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Происшествия Атаки БПЛА Бархатный сезон в Сочи под вопросом: в городе закрыли несколько пляжей

Бархатный сезон в Сочи под вопросом: в городе закрыли несколько пляжей

Какая сейчас обстановка на курорте

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Курортная инфраструктура не сильно пострадала | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКурортная инфраструктура не сильно пострадала | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Курортная инфраструктура не сильно пострадала

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Сочи временно закрыли пляжи после вчерашней атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от „Маяка“ до „Приморского“ временно закрыты для посещения», — сказал Прошунин.

Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий, на остальной территории Сочи обстановка штатная.

Курортная инфраструктура пострадала незначительно — необходимо восстановить остекление и элементы фасадов. Собственники уже убирают территорию, город оказывает содействие, в том числе по вопросам страхования. Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме, ситуация находится на постоянном контроле.

По словам мэра, в детской больнице находится несовершеннолетний, который в момент атаки был на набережной. Его состояние стабильное, он под постоянным наблюдением врачей. Также в лечебных учреждениях остаются трое взрослых, их самочувствие оценивают как удовлетворительное.

В Сочи безэкипажные катера атаковали набережную. Из-за ударов начался пожар. В результате пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сочи Пляж Катер Андрей Прошунин
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Вообще из соображений безопасности необходимо закрыть все черноморские пляжи.
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Гость
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