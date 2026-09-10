НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

южн.

 750мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,46
EUR 99,25
Выплаты «Локомотиву»
Пересадочный тариф
Ярославль из Лего
ДТП с подростком-питбайкером
Где провести роскошный корпоратив
Тело на остановке
Придет ли бабье лето
Заблудились в лесу
Дети погибли в ДТП
Происшествия Подробности Катание закончилось в больнице: на ярославну завели дело за покупку питбайка сыну

Катание закончилось в больнице: на ярославну завели дело за покупку питбайка сыну

Мальчик попал в ДТП

362
В полиции рассказали подробности происшествия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ полиции рассказали подробности происшествия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В полиции рассказали подробности происшествия

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Авария с велосипедистом и питбайкером в Ярославле вылилась в уголовное дело, которое возбудили против матери, купившей 13-летнему сыну питбайк.

Как объяснили в полиции, 40-летняя ярославна стала фигурантом дела из-за самой покупки мототехники, а также по причине того, что разрешила подростку без водительских прав и опыта кататься на питбайке.

«13-летний подросток, управляя мотоциклом, произвел наезд на велосипедиста. В результате ДТП водитель и пассажир мототранспорта, а также 11-летний велосипедист получили телесные повреждения», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, само ДТП случилось 21 августа 2026 года в половину восьмого вечера на 1-й улице Кольцова в Брагине. На мопеде ехали двое парней 13 и 15 лет. Велосипедистом оказался мальчик помладше, 11-летний школьник. Всех троих с места аварии забрали в больницу.

Читайте также

«Предварительно установлено, что в июле 2026 года подозреваемая приобрела кроссовый мотоцикл, не предназначенный для дорог общего пользования, в том числе не оборудованный поворотниками и зеркалами, после чего допустила к его управлению своего 13-летнего сына, не прошедшего надлежащее обучение и выезжавшего на дороги общего пользования», — пояснили СУ СК России по Ярославской области.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». По этой статье подозреваемой в лучшем случае грозит штраф в размере заработной платы или 50–80 тысяч рублей. Назначить могут и исправительные работы сроком до трех лет. Кроме того, может грозить лишение свободы на срок до одного года.

В полиции предупредили, что родители, передавая питбайк, мопед или мотоцикл несовершеннолетнему, не имеющему водительского удостоверения, могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае наступления тяжких последствий.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Питбайк ДТП Подросток Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
15 минут
Давно пора эти пукалки с дорог и особенно газонов убрать!
Гость
19 минут
Правильно, так со всеми должно быть. Никогда бы не купила сыну транспорт пока у него нет прав.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Ночной дожор: врач назвал 10 лучших перекусов для стабильного сахара и крепкого сна
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем