«Как ребенка провожаешь». Репортаж из цехов Иркутского авиазавода, где собирают и выпускают в небо МС-21

Репортаж из цехов Иркутского авиазавода, где собирают МС-21 Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Самолет МС-21 — важный проект не только для российской авиационной промышленности, но и для одного конкретно взятого города в Восточной Сибири. Новый лайнер собирают в Иркутске, и только здесь на базе местного авиазавода в работе над ним задействованы тысячи человек.

Наши коллеги из IRCITY.RU своими глазами увидели, какой получилась «иркутская ласточка», на которую возлагают большие надежды, а также прикоснуться к ней и пообщаться с людьми, которые ежедневно кропотливо работают над тем, чтобы МС-21 получился безопасным и комфортным.

Где строят МС-21: короткая история авиазавода

Авиазавод — одно из крупнейших предприятий не только Иркутска, но и всей области. Сейчас здесь работает порядка 10 тысяч человек, а в 2024-м производство отметило 90-летний юбилей.

История ИАЗ ведет свое начало с 1930-х годов. Это была первая ударная комсомольская стройка в Восточной Сибири, со всей страны в Иркутск приезжали выпускники авиационных техникумов, строители и разнорабочие.

Параллельно с предприятием строился и поселок авиастроителей, который сейчас известен как Второй Иркутск. Он отличается от всего остального города своей архитектурой. Центр на протяжении всей своей истории застраивался хаотично, а вот Второй строился с присущей советской архитектурной школе точностью и выверенностью. Поэтому здесь практически не встретишь кривые и узкие улочки — здесь просматривается перспектива, а по улицам хочется шагать широким шагом и дышать полной грудью.

Вся история Второго Иркутска — это история становления авиазавода Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Многие дома были построены в 1930-е годы Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Архитектура Второго Иркутска отличается от центральной части города Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

А еще здесь очень-очень зелено. Хочется идти широким шагом и дышать полной грудью Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Все знаковые места Второго Иркутска так или иначе связаны с заводом. В микрорайоне есть техникум авиастроения и материалообработки, с которым предприятие плотно сотрудничает в вопросе подготовки кадров. Есть стадион «Зенит» — часть авиазаводского спортивно-оздоровительного центра, в который также входят спорткомплекс с залами для командных и личных видов спорта, бассейн и гостиница. Украшение района — Дворец культуры имени Юрия Гагарина, появился одновременно с самим заводом. Даже коммуналка связана с предприятием: сетевая компания «Иркут», отвечающая за сети во Втором, была образована на базе одного из цехов ИАЗ.

Практически все общественные пространства, какие есть во Втором Иркутске, связаны с авиазаводом Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Например, есть очень уютный стадиончик Источник: Алина Климова

В годы Великой Отечественной войны авиазавод производил знаменитую «Пешку» — пикирующий бомбардировщик Пе-2, который стал самым массовым советским бомбардировщиком (более 11 тысяч экземпляров). Еще один знаковый проект, связанный с Иркутском — сверхзвуковой реактивный Як-28, который состоял на вооружении СССР и России с середины 1960-х до 1993 года. Кстати, именно этот самолет можно увидеть возле проходных завода. Новый проект, который строится на заводе, — модернизированная версия учебно-боевого Як-130М. Также авиазавод ведет выпуск модернизированного истребителя Су-30СМ2.

Як-28 возле проходных авиазавода — узнаваемый символ предприятия Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В разные годы на ИАЗ выпускали грузовой Ан-12 (его использовали как в военных, так и в гражданских целях), а также Ан-24Т (его военно-транспортные модификации).

Сейчас в гражданской сфере Иркутский авиационный завод известен благодаря работе с МС-21. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Первоначально предполагалось, что это будет производство с широкой кооперацией российских и иностранных компаний, но из-за санкций планы пришлось корректировать.

МС-21 — флагманский проект гражданского авиастроения не только Иркутского авиазавода, но и всей российской промышленности Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Первый полностью отечественный опытный образец МС-21 представили публике весной 2025-го, затем был подготовлен второй борт. Оба сейчас участвуют в программе испытаний, необходимых для получения сертификата типа воздушного судна.

Ожидается, что работы по сертификации завершатся в первой половине 2027-го, а сам сертификат будет получен к концу года. По данным Объединенной авиастроительной корпорации на начало лета 2026-го, «иркутская ласточка» выполнила 45% от испытательной программы.

Как из тысяч деталей получается самолет

Первое место на авиазаводе, где побывали журналисты, — это агрегатно-сборочное производство по гражданской авиационной технике (АСП по ГАТ). Именно здесь формируется будущий облик самолета МС-21, который собирается из великого множества деталей, агрегатов и узлов. Сложно сказать, сколько футбольных полей могло бы уместиться на производственных мощностях АСП по ГАТ, но одно можно утверждать точно: масштабы поражают воображение.

Экскурсию по АСП нам провел начальник цеха 246 Георгий Поляков. Он и его сотрудники отвечают за стыковку частей фюзеляжа. Именно здесь закладывается составные части планера. Различные отсеки лайнера (всего их пять) собирают на отдельных станциях, все они находятся на отдельных пролетах.

— В работе используется автоматика, она помогает нам наиболее точно состыковать компоненты, соблюдая весь технологический процесс. Заклепка производится пневматическими скобами, причем у нас есть как неподвижный инструмент, так и подвижный, мы его называем «рукой». Автоматика обеспечивает постоянство процесса и качество производства. Вы можете это сами оценить, буквально клепочка к клепочке, — отмечает Поляков.

На фото — те самые панели, из которых собирают фюзеляж Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Конструкции перемещаются по станциям сборки на специальных тележках Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Та самая «рука», которая склепывает детали фюзеляжа воедино Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Работой автоматики управляет оператор, который следит за точностью технологического процесса Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Со стороны сборка самолета похожа на конструктор. Просто очень-очень большой. И для взрослых ответственных людей Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

По цехам — ходить не переходить Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Вся сборка идет от малого к большому: сначала панели соединяют друг с другом, получая большую суперпанель; из трех суперпанелей формируют отсек, которые позднее соединяются воедино, образуя планер. Затем к планеру пристыковывают композитное крыло и шасси. На этом путь МС-21 в АСП заканчивается, после этого лайнер отправляется в руки работников цеха окончательной сборки.

Огромные панели перемещаются с ювелирной точностью по станции с помощью автоматических тележек, которые обладают полной свободной передвижения. Позиционирование определяется по меткам, встроенным на станциях, но несмотря на высокую долю автоматизации, человек по-прежнему контролирует весь производственный процесс.

— У меня есть мечта, что в будущем работа будет выстроена так, чтобы тележки с агрегатами перемещались в течение ночи, чтобы к началу нового дня всё было готово к работе. Это концепция так называемой темной фабрики, для нас это был бы большой вызов, — рассказывает специалист.

Темная фабрика (или «темный цех») — это полностью автоматизированное производственное предприятие, которое работает без участия человека и не нуждается в освещении. Одна из ключевых особенностей — отсутствие работников на местах, поэтому там не нужны свет, отопление и вентиляция для комфорта сотрудников. Человек выполняет только удаленный мониторинг и техобслуживание.

Сборка очередной машины — кропотливый труд Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Авиационный завод в Иркутске входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В создании МС-21 участвует буквально вся страна. Часть узлов для сборки изготавливают прямо на авиазаводе, на предприятии есть свое металлургическое, заготовительно-штамповочное и механосборочное производство. Панели фюзеляжа выпускают на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (наши коллеги из издания 63.RU недавно побывали на этом производстве) и ульяновском предприятии «Авиастар».

В Ульяновске также изготавливают уникальное композитное крыло для МС-21, его производит предприятие «АэроКомпозит». Также в кооперации участвует нижегородский авиастроительный завод «Сокол», где локализовали выпуск деталей для подкилевых отсеков. Остекление выпускают на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» в Калужской области. Силовую установку — новый двигатель ПД-14 — разработали и выпускают в Перми.

Перечислять кооперантов можно долго, поэтому просто резюмируем: МС-21 — это дитя всей России.

Так выглядит процесс сборки передней части самолета с кабиной пилотов Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Панели перемещаются от станции к станции, из них собирается фюзеляж Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Их производят по всей стране Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

К примеру, подкилевые отсеки изготавливают в Ульяновске, недавно производство освоили в Нижнем Новгороде Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

А двери приезжают в Иркутск из Комсомольска-на-Амуре Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Где оживает МС-21

Далее мы оказались в корпусе, где МС-21 приобретает свои окончательные формы. Как отметил начальник цеха 246 Георгий Поляков, здесь «женят» полуфюзеляжи, собирая из них планеры, устанавливают крыло и шасси, после чего лайнер уже своим ходом перебирается в цех 277, где и происходит окончательная сборка.

