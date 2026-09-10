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Город Строят новую поликлинику Подробности «На финишной прямой»: стало известно, когда откроется поликлиника на Гоголя в Ярославле

«На финишной прямой»: стало известно, когда откроется поликлиника на Гоголя в Ярославле

Губернатор озвучил сроки

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Когда откроют модульную поликлинику в Ярославле | Источник: правительство Ярославской области Когда откроют модульную поликлинику в Ярославле | Источник: правительство Ярославской области

Когда откроют модульную поликлинику в Ярославле

Источник:

правительство Ярославской области

Стало известно, когда откроется поликлиника на улице Гоголя в Ярославле. Примерные сроки сдачи объекта губернатор озвучил 9 сентября на прямой линии с жителями региона.

«В ближайшее время, в течение двух недель, открываем поликлинику на улице Гоголя в Ярославле. Мы на финишной прямой», — сообщил Михаил Евраев.

Новую модульную поликлинику на улице Гоголя начали строить вместо аварийного медучреждения на Московском проспекте, закрывшегося в 2023 году. Работы стартовали в 2024-м. Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей (позже прокуратура укажет, что цена завышена). Завершить строительство планировали к декабрю того же года, однако сроки перенесли. После этого дату открытия поликлиники сдвигали еще несколько раз.

В марте 2026 года на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что поликлинику должны открыть летом.

В апреле готовность объекта оценивали на 71%. В августе сообщалось, что здание полностью смонтировано, подключено к инженерным сетям, введены в работу собственная трансформаторная подстанция и газовая котельная.

Напомним, строительством поликлиники занималось ООО «Алгоритм». В 2025 году руководителя компании Антона Евдокимова задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально его отправили под домашний арест.

В феврале 2026 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров вступился за арестованного застройщика. На следующий день суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Все новости про строительство модульной поликлиники в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Поликлиника Строительство Губернатор
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