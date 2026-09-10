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Осень «Солнечная и сухая погода»: придет ли в Центральную Россию бабье лето

«Солнечная и сухая погода»: придет ли в Центральную Россию бабье лето

Прогноз для Ярославской области

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Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Центральной России сначала похолодает из-за дождей, а затем вернется тепло. Такой прогноз озвучили эксперты центра «Фобос». По их данным, столбики термометров будут держаться на стандартных для сентября отметках.

«В Москве после сегодняшних +25 °С в пятницу небольшие дожди собьют показания термометров до +18 °С. В последующие дни в Центральную Россию вернётся солнечная и сухая погода, но температурный режим останется в рамках сентябрьского климата: после полудня до +18…+19 °С», — уточнили в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 11 сентября в Ярославской области +15 °С, пасмурно, но без осадков. Днем +14 °С, пройдут небольшие дожди.

Ночью 12 сентября похолодает до +8 °С, небольшие дожди, которые закончатся лишь днем. Одновременно с этим температура поднимется до +13 °С.

Ночью 13 сентября +9 °С, без осадков. Днем +14 °С, пасмурно. До вечера будут идти небольшие дожди.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 14 сентября +8 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем потеплеет до +19 °С, осадки сохранятся.

Ночью 15 сентября +9 °С, небольшой дождь. Днем +18 °С, временами осадки.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Осень Центр Фобос
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