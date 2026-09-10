Бархатный сезон в Сочи под вопросом: в городе закрыли несколько пляжей

Курортная инфраструктура не сильно пострадала Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Сочи временно закрыли пляжи после вчерашней атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от „Маяка“ до „Приморского“ временно закрыты для посещения», — сказал Прошунин.

Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий, на остальной территории Сочи обстановка штатная.

Курортная инфраструктура пострадала незначительно — необходимо восстановить остекление и элементы фасадов. Собственники уже убирают территорию, город оказывает содействие, в том числе по вопросам страхования. Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме, ситуация находится на постоянном контроле.

По словам мэра, в детской больнице находится несовершеннолетний, который в момент атаки был на набережной. Его состояние стабильное, он под постоянным наблюдением врачей. Также в лечебных учреждениях остаются трое взрослых, их самочувствие оценивают как удовлетворительное.