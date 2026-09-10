«Едешь на работу, не знаешь, вернешься ли»: медики требуют приравнять их статус к представителям власти — спасет ли инициатива от побоев

Медики требуют приравнять их статус к представителям власти после нападения на фельдшера в Москве Источник: Кирилл Воронцов и Максим Кошкин / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После трагедии в Москве, где прохожий с остервенением бил фельдшера скорой помощи лопатой по голове, медики по всей стране вновь подняли вопрос защиты врачей от неадекватных пациентов. Специалисты стали предлагать приравнять их к представителям власти. Это ставит медиков в одну линию с полицейскими и контролерами в автобусах. Но поможет ли это?

1 сентября возле церкви на Белореченской улице в Дюссельдорфском парке в районе Марьино 29-летний мужчина напал на 24-летнюю девушку. По некоторым подсчетам, он нанес ей 14 ударов по голове лопатой. Сейчас фельдшер находится в реанимации.

Кадры жестокого нападения на прихожан храма и медиков скорой помощи в Москве Источник: Агентство «Москва». Видео / MAX

Трагедия вызвала волну негодования со стороны медицинского сообщества. Фельдшеры скорой помощи стали записывать видео с требованием принять меры по защите врачей от буйных пациентов.

Большинство таких роликов начинаются одинаково: медики говорят о травмах, которые неадекватный пациент нанес молодому врачу. Следом в роликах одни критикуют коллег пострадавшей за то, что они не смогли ей помочь, а другие сокрушаются по поводу законодательства РФ. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Если на вашем вызове абсолютно невменяемый человек хватает лопату и начинает ею размахивать, вы не обязаны его спасать. Вы обязаны свалить подальше, как можно дальше от этого человека», — записал ролик фельдшер Максим Кошкин.

Источник: Максим Кошкин / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Такого же мнения придерживается и другая фельдшер из Москвы Алина Байсуркаева:

«Коллеги, нас никто не будет защищать, пока мы сами этого не сделаем. Я ни в коем случае не обвиняю бригаду скорой помощи. Но не ходите вы на вызов, не выходите вообще из машины, если у вас есть хоть малейшее подозрение на угрозу жизни».

Источник: Алина Байсуркаева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В роликах врачи приходят к выводу, что подобная агрессия стала обыденностью. Пациенты нередко ведут себя распущенно по отношению к медикам.

«Она лежала на земле, а он бил ее сверху со всей силы и ненавистью. В это время водитель в какой-то момент убежал и испугался происходящего и никак не помог девушке, не защитил ее, ничего не сделал, — говорил в своем видео медик Кирилл Воронцов. — Это дозволено делать с нами, с медиками, с фельдшерами, с медсестрами, с врачами — на скорой помощи, в отделении или еще где-то. В 2026 году можно просто избить, убить медика во время выполнения им своих должностных обязанностей?»

Источник: Кирилл Воронцов / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мне интересно, чем руководствовался оперотдел? У вас же есть в Москве психиатрические бригады, где четыре мужика: врач, фельдшер, санитар, водитель. Это обычно здоровые дядьки, на которых смотреть страшно, не то что руку на них поднять. Но вы решаете отправить девчонку на этот вызов», — проговорила на видео блогер-фельдшер Инесса Колпакова.

Источник: Инесса Колпакова / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Врачи, глядя на кадры нападения на своего коллегу в Москве, узнают в этой истории себя. Многие сталкивались с агрессией со стороны пациентов и их родственников — от оскорблений и угроз до физического насилия. Мы поговорили с несколькими фельдшерами из разных регионов России, и каждый рассказал о подобных случаях.

Фельдшер скорой помощи Анастасия Годзюмаха несколько лет назад сама стала жертвой нападения. На вызове пьяный пациент, которого медики пытались доставить в машину, схватил шину и начал избивать фельдшера. Удары пришлись по спине и ногам.

«На вызове был пьяный, который лежал на полу. Он был неадекватен, плевался в нас. Но мы должны были оказать ему помощь. Когда мы его погрузили в машину, он взял в руки шину и начал бить меня по спине, по ногам. Порвал мне форму, у меня были ушибы ног, спины», — рассказала MSK1.RU Анастасия, работающая в медицине около десяти лет.

После нападения она написала заявление в полицию, но, по словам фельдшера, ситуация для медиков от этого не изменилась.

Недавно Анастасия вновь столкнулась с агрессивным поведением на вызове. На дороге лежал пьяный, а его спутница начала конфликтовать с медиками, обвиняя их в том, что они неправильно выполняют свою работу.

По словам фельдшера, в подобных ситуациях у бригады скорой помощи практически нет возможности защититься самостоятельно. Единственный вариант — отойти в машину и дождаться полиции.

«Если мы видим опасную ситуацию, мы должны находиться в машине и вызывать сотрудников полиции. Это наша обязанность — оказать помощь. Максимум, что мы можем сделать, — это сесть в машину, сидеть и ждать, пока приедут сотрудники полиции», — объяснила Анастасия.

Когда ты идешь на работу, ты вообще не знаешь, вернешься ли ты целым. Каждый день, когда ты идешь на сутки, думаешь: «Интересно, как же они пройдут?» Ты заходишь один в квартиру, и за тобой закрывается дверь. Что дальше будет? Нет никакой кнопки, никаких средств защиты. Анастасия Годзюмаха

Причем нападают не только на хрупких девушек, но и на крепких мужчин. Один из таких — врач — анестезиолог-реаниматолог бригады скорой помощи Максим Кошкин. Он уже 14 лет работает на скорой. За это время он работал и в Приморском крае, и в Ленинградской области.

«Даже в моём нынешнем облике лысого, бородатого мужика приходится сталкиваться с агрессией со стороны людей, находящихся в измененном состоянии сознания. У таких людей критика снижена, и они не особо видят границы, кто перед ними: девочка, медведь, динозавр или огромный мужик».

Максим на смене в скорой помощи Источник: Из личного архива Максима Кошкина

По словам нашего собеседника, в моменты агрессии со стороны пациентов важно прекращать коммуникацию и уходить в безопасное место, а затем вызывать наряд полиции.

«Самое первое правило — оценить собственную безопасность. Если она нарушается — например, безопасного места изначально не было или оно стало опасным уже во время оказания помощи, — нужно уйти оттуда или вообще туда не заходить. Если человек внезапно стал агрессивным, а ты в этот момент оказываешь ему помощь, нужно просто взять и уйти», — объясняет Максим.

Но даже при соблюдении этих правил оценить ситуацию удается не всегда. Однажды во время дежурства на Максима напал мужчина, находившийся под воздействием веществ. Фельдшер пытался проверить его состояние в квартире, куда бригада приехала по вызову, но пациент неожиданно набросился на него и начал душить.

«При попытке проверить его состояние и уровень сознания я его немножечко потрепал за плечо, сказал: „Вставай“. А он вскочил, начал меня душить. У наркоманов есть такая особенность, как и у психов: у них немножечко снимаются ограничения на работу мышц», — рассказывает фельдшер.

По словам Максима, нападавший оказался физически сильнее, чем можно было ожидать.

«Рука у этого товарища по сравнению с моей шеей была небольшая, но довольно сильно давила. У меня уже начало темнеть в глазах. Применив свою физическую силу, я всё-таки его с себя сбросил», — вспоминает он.

Максим Кошкин считает, что одна из причин агрессии пациентов в отношении медиков — ощущение безнаказанности. Мы поговорили с десятью медицинскими работниками, которые сталкивались с физическим насилием. По их словам, в большинстве случаев нападавшие не понесли наказания за произошедшее.

Это всё от вседозволенности и относительной безнаказанности. Потому что скорая помощь у нас бесплатная, и ее зачастую вызывают не потому, что нужно, а потому, что можно. Максим Кошкин врач — анестезиолог-реаниматолог бригады скорой помощи

Еще один фельдшер скорой помощи Алексей, автор Telegram-канала «Театр фельдшера», рассказал MSK1.RU, что переживал опасные ситуации как при работе в Твери, так и в Москве.

