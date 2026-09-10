Доллар по 86, а справедливо — по 32. Но правда в том, что в России образовался острый дефицит валюты

Вряд ли в ближайшее время доллар в России станет дешевле Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Официальный курс доллара на 9 сентября — до 86,4730 рублей, евро — 100,4989. За три летних месяца доллар укрепился в России на 16 рублей, или более чем на 22%: 1 июня доллар стоил 71 рубль, а в сентябре — уже за 86. А на внебиржевом рынке курс доллара достигал 88 рублей, причем впервые за полтора года.

На фоне этих потрясений рубль перестал быть самой недооцененной валютой мира. Он уступил первое место филиппинскому песо. По расчетам РИА Новости на основе паритета покупательной способности, «справедливый» курс доллара — 32,4 рубля. Проще говоря: мы платим за импорт почти в три раза больше, чем должны. Но, увы, по «справедливому» курсу валюту в кассе банка не купишь и на путевку в Турцию не потратишь. Подробности — в материале MSK1.RU.

Когда кончится валютный шторм

Опрошенные MSK1.RU финансовые эксперты говорят: текущее ослабление — это не паника, а валютный дефицит.

— Резкое ослабление рубля этим летом — это не классическая паническая девальвация, когда инвесторы бегут из валюты на фоне системного кризиса. Это, прежде всего, локальный валютный дефицит: спрос на валюту вырос, а предложение от экспортеров просело, — говорит управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Эксперт объясняет механику. Импортерам нужна валюта — в том числе из‑за вынужденных закупок топлива, нефтепродуктов, оборудования. Атаки на НПЗ привели к дефициту бензина, и страна закупала топливо за рубежом. По оценкам, импорт нефтепродуктов составил около $ 2 млрд. Плюс недобор доходов от экспорта сельхозпродукции составил еще до $ 1 млрд.

Но ключевой фактор — обвал предложения. Поставки нефти и зерна через Черное море ограничены из‑за угрозы атак на порты. Экспортная выручка резко снизилась — и образовался тот самый дефицит, который разогнал курс.

— Важно понимать: высокие цены на нефть сами по себе пока не укрепляют рубль. А сокращение объемов экспорта частично нивелирует эффект от роста цен, так что прямая связь «дорогая нефть — крепкий рубль» в текущих условиях не работает, — уточняет Астафьев.

Минфин сыграл на понижение

В августе ведомство увеличило покупку валюты в рамках бюджетного правила до 5,9 млрд рублей в день — примерно на 22% выше июльского уровня. Забирая валюту с рынка в таких объемах, регулятор усиливал давление на рубль, объясняет Астафьев. А с 7 сентября Минфин сокращает покупку валюты почти втрое — до 2,5 млрд рублей в день.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко также напоминает про ключевую ставку: если она сохранится на уровне 14%, то сохранится и привлекательная рублевая доходность. В общем, краткосрочно рубль действительно может стабилизироваться. Однако устойчивого укрепления рубля всё же ждать пока не стоит, уверены эксперты MSK1.RU.

Не стоит забывать ведь и про политический фактор: перед выборами власть обычно стремится поддерживать стабильность курса.

— С другой стороны, население и бизнес тоже активнее покупают валюту как защитный актив на фоне эскалации рисков. Это классический поведенческий фактор: в условиях неопределенности люди предпочитают держать сбережения в долларах, что дополнительно давит на рубль, — говорит Астафьев.

Проценко считает, что в ближайшее время доллар будет стоить в диапазоне 83,5–89,5 рубля. А вот до конца года, по словам Астафьева, курс сдвинется к 85–90 рублям за доллар.

— Но при ухудшении топливной ситуации, обострении геополитики или дальнейшем росте импортных потребностей возможен уход к 92–95 рублям, — прогнозирует Астафьев.

В общем, россияне могут каждый день изучать курсы и злиться на Центробанк и Минфин, на геополитику, а можно покупать доллары и ждать. При этом валютный рынок в России стал похож на пересохшую речку: даже маленький камень вызывает волну. И пока физический приток валюты ограничен, а спрос остается повышенным — курс будет болтаться, как поплавок в штормовом море.