Сейчас на авиазаводе активно собирают серийные лайнеры для «Аэрофлота», полностью готовы уже два Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Работа кипит Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В цехе окончательной сборки самолет «оживает»: здесь устанавливают двигатели и вспомогательную силовую установку, проводят электрику. Отсюда он уже уходит на летные испытания Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В будущем на авиазаводе будут устанавливать элементы интерьера по заказам компаний-перевозчиков. Их, кстати, производят в Казани Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

По словам заместителя начальника цеха 277 по производству Андрея Юферова, именно здесь МС-21 «оживает».

— Здесь устанавливаются крупные агрегаты: двигатели, пилоны, хвостовое оперение, киль, стабилизатор, отсек вспомогательной силовой установки (ВСУ; его основным предназначением является запуск основного двигателя, а также обеспечение средства энергией на стоянках. — Прим. ред.). Также монтируется бортовая кабельная сеть и оборудование, собираются различные системы, которые обеспечивают работоспособность самолета при эксплуатации, — пояснил специалист.

Ежедневно на свои рабочие места приходят тысячи людей — и это не только «синие воротнички» Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Производственные совещания проходят прямо в цехе окончательной сборки Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Игра в настольный теннис — способ отвлечься и отдохнуть во время обеденного перерыва. У рабочих он полуторачасовой Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Смотрите, с каким азартом играют заводчане Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Спорт на ИАЗ любят. В местной любительской лиге есть даже команда «Авиастроитель» Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В одном из цехов мы обнаружили баскетбольную майку с автографом известного российского баскетболиста Антона Понкрашова Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

И мяч с подписью легенды московского баскетбольного ЦСКА Игоря Куделина Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Во многих цехах можно найти рисунки детей заводчан Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Они не только показывают восприятие ребятишек о работе своих мам, пап, бабушек и дедушек, но и каждый день напоминают работникам о важности соблюдения техники безопасности Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

За этим здесь следят Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Сейчас цех насчитывает три крупных станции: на первой — устанавливается перечисленное крупное оборудование, на второй — монтируется кабельная сеть и навешиваются двигатели, на третьей — проводят испытания всех систем под током. В будущем поточная сборка также будет включать в себя оснащение лайнеров элементами интерьера.

В июле–августе авиазавод передал на летные испытания два серийных образца. Первый уже отправился в Жуковский, второй пока находится в Иркутске в летно-испытательном подразделении ИАЗ. Еще два борта планируют отдать на испытание уже в ближайшие месяцы — в сентябре–октябре.

Генеральный директор авиационного завода Андрей Сойнов рассказывал в интервью, что сейчас в работе предприятия находится 18 самолетов различной степени готовности, из которых десять — это состыкованные планеры, в том числе четыре — самолеты в высокой степени готовности. По его словам, предприятие фактически вышло на серийный выпуск МС-21.

Сейчас полный цикл производства самолета с нуля до полного завершения работ занимает порядка 11-12 месяцев, но на заводе рассчитывают ускорить темпы движения поточной линии. Возможности для этого есть Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В планах — производить до 36 самолетов ежегодно Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В цехе окончательной сборки находятся самолеты разной степени готовности Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Чем ближе МС-21 к окончанию поточной линии, тем больше становится ручной работы Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Вся электроника в самолете отечественная. Кабину нового МС-21 называют «стеклянной» Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Сейчас опытные образцы налетывают часы на сертификационных испытаниях Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Проверяют самолет тщательно Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Скоро на очередную «ласточку» навесят двигатель Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

С приходом журналистов работа не останавливается Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Только оцените размах! Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Как «иркутскую ласточку» готовят к полетам

Из цеха окончательной сборки МС-21 перебирается в летно-испытательное подразделение (ЛИП). Здесь все системы лайнера проходят тщательную проверку как на земле, так и в воздухе. Это последняя стадия перед передачей самолета авиакомпаниям.

Как рассказал начальник смены Владислав Могилев, испытания проходят в два этапа. Первый — наземный, во время которого специалисты проверяют исправность всех систем самолета, включая двигатели и радионавигацию. Второй — летный, когда воздушное судно впервые поднимается в воздух.

— Заводской экипаж испытывает лайнер во время полета и подтверждает его готовность. После этого самолет передается на приемку независимой инспекции. Затем совершается предпродажная подготовка с покраской в ливрею заказчика. По завершении всех этих работ самолет будет передан заказчику, который после этого сразу может ставить его на любой маршрут — борт к этому будет полностью готов, — пояснил Могилев.

Недавно в ЛИП передали второй серийный МС-21 с заводским номером 0015. На нем уже красуется логотип «Аэрофлота», который первым опробует иркутские гражданские самолеты в работе.

Сейчас самолеты производят по контракту с «Аэрофлотом», авиакомпания рассчитывает получить 18 лайнеров до 2028 года включительно. При этом воздушный перевозчик планирует заказать дополнительно еще 90 самолетов, а в более длительной перспективе — довести их количество в своем парке до 200 единиц, став крупнейшим эксплуатантом МС-21 в стране. Уже сейчас авиакомпания собирает штат техников для обслуживания машин этого типа.

Первые 18 самолетов МС-21 предназначены для «Аэрофлота» Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Один из двух серийных лайнеров недавно поступил в летно-испытательное подразделение Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Здесь его проверяют с особой тщательностью Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Без присмотра не останется ни один узел Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Авиационные инженеры и техники должны подтвердить, что самолет соответствует всем требованиям безопасности Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Ежедневно этим занимаются десятки человек Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

По словам начальника смены Владислава Могилева, после завершения наземных испытаний самолет проверят в воздухе Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

«Мы буквально „рожаем“ самолеты»

Роль автоматики в сборке самолета велика, но главным в этом процессе всё равно остается человек. В сборке МС работают представители десятков специальностей — токари, фрезеровщики, штамповщики, сборщики-клепальщики, монтажники, электрики, слесари. Недавно ИАЗ объявил о наборе рабочих, это связано с планами по ускорению темпов производств. В будущем авиазавод рассчитывает выпускать до 36 МС-21 в год.

Многие заводчане имеют целые производственные династии. Один из таких — монтажник электрооборудования летательных аппаратов Алексей Комогорцев. Он работает на предприятии уже три года, о вакансии ему рассказали родственники.

— Мама работала в отделе по труду и начислению заработной платы, но она уже ушла на пенсию. Брат работал в 207-м цехе, сестра также трудилась здесь, но сейчас в декрете, — рассказывает о себе и семье Алексей.

Его деятельность связана с установкой проводки и электроники: от прокладки кабелей до монтажа оборудования. Парень отмечает: работа непростая, но интересная.

Алексей Комогорцев — представитель заводской династии Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Алексей вместе со своими коллегами прокладывает кабели и налаживает работу электроники Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Кого-то на предприятия завлекают родственники, а кто-то оказался здесь благодаря армии. Такой историей поделился другой наш собеседник, сборщик-клепальщик Алексей Гвоздев.

— Так получилось, что во время службы в 2021 году работал на охране порядка на Международном авиационно-космическом салоне, и как раз целый день был возле МС-21. Смотрел на него и думал: «Красивая машина, прикольная, да еще и у нас [в Иркутске] собрали». Многие тогда, в том числе гости со всего мира, разглядывали его, удивлялись. После службы в 2022-м устроился на завод, сначала работал на военке, но потом объявили набор на МС, и я перевелся, — рассказывает парень.

Алексей Гвоздев впервые увидел МС-21 во время службы в армии Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Уже несколько лет молодой человек работает на сборке МС-21 Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Несмотря на высокую долю автоматизма, без человека здесь никуда Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Алексей утверждает: у него и его коллег очень непростая и ответственная работа, от которой зависит конечное качество продукта. Сейчас молодой человек занимается сборкой концевых частей крыльев нашей «ласточки».

— Занятие кропотливое, интересное и не самое легкое. Зато сдаешь свою работу безошибочно, выходишь вечером через проходные — на душе легко. А уж когда самолет в небе видишь… Любо-дорого смотреть, правда, — признаётся собеседник.

Таким был первый полет первого серийного МС-21 в начале августа Источник: Объединенная авиастроительная корпорация / Telegram

Начальник цеха 246 агрегатно-сборочного производства по гражданской авиации Георгий Поляков отметил, что многие работники с трепетом наблюдают за тем, как очередной лайнер, собранный их собственными руками, поднимается в воздух.

— Мы буквально «рожаем» самолеты. Испытываешь особенные чувства, когда они уходят в другой цех или взлетают. Какая-то искорка внутри загорается, что ли. Смотришь на машину и понимаешь: труд общий, но ты частичку себя вложил. Как ребенка провожаешь, — эмоционально рассказал специалист.

Похожую мысль высказал инженер по эксплуатации воздушных судов летно-испытательного подразделения Сергей Лукьянов. Он говорит: каждый новый взлет самолета сопровождается восторгом и волнением.

— Приятно чувствовать, что вложенный нами труд реализовался, что самолет в воздухе. Есть даже гордость за то, что мы можем производить такую технику, что она работает, что мы получаем отдачу от многомесячной работы, — отметил инженер.

Производство самолетов — труд тысяч людей Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU