Вам не пройти! На эти 10 школьных вопросов ответят лишь 2 из 100

Помните ли вы то удивительное время, когда мир вокруг казался бесконечным сборником загадок, а ответы на них мы каждый день усердно записывали в школьные тетради? Годы идут, за порогом школы нас закрутила взрослая жизнь, а базовые факты, которые когда-то от зубов отскакивали у доски, постепенно покрываются пылью. Но эрудиция — это как езда на велосипеде: стоит лишь раз попробовать, и мозг мгновенно включается в игру.