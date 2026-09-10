НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

южн.

 751мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,46
EUR 99,25
Дети погибли в ДТП
Вынесли приговор за взятки
Ярославль из Лего
Планы на новые авиарейсы
Где провести роскошный корпоратив
Цены на дизельные авто
Травма Березкина
Снесли пристройку к памятнику
Въехал в людей
Работа Россиян ждет новая четырехдневная рабочая неделя: когда будем больше отдыхать

Россиян ждет новая четырехдневная рабочая неделя: когда будем больше отдыхать

Дополнительный выходной осталось ждать недолго

148
Трудовые будни разделятся на две части | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТрудовые будни разделятся на две части | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Трудовые будни разделятся на две части

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В начале ноября россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Это следует из данных производственного календаря на 2026 год.

День народного единства, который празднуется 4 ноября, в этом году выпадает на среду. В итоге рабочий день станет дополнительным выходным на неделе. Потрудиться придется со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Добавим, что в конце декабря будет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она продлится три дня — с 28 по 30 декабря. С 31 декабря начнутся длинные новогодние праздники. Отдыхать будем 11 дней, до 10 января.

Следующие продолжительные выходные у россиян на пятидневке будут в феврале 2027 года, в честь Дня защитника Отечества, а потом весной в честь Международного женского дня и майских праздников. Всего в следующем году у тех, кто работает на пятидневке, будет 118 выходных и 247 рабочих дней без учета отдыха. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать, рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Выходной Праздник Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем