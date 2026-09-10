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Город В мэрии рассказали, что собираются делать с заброшками-убийцами в Брагине и за Волгой

В мэрии рассказали, что собираются делать с заброшками-убийцами в Брагине и за Волгой

Вопрос подняли на комиссии муниципалитета

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Власти думают, что делать с опасными заброшками в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU Власти думают, что делать с опасными заброшками в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

Власти думают, что делать с опасными заброшками в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

Недострои в Брагине и за Волгой в Ярославле, работы на которых вело ООО «Промышленно-строительная компания „Квартал“», могут включить в состав территорий для комплексного развития. Об этом 9 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

«Суд отказал в изъятии этих объектов для последующей продажи с торгов. Прорабатывается вопрос о вовлечении их в комплексное развитие территории с целью последующего изъятия», — пояснил он.

Также Пуговишников сообщил, что застройщик еще одного проблемного объекта на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова — компания «Альянс строй групп» в 2025 году вышла из процедуры банкротства и погасила долги.

«Они имеют право на заключение нового договора для завершения строительства», — пояснил Пуговишников.

Он добавил, что такой договор может быть заключен до конца 2026 года.

Напомним, недострои «Промышленно-строительной компании „Квартал“» имеют в Ярославле дурную славу. На них часто пробираются подростки, некоторые такие прогулки заканчиваются трагически. В 2020 году с недостроя в Заволжском районе упал подросток и повредил позвоночник.

Заброшка в Заволжском районе стоит уже много лет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЗаброшка в Заволжском районе стоит уже много лет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Заброшка в Заволжском районе стоит уже много лет

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Участок под строительство гаражей в этом месте фирма «ПСК „Квартал“» получила в аренду в 2015 году. Площадь территории составила более 16 тысяч квадратных метров. Достроить здание должны были в июле 2018 года. Но работы остановились. В июле 2018 года договор аренды был прекращен в связи с истечением срока. А гаражи так и остались объектом незавершенного строительства, степень готовности которых была оценена примерно в 60%.

В мае 2026 года несчастный случай произошел на недострое в Брагине. Сорвавшийся с него 12-летний ребенок скончался.

Здание стоит заброшенным с 2010 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU Здание стоит заброшенным с 2010 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание стоит заброшенным с 2010 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Это здание «ПСК „Квартал“» начала возводить с 2008 года. Здесь должны были появиться два блока четырехэтажных гаражей, автомойка, СТО, котельная, АЗС, магазины, кафе. Но 14 апреля 2010 года истек срок действия разрешения на строительство, и работы прекратились. Компания обанкротилась, однако официально такой статус ей не присвоили, а судебное дело прекратили в связи с отсутствием ликвидного имущества и средств для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Учредитель фирмы Александр Фирстов скончался в 2019 года, не оставив после себя преемников. Суд закрепил право собственности за 35 лицами с условием, что строительство будет завершено. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

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Комментарии
5
Гость
2 минуты
Перестали бороться с расклейкой объявлений. Снова все столбы и остановки в низ.
Гость
47 минут
Может хоть в божеский вид приведут эти места. Да и безопасность там на нуле
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Гость
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