«Был вызов в самом начале рабочего пути, шесть лет назад, когда я работал в Твери. Ночью в комнату коммунальной квартиры поступил вызов с поводом: боль в животе. У мужчины было обострение психиатрического диагноза. Он незаметно закрыл дверь в комнату и на мою просьбу дать паспорт набросился с ножом. Я отбился, а соседи помогли открыть дверь. Далее ждали полицию и психиатров, — поделился врач. — В Москве тоже были инциденты, но до оружия не доходило. Зимой нашей БИТ-бригаде мужчина в состоянии опьянения разбил стекла в машине. Прошлой зимой нас с коллегой вызвали на „блат-хату“, не выпускали из квартиры до приезда полиции».

Можно ли остановить агрессию к медикам?

Всё чаще в Сети стали появляться призывы медиков к изменению законодательства в сторону уравнивания положения медработников к представителям власти. Об этом же заговорили наши собеседники. Они также выступили с призывом разрешить бригадам иметь при себе средства защиты.

«Не только к скорой помощи необходимо применить это правило, но и к службе МЧС, к экстренным структурам, — рассуждает врач Максим Кошкин. — У меня всегда с собой перцовый баллончик. Люди обычно смеются, говорят: „Тебе-то зачем перцовый баллончик?“ Я говорю: „Я бы на вашем месте подумал, что, если уж я его ношу, то вам надо по два носить, ребята“».

Придать статус особого положения, как у сотрудников полиции, ужесточить наказание за нападения, разрешить перцовый баллончик, не выпускать на линию бригаду в «одиночестве» (когда только один фельдшер, без напарника), не ставить бригады ж + ж, лучше мальчик + девочка. Алексей Касаткин фельдшер, автор Telegram-канала «Театр фельдшера»

Тем не менее некоторые врачи уже не верят, что какие-либо правила в отношении их защиты изменятся. В интернете десятки видео с историями врачей, которые решили сменить профессию из-за агрессии и хамства со стороны пациентов.

«Буквально через неделю все забудут, и так будет происходить до каждого нового случая. Проблема известная и распространенная: ежемесячно кого-то избивают и т. д., но тем не менее ничего не меняется, и мои слова также ничего не изменят», — поделился еще один столичный фельдшер Андрей, автор блога «В режиме 03 | Блог фельдшера».

Реально ли ужесточить наказание за нападение на медиков?

Реально ли ввести отдельную ответственность за противоправные действия в отношении медиков? Об этом мы поговорили с медицинским юристом, управляющим партнером адвокатской группы «Онегин» Ольгой Зиновьевой.

По ее мнению, такая мера возможна, но важно четко определить круг медицинских работников, на которых она будет распространяться. В первую очередь, считает эксперт, дополнительные гарантии необходимы сотрудникам скорой помощи, медикам приемных отделений государственных больниц и другим специалистам экстренной медицинской помощи.

«Речь идет о Кодексе об административных правонарушениях, куда может быть введена ответственность за применение насилия или воспрепятствование работе медицинского работника. Если речь идет о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, потребуется пояснительная записка, прохождение различных согласовательных процедур с комитетами Государственной думы, профильными ведомствами», — пояснила юрист.

При этом, по словам Зиновьевой, правовая защита должна действовать именно тогда, когда медик исполняет свои профессиональные обязанности. В законе необходимо максимально точно прописать категории работников и обстоятельства, при которых на них распространяются дополнительные гарантии.

«Нужно уточнить, что речь идет именно об осуществлении профессиональной деятельности, тщательно выделив категории и периоды, когда эта правовая гарантия будет предоставляться. Механизм, в принципе, может быть действительно идентичен тому, который действует для адвокатов, журналистов или представителей силовых ведомств», — отмечает Ольга Зиновьева.

Для принятия такой нормы потребуется согласование с федеральными органами исполнительной власти и Минздравом, а также заключение Верховного суда. Обсуждение инициативы, по мнению эксперта, может пройти не только в профильных комитетах Госдумы, но и на площадке Общественной палаты.

