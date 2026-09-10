«На финишной прямой»: стало известно, когда откроется поликлиника на Гоголя в Ярославле

Стало известно, когда откроется поликлиника на улице Гоголя в Ярославле. Примерные сроки сдачи объекта губернатор озвучил 9 сентября на прямой линии с жителями региона.

«В ближайшее время, в течение двух недель, открываем поликлинику на улице Гоголя в Ярославле. Мы на финишной прямой», — сообщил Михаил Евраев.

Новую модульную поликлинику на улице Гоголя начали строить вместо аварийного медучреждения на Московском проспекте, закрывшегося в 2023 году. Работы стартовали в 2024-м. Монтаж быстровозводимого здания оценили в 444 миллиона рублей (позже прокуратура укажет, что цена завышена). Завершить строительство планировали к декабрю того же года, однако сроки перенесли. После этого дату открытия поликлиники сдвигали еще несколько раз.

В марте 2026 года на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что поликлинику должны открыть летом.

В апреле готовность объекта оценивали на 71%. В августе сообщалось, что здание полностью смонтировано, подключено к инженерным сетям, введены в работу собственная трансформаторная подстанция и газовая котельная.