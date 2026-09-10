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Образование Тест Вам не пройти! На эти 10 школьных вопросов ответят лишь 2 из 100

Вам не пройти! На эти 10 школьных вопросов ответят лишь 2 из 100

А вы с ними справитесь?

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Дети, не стойте в стороне&nbsp;— помогите взрослым! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДети, не стойте в стороне&nbsp;— помогите взрослым! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дети, не стойте в стороне — помогите взрослым!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Помните ли вы то удивительное время, когда мир вокруг казался бесконечным сборником загадок, а ответы на них мы каждый день усердно записывали в школьные тетради? Годы идут, за порогом школы нас закрутила взрослая жизнь, а базовые факты, которые когда-то от зубов отскакивали у доски, постепенно покрываются пылью. Но эрудиция — это как езда на велосипеде: стоит лишь раз попробовать, и мозг мгновенно включается в игру.

Наш тест — это отличная возможность устроить приятную интеллектуальную встряску, смахнуть паутину со школьных воспоминаний и доказать, что ваш кругозор по-прежнему широк и глубок. Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить, сколько полезных знаний действительно осталось с вами на всю жизнь? Давайте узнаем прямо сейчас!

ТестПройден 22 раза
1 / 10

Как называется самый большой океан на Земле?

  • Атлантический

  • Тихий

  • Индийский

  • Северный Ледовитый

2 / 10

Какая планета Солнечной системы ближе всего расположена к Солнцу?

  • Венера

  • Марс

  • Меркурий

  • Земля

3 / 10

Какой газ преобладает в атмосфере Земли?

  • Азот

  • Кислород

  • Углекислый газ

  • Водород

4 / 10

Как называется процесс, при котором растения используют солнечный свет для создания питательных веществ?

  • Дыхание

  • Испарение

  • Фотосинтез

  • Брожение

5 / 10

Чему равна сумма углов в любом треугольнике?

  • 90 градусов

  • 180 градусов

  • 360 градусов

  • 120 градусов

6 / 10

Как называется результат деления одного числа на другое?

  • Произведение

  • Сумма

  • Разность

  • Частное

7 / 10

Кто написал роман в стихах «Евгений Онегин»?

  • Михаил Лермонтов

  • Александр Пушкин

  • Лев Толстой

  • Николай Гоголь

8 / 10

В каком году произошел первый полет человека в космос?

  • 1945 год

  • 1957 год

  • 1961 год

  • 1965 год

9 / 10

Какое вещество самое твердое на Земле среди природных минералов?

  • Гранит

  • Кварц

  • Алмаз

  • Изумруд

10 / 10

В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?

  • Ом

  • Вольт

  • Ампер

  • Ватт

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
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Комментарии
2
Гость
1 час
10 элементарнейших вопросов.
Гость
1 час
Это шутка? потратил 30сек. 10/10
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