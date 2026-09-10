Россиян ждет новая четырехдневная рабочая неделя: когда будем больше отдыхать

Трудовые будни разделятся на две части Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В начале ноября россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Это следует из данных производственного календаря на 2026 год.

День народного единства, который празднуется 4 ноября, в этом году выпадает на среду. В итоге рабочий день станет дополнительным выходным на неделе. Потрудиться придется со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Добавим, что в конце декабря будет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она продлится три дня — с 28 по 30 декабря. С 31 декабря начнутся длинные новогодние праздники. Отдыхать будем 11 дней, до 10 января.