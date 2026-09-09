Apple показала свой первый раскладной iPhone: главное с новой презентации компании

Раскладной iPhone в разложенном виде будет как iPad Источник: Apple

В среду, 9 сентября, в театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла традиционная осенняя презентация компании Apple. Мероприятие под слоганом Surprise and shine стало первым под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, который сменил Тима Кука 1 сентября. Рассказываем о новинках компании.

iPhone Duo

Источник: Apple

Главной новинкой стал первый складной смартфон Apple с титановой рамкой. По словам Тернуса, современные складные устройства похожи на два телефона, склеенных бок о бок. Складной iPhone же в разложенном виде выглядит как iPad. Он имеет одинаковое соотношение сторон как на внешнем, так и на внутреннем экране. Камера расположена под дисплеем и появляется только тогда, когда это необходимо.

Источник: Apple

iPhone Duo в сложенном виде будет иметь экран размером с паспорт. А в разложенном будет представлять собой единый 7,6-дюймовый экран, который можно использовать в альбомной или горизонтальной ориентации, — это самый тонкий iPhone за всю историю Apple. Отмечается, что смартфон по-прежнему будет помещаться в кармане пользователя.

Источник: Apple

Элементы управления телефона — панель Dock на главном экране и индикаторы состояния — будут расположены справа от экрана iPhone Duo, а не снизу, чтобы пользователям было удобнее до них дотягиваться и использовать их большими пальцами. Устройство поддерживает Apple Pencil USB-C от iPad. В боковой кнопке устройства расположен Touch ID. Также имеется функция пространственного звука, и устройство соответствует стандарту защиты IP68.

Новые цвета — «звездный белый» и «ночное небо» (белый и темно-синий). Apple разработала специальное нанотекстурное покрытие, которое минимизирует видимость складок и приятно на ощупь. Компания утверждает, что новый защитный слой делает экран более прочным по сравнению с конкурирующими складными устройствами.

Источник: Apple

iOS была переработана для iPhone Duo, и устройство поддерживает многозадачность приложений, работающих в режиме «бок о бок», включая два окна из одного и того же приложения. Также была переработана клавиатура для портретного режима. Телефон можно использовать в любой ориентации. Его также можно использовать в качестве прикроватного будильника.

Источник: Apple

В Duo установлен чип A20 Pro, а также испарительная камера. В нем используется модем C2, третий собственный сотовый модем компании. iPhone Duo, как и iPhone Air, работает только с eSIM по всему миру. С каждой стороны устройства расположен отдельный аккумуляторный блок. Два аккумулятора работают как один, обеспечивая 31 час воспроизведения видео на внутреннем дисплее и 44 часа на внешнем. Также поддерживается зарядка до 50% за 20 минут и 5 часов воспроизведения видео после 5 минут зарядки.

Источник: Apple

iPhone Duo имеет две задние камеры, включая широкоугольную и сверхширокоугольную с разрешением 48 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Внутри устройства расположена новая камера FaceTime, встроенная в дисплей. Среди функций камеры — возможность использовать внешний дисплей в качестве видоискателя для объекта съемки. Динамики смартфона расположили сверху слева и справа снизу.

Источник: Apple

iPhone Duo стал самым дорогим iPhone в истории Apple: его стоимость в США начинается от 1999 $ (за версию на 256 гигабайт) и достигает 3199 $ (за версию на два терабайта). В России смартфон будет стоить от 232 тысяч рублей за минимальный объем памяти.

iPhone 18 Pro и Pro Max

Источник: Apple

Компания представила iPhone 18 Pro и Pro Max с задней панелью из стекла. Дизайн остался прежним, но устройство будет теперь доступно в глубоком черном, ледниковом, серебристом и бордовом цветах. Apple подчеркивает идею, что это устройство с искусственным интеллектом, рекламируя новые функции Apple Intelligence, встроенные модели ИИ и Siri AI.

Источник: Apple

В новых iPhone есть чип A20 Pro, увеличенное время автономной работы, улучшенную съемку в условиях низкой освещенности, новые варианты расцветки: светло-голубой, бордовый, серебристый («ледник») и черный.

На чипе A20 Pro Siri AI и новые функции Apple Intelligence работают лучше благодаря большей вычислительной мощности. Siri AI поддерживает более 250 приложений и доступна на 16 языках, но русского в списке не заявлено.

A20 Pro оснащен двойным нейронным процессором, обеспечивающим вдвое большую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Это улучшит производительность в играх и обработке данных с использованием искусственного интеллекта, в том числе при запуске сторонних приложений на устройстве.

Источник: Apple

iPhone 18 Pro получил совершенно новую систему охлаждения и испарительную камеру. Компания утверждает, что новая система охлаждения — то есть способ регулирования температуры телефона — сделает его мощным инструментом для всего, от запуска моделей искусственного интеллекта непосредственно на телефоне до игр.

iPhone 18 Pro обещает «огромный скачок» в увеличении времени автономной работы. Время работы от батареи iPhone 18 Pro дольше, чем у 17 Pro Max. iPhone 18 Pro работает 36 часов, а 18 Pro Max — 45 часов. Apple также добавила более быструю проводную зарядку, что означает шесть часов воспроизведения видео после пятиминутной зарядки.

Источник: Apple

Компания также заявила о «самом значительным улучшении камеры за последние годы» — на основном объективе появилась переменная диафрагма. Она автоматически регулируется в зависимости от сцены. Это также улучшает ночной режим.

Появилась новая функция, называемая интеллектуальным отслеживанием фокуса, которая использует искусственный интеллект для фиксации на объекте и детальной проработки деталей — даже если объект выходит из кадра и снова появляется в нем.

В обновленной версии функции «Фотографические стили» улучшены цвета и текстуры. Также добавлена ​​новая функция проверки подлинности и функция «Эталонное изображение Apple», позволяющая подтвердить, что фотография была сделана на iPhone 18 Pro.

Dynamic Island Источник: Apple

Также появилось первое крупное обновление Dynamic Island с 2022 года. Теперь он может отображать три текущих события и отслеживать больше объектов одновременно. Он стал меньше и выглядит эффектнее.

Источник: Apple

Предзаказы на iPhone начнутся в субботу, 12 сентября, а в продажу поступят 18 сентября. Цена обычной версии Pro составит 1199 долларов, 1299 долларов — 18 Pro Max. В России: б iPhone 18 Pro — от 147 тысяч рублей, базовый iPhone 18 Pro Max — от 155 тысяч рублей.

Источник: Apple

По словам Apple, клиенты смогут выбирать между ежемесячными платежами в течение 12 или 24 месяцев, а также «получат простой способ обновить свой iPhone на новый по окончании срока аренды».

AirPods 5

Источник: Apple

Как заявляется, AirPods 5 обеспечивают более насыщенный и детализированный звук для более широкого диапазона форм ушей. AirPods 5 также получили улучшенное активное шумоподавление, включая на 50% большее снижение уровня шума, чем у AirPods 4. Режим, пропускающий внешние звуки, также улучшен, чтобы сделать его более естественным.

Apple позиционирует AirPods 5 как устройство с поддержкой Siri на основе искусственного интеллекта. AirPods 5 также поддерживают функцию «Живой перевод». Наушники AirPods 5 были модернизированы, чтобы стать более устойчивыми к дождю и пыли. Время работы с шумоподавлением составляет до четырех часов.

Цена AirPods 5 начинается от 129 долларов, включая шумоподавление. Существует более дорогая версия, которая включает в себя управление громкостью с помощью жестов. Она пятичасовое время автономной работы и беспроводной зарядный чехол. Более дорогая стоит 149 долларов. Обе модели поступят в продажу 18 сентября. Для россиян AirPods 5 будут стоить от 21 тысячи рублей, с беспроводной зарядкой — от 24 тысяч рублей.

Apple Watch

Тернус позиционирует часы как инструмент для отслеживания здоровья и физической активности. Это и более высокий уровень интеллекта стали ключевыми характеристиками новых Apple Watch Series 12 и Ultra 4.

Источник: Apple

Новые Apple Watch получили переработанный набор датчиков под названием Health Sensing System. В новых версиях улучшены три ключевых элемента: больше электродов для более точных показаний ЭКГ, переработанные фотодиоды для более точного измерения частоты сердечных сокращений и более крупные зеленые светодиоды для точного измерения частоты сердечных сокращений и отслеживания в течение всего дня.

Apple делает ставку на функции отслеживания здоровья и фитнеса, заявляя, что новые Apple Watch обладают самым точным измерением частоты сердечных сокращений среди всех носимых устройств. Появились новые программные возможности для измерения пульса. Приложение Vitals получило обновленный дизайн, включая данные о вариабельности сердечного ритма (HRV).

Появилось новое приложение «Готовность», которое подсказывает пользователям, когда «нужно приложить усилия, а когда лучше сбавить темп». Оно оценивает способность организма справиться с задачами дня. Также представили обновленное приложение «Здоровье» с итоговой сводкой, сгенерированной искусственным интеллектом.

Apple также внедряет новую функцию под названием «Возраст здоровья». Устройство будет получать данные из сна, вариабельности сердечного ритма и биомаркеров.

В часах появятся еще несколько новых функций. Audio Intelligence включает в себя возможность прослушивать плач ребенка, дверные звонки, сирены и прочее, даже когда телефон находится далеко. Live Rewind — позволяет вернуться на 15 секунд назад и прочитать то, что могло быть пропущено во время разговора. Самая значительная новинка — Siri Recap, которая использует функцию прослушивания окружающей обстановки для создания кратких заметок о ваших разговорах в течение дня. Эти заметки можно просмотреть в приложении Siri на Apple Watch или других устройствах.

Источник: Apple

Серия 12 представлена ​​в цветах «космический серый», «темная бронза» и других новых оттенках алюминия. Алюминиевые модели оснащены на 60% более прочным стеклом. Также появились новые модели из титана, а керамика, наконец, вернулась в белом и темно-синем цветах. Модель Hermes получила новый вариант корпуса из блестящего золота.

Источник: Apple

Новые часы оснащены новым чипом S11 для обработки звука. В них используется новый «Secure Exclave» для управления необработанным аудио. Чип также создан на базе чипа A20 Pro. По словам Apple, это самый мощный чип для носимых устройств Apple на сегодняшний день.

Источник: Apple