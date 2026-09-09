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Город «Остались без жилья»: как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА

«Остались без жилья»: как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА

Заявление губернатора

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Как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА,&nbsp;— заявление губернатора | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА,&nbsp;— заявление губернатора | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА, — заявление губернатора

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области помогут семьям, чьи дома пострадали во время атаки БПЛА. Об этом на прямой линии с жителями региона 8 сентября рассказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, во время одного из вражеских налетов на область обломки сбитого беспилотника попали в дом, где жили две семьи из пяти и четырех человек.

«Один из беспилотников, который сбили, попал в дом — дом сгорел. Две семьи остались без жилья. Приняли решение о предоставлении жилья обеим семьям», — рассказал губернатор.

<p>Михаил Евраев </p><p>Михаил Евраев </p>

Вы сами видите, какие идут атаки — они по количеству сопоставимы только с атаками на Москву. И мы их отражаем. За этим — контроль.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Как рассказал губернатор, каждые две недели он подписывает документы по выплате компенсаций пострадавшим от вражеских атак жителям региона.

Суммы выплат при ущербе во время налета:

  • при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 000 рублей (повреждено 3 и более предмета имущества первой необходимости);

  • при полной утрате имущества первой необходимости — 100 000 рублей;

  • при повреждении жилого помещения — 100 000 рублей;

  • при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 000 рублей.

Куда обращаться, чтобы получить компенсацию, можно прочитать тут.

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом

Звоните8-905-645-9232
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Компенсация Помощь Атака БПЛА Михаил Евраев Губернатор Прямая линия
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Комментарии
9
Гость
43 минуты
Ну вот сразу власть дала ответ, что помогут пострадавшим
Гость
1 час
верное решение, людей пострадавших жаль очень
Читать все комментарии
Гость
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