Россиян ждет новая четырехдневная рабочая неделя: когда будем больше отдыхать

В начале ноября россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Это следует из данных производственного календаря на 2026 год.
День народного единства, который празднуется 4 ноября, в этом году выпадает на среду. В итоге рабочий день станет дополнительным выходным на неделе. Потрудиться придется со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Добавим, что в конце декабря будет еще одна сокращенная рабочая неделя. Она продлится три дня — с 28 по 30 декабря. С 31 декабря начнутся длинные новогодние праздники. Отдыхать будем 11 дней, до 10 января.
Следующие продолжительные выходные у россиян на пятидневке будут в феврале 2027 года, в честь Дня защитника Отечества, а потом весной в честь Международного женского дня и майских праздников. Всего в следующем году у тех, кто работает на пятидневке, будет 118 выходных и 247 рабочих дней без учета отдыха. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать, рассказали здесь.