«В укрытии просидели до утра». Что происходит в курортном Сочи после самой массированной атаки дронов

Утром 4 сентября люди отдыхали на пляжах после бессонной ночи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Экстремальный туристический сезон в Сочи сменился на такой же бархатный. В ночь с 3 на 4 сентября курорт пережил массированную атаку дронов. Налет БПЛА длился пять часов. По официальной информации, пострадавших не было. Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях возникли пожары, которые оперативно потушили. Также произошло возгорание на территории нефтебазы. Что говорят туристы, которые всю ночь просидели в укрытиях, а утром заполнили пляжи, рассказывает SOCHI1.RU.

Погода в Сочи весь бархатный сезон обещает быть летней Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Страшно, но не каждую ночь»

Туристка из Читы Марина Борисова отдыхает в Сириусе вместе с мужем и двумя внучками. Ночь с 3 на 4 сентября была их первой на курорте. Долетели с большими задержками, заселились в отель, сходили на море, поужинали. И легли спать. Ночью проснулись от сирен, а потом и от взрывов.

— Мы выбежали в коридор, там были уже другие люди, они куда-то бежали, мы — за ними. Сотрудники отеля направляли всех на подземную стоянку. Там стояли столы, вода, лавочка. В общем, всё оборудовано. Мы, читинцы, не привыкли к такому. Очень испугались, особенно внучки. Но другие туристы спокойно пережидали всё это, паники не было. И это нас успокоило, — рассказывает Марина. В укрытии они просидели фактически до утра, поскольку взрывы повторялись снова и снова. Женщина признаётся: первые ее мысли — срочно возвращаться домой. Но утром, придя на пляж, решили остаться: море теплое, погода отличная.

— Страшно, но не каждую ночь. Сегодня вот опять несколько раз сбивали беспилотники. Нас в отеле сразу предупредили, что нельзя снимать всё это и уж тем более отправлять куда-то, даже родственникам. Все наши родные и друзья очень переживают за нас, конечно. Но я не была на море уже 15 лет. Планирую отметить здесь 65-летие, — говорит Марина. По ее словам, в целом обстановка в Сочи и Сириусе обычная, «туристическая».

Сибиряки паникуют, а остальные — нет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«А чего нам бояться? Мы привыкли»

Туристы из Ростова-на-Дону Ирина и Константин Мухомедзяновы пережили массированную атаку беспилотников спокойно, поскольку уже привыкли к атакам БПЛА. И даже успокаивали других постояльцев отеля, где они живут.

— А чего нам бояться? Мы привыкли. Очень тяжело эту ночь переживали сибиряки. Мы все сидели в лобби отеля, там нет окон. И сразу видно, кто приехал из-за Урала. У них была такая паника! Женщину даже пришлось отпаивать успокоительными, у нее началась паническая атака. Она планировала утром улетать домой. Но потом мы их встретили у бассейна. Видимо, в себя пришла. Я думаю, каждый отдает себе отчет, какое сейчас время. И сам решает, ехать на отдых или нет, — говорит Константин.

— Для нас ничего не изменилось. Главное, чтобы рядом было укрытие. Мы, кстати, это узнавали, когда бронировали отель. Одно из главных требований. Нам сказали, что лобби находится на цокольном этаже. И там достаточно посадочных мест. Чай, кофе, воду и даже перекус нам предоставили бесплатно, — рассказала Ирина. По ее словам, сотрудники отеля действовали слаженно и в начале атаки ходили по номерам, чтобы разбудить гостей и проводить в укрытие.

Атаки БПЛА так не отпугивают туристов, как высокие цены Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«23 тысячи я потеряю»

Иркутянка Елена Галимова решила отменить поездку в Сочи. Лететь она должна была 4 сентября через Москву, где тоже не очень стабильно работают аэропорты. А ее рейс вообще перенесли в Сухум.

— Я не захотела лететь в Сухум, а потом добираться до Сочи. Решила просто отказаться от отпуска в этом году. Мне просто страшно. У нас в Иркутске ничего не летает. Здесь спокойнее. Предоплату за бронь отеля мне вернули. Туда билет был возвратный, поэтому, надеюсь, деньги вернут. А вот обратно — невозвратный. 23 тысячи рублей я потеряю, — говорит Елена.

Бесстрашные туристы

Генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев сообщил корреспонденту SOCHI1.RU, что, несмотря на новостной ажиотаж о массированной атаке беспилотников на Сочи, массовых аннуляций нет.

— Были случаи, непосредственно связанные с задержкой рейсов, то есть те люди, которые должны были прилететь в эти дни, сдавали билеты. Но в целом можно было ожидать более худшей картины. Думаю, просто те, кто едет на отдых, психологически готовы к этому. И наверное, эти бесстрашные из тех районов, где подобные явления не редкость, — считает Валерий Сычев.

Туроператоры констатируют: спрос на отдых в межсезонье на всём юге России, не только в Сочи, заметно просел. Главный курорт страны в сентябре–октябре 2026 года бронируют на 20 процентов меньше по сравнению с 2025-м.

Да, на снижение спроса влияют и бензиновый кризис, и атаки БПЛА, но главной проблемой так и остается высокая стоимость отдыха.