал на «Ауди» 37-летний Андрей Халявин.

«С поля вылетели дети на квадроцикле. Они врезались мне прямо в правое переднее крыло», — рассказал Андрей Халявин. В выпуске показали видеозапись с рассказом мужчины.

Последствия ДТП | Источник: прокуратура Ярославской областиПоследствия ДТП | Источник: прокуратура Ярославской области

Последствия ДТП

Источник:

прокуратура Ярославской области

Андрей Халявин покинул Россию и не возвращается с тех пор, как в его отношении началось уголовное преследование | Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВАндрей Халявин покинул Россию и не возвращается с тех пор, как в его отношении началось уголовное преследование | Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

Андрей Халявин покинул Россию и не возвращается с тех пор, как в его отношении началось уголовное преследование

Источник:

выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

От удара машину развернуло и выбросило на тротуар, где в тот момент со своей сестрой ехала на велосипеде 21-летняя Кристина Михеева. Студентка получила серьезные травмы и скончалась на месте.

«С сестрой поехали прокатиться, вечерняя прогулка. Ехали по краешку дороги. заехали здесь на тротуар. И все произошло. Прокатились на тот свет», — рассказала мама Кристины Ирина Михеева.

Мама Кристины Михеевой рассказала о произошедшем в эфире выпуска | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 годаМама Кристины Михеевой рассказала о произошедшем в эфире выпуска | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

Мама Кристины Михеевой рассказала о произошедшем в эфире выпуска

Источник:

Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

Водитель «Ауди» Андрей Халявин сначала проходил по делу как свидетель.

«Эксперт сделал заключение, что я не имел технической возможности избежать столкновения. И что первопричиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем квадроцикла», — рассказал водитель «Ауди».

Однако позднее по заключению экспертизы выяснилось, что Халявин превысил скорость, что стало одной из причин аварии. К тому моменту, как следствие привлекло его к делу в качестве обвиняемого, Андрей покинул страну. Сейчас он находится в международном розыске.

«Он не должен был пропускать. Он должен предполагать, что если он проезжает перекресток со второстепенной дороги может выехать автомобиль», — объяснил адвокат Ярослав Грицай в выпуске передачи.

Кристина Михеева ехала на велосипеде по тротуару | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 годаКристина Михеева ехала на велосипеде по тротуару | Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

Кристина Михеева ехала на велосипеде по тротуару

Источник:

Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

«Это их вина и ошибка»

Тем не менее, водитель «Ауди» возлагает всю вину за случившееся на родителей погибших детей.

«Кто-то его допустил к управлению этого транспортного средства, купил его ему и разрешил ездить, причем, с пятилетней сестрой. Это уже их вина и их ошибка», — уверен Андрей.

А вот у матери погибших ребят обратное мнение. Она считает, что вина лежит на водителе иномарки, превысившего скорость.

«Сейчас у каждого второго ребенка есть квадроцикл. Они ездили там все, это нормально», — сказала Светлана Ефимова.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

Ранее мы рассказывали о случившемся. Мама погибшей велосипедистки Кристины Михеевой — Ирина, пытается добиться справедливости. Она ждет суда над Андреем Халявиным, который находится за границей и не выходит на связь. Уголовное дело приостановлено на время розыска водителя «Ауди», чтобы сроки давности преступления не вышли. Эксперты объясняли, каковы шансы на то, что мужчину, все же, будут судить.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Передача Телеканал НТВ Главная дорога
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Водитель ауди должен был предусмотреть столкновение, есть перекресток, зачем так гнать, к тому же если нет полной видимости. Пусть дети и нарушили правила, но виноват именно водитель ауди.
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