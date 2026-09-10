Вам не пройти! На эти 10 школьных вопросов ответят лишь 2 из 100

Помните ли вы то удивительное время, когда мир вокруг казался бесконечным сборником загадок, а ответы на них мы каждый день усердно записывали в школьные тетради? Годы идут, за порогом школы нас закрутила взрослая жизнь, а базовые факты, которые когда-то от зубов отскакивали у доски, постепенно покрываются пылью. Но эрудиция — это как езда на велосипеде: стоит лишь раз попробовать, и мозг мгновенно включается в игру.
Наш тест — это отличная возможность устроить приятную интеллектуальную встряску, смахнуть паутину со школьных воспоминаний и доказать, что ваш кругозор по-прежнему широк и глубок. Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить, сколько полезных знаний действительно осталось с вами на всю жизнь? Давайте узнаем прямо сейчас!
Как называется самый большой океан на Земле?
Атлантический
Тихий
Индийский
Северный Ледовитый
Какая планета Солнечной системы ближе всего расположена к Солнцу?
Венера
Марс
Меркурий
Земля
Какой газ преобладает в атмосфере Земли?
Азот
Кислород
Углекислый газ
Водород
Как называется процесс, при котором растения используют солнечный свет для создания питательных веществ?
Дыхание
Испарение
Фотосинтез
Брожение
Чему равна сумма углов в любом треугольнике?
90 градусов
180 градусов
360 градусов
120 градусов
Как называется результат деления одного числа на другое?
Произведение
Сумма
Разность
Частное
Кто написал роман в стихах «Евгений Онегин»?
Михаил Лермонтов
Александр Пушкин
Лев Толстой
Николай Гоголь
В каком году произошел первый полет человека в космос?
1945 год
1957 год
1961 год
1965 год
Какое вещество самое твердое на Земле среди природных минералов?
Гранит
Кварц
Алмаз
Изумруд
В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
Ом
Вольт
Ампер
Ватт