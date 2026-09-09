«Остались без жилья»: как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА

Как помогут двум ярославским семьям, чей дом сгорел во время атаки БПЛА, — заявление губернатора Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области помогут семьям, чьи дома пострадали во время атаки БПЛА. Об этом на прямой линии с жителями региона 8 сентября рассказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, во время одного из вражеских налетов на область обломки сбитого беспилотника попали в дом, где жили две семьи из пяти и четырех человек.

«Один из беспилотников, который сбили, попал в дом — дом сгорел. Две семьи остались без жилья. Приняли решение о предоставлении жилья обеим семьям», — рассказал губернатор.

Вы сами видите, какие идут атаки — они по количеству сопоставимы только с атаками на Москву. И мы их отражаем. За этим — контроль. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Как рассказал губернатор, каждые две недели он подписывает документы по выплате компенсаций пострадавшим от вражеских атак жителям региона.

Суммы выплат при ущербе во время налета: при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 000 рублей (повреждено 3 и более предмета имущества первой необходимости);

при полной утрате имущества первой необходимости — 100 000 рублей;

при повреждении жилого помещения — 100 000 рублей;

при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 000 рублей.