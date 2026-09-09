«Они переломаны все»: на федеральном канале обсудили смертельное ДТП с детьми в Ярославской области

На канале НТВ вышел выпуск о смертельном ДТП в Ярославской области Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

О смертельной аварии с квадроциклом и «Ауди» в Ярославской области заговорили на федеральном ТВ. 5 сентября о ДТП в Даниловском округе, в котором погибли 12-летний мальчик, его 5-летняя сестра и 21-летняя студентка, упомянули во фрагменте выпуска передачи «Главная дорога» на НТВ.

О трагедии рассказали в части выпуска, посвященной последствиям того, что дети катаются на питбайках, скутерах и квадроциклах.

«Никто даже не понял, что они уехали»

Одной из участниц передачи стала мать погибших брата с сестрой.

«Там мгновенная смерть была. Они переломаны все, просто, от начала до конца», — рассказала Светлана Ефимова. Ее снимали на кладбище у могил сына и дочери.

Мать погибших ребят рассказала, что произошло в роковой день Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

Она объяснила, что в тот день брат с сестрой гостили у бабушки, которой и принадлежал квадроцикл. По словам Светланы, брать его детям никто не разрешал.

«Этот квадроцикл покупала моя мама. Это мамин квадроцикл. И никто даже не понял, что они уехали. И потом муж услышал через минуту-полторы хлопок», — рассказала женщина.

12-летний сын Светланы проигнорировал знак «Уступи дорогу» у деревни Кондратово и выехал на трассу Данилов — Пошехонье. По ней в этот момент ехал на «Ауди» 37-летний Андрей Халявин.

«С поля вылетели дети на квадроцикле. Они врезались мне прямо в правое переднее крыло», — рассказал Андрей Халявин. В выпуске показали видеозапись с рассказом мужчины.

Последствия ДТП Источник: прокуратура Ярославской области

Андрей Халявин покинул Россию и не возвращается с тех пор, как в его отношении началось уголовное преследование Источник: выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года / телеканал НТВ

От удара машину развернуло и выбросило на тротуар, где в тот момент со своей сестрой ехала на велосипеде 21-летняя Кристина Михеева. Студентка получила серьезные травмы и скончалась на месте.

«С сестрой поехали прокатиться, вечерняя прогулка. Ехали по краешку дороги. заехали здесь на тротуар. И все произошло. Прокатились на тот свет», — рассказала мама Кристины Ирина Михеева.

Мама Кристины Михеевой рассказала о произошедшем в эфире выпуска Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

Водитель «Ауди» Андрей Халявин сначала проходил по делу как свидетель.

«Эксперт сделал заключение, что я не имел технической возможности избежать столкновения. И что первопричиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем квадроцикла», — рассказал водитель «Ауди».

Однако позднее по заключению экспертизы выяснилось, что Халявин превысил скорость, что стало одной из причин аварии. К тому моменту, как следствие привлекло его к делу в качестве обвиняемого, Андрей покинул страну. Сейчас он находится в международном розыске.

«Он не должен был пропускать. Он должен предполагать, что если он проезжает перекресток со второстепенной дороги может выехать автомобиль», — объяснил адвокат Ярослав Грицай в выпуске передачи.

Кристина Михеева ехала на велосипеде по тротуару Источник: Телеканал НТВ, выпуск передачи «Главная дорога» от 5 сентября 2026 года

«Это их вина и ошибка»

Тем не менее, водитель «Ауди» возлагает всю вину за случившееся на родителей погибших детей.

«Кто-то его допустил к управлению этого транспортного средства, купил его ему и разрешил ездить, причем, с пятилетней сестрой. Это уже их вина и их ошибка», — уверен Андрей.

А вот у матери погибших ребят обратное мнение. Она считает, что вина лежит на водителе иномарки, превысившего скорость.

«Сейчас у каждого второго ребенка есть квадроцикл. Они ездили там все, это нормально», — сказала Светлана Ефимова.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.