Катание закончилось в больнице: на ярославну завели дело за покупку питбайка сыну

В полиции рассказали подробности происшествия Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Авария с велосипедистом и питбайкером в Ярославле вылилась в уголовное дело, которое возбудили против матери, купившей 13-летнему сыну питбайк.

Как объяснили в полиции, 40-летняя ярославна стала фигурантом дела из-за самой покупки мототехники, а также по причине того, что разрешила подростку без водительских прав и опыта кататься на питбайке.

«13-летний подросток, управляя мотоциклом, произвел наезд на велосипедиста. В результате ДТП водитель и пассажир мототранспорта, а также 11-летний велосипедист получили телесные повреждения», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, само ДТП случилось 21 августа 2026 года в половину восьмого вечера на 1-й улице Кольцова в Брагине. На мопеде ехали двое парней 13 и 15 лет. Велосипедистом оказался мальчик помладше, 11-летний школьник. Всех троих с места аварии забрали в больницу.

«Предварительно установлено, что в июле 2026 года подозреваемая приобрела кроссовый мотоцикл, не предназначенный для дорог общего пользования, в том числе не оборудованный поворотниками и зеркалами, после чего допустила к его управлению своего 13-летнего сына, не прошедшего надлежащее обучение и выезжавшего на дороги общего пользования», — пояснили СУ СК России по Ярославской области.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». По этой статье подозреваемой в лучшем случае грозит штраф в размере заработной платы или 50–80 тысяч рублей. Назначить могут и исправительные работы сроком до трех лет. Кроме того, может грозить лишение свободы на срок до одного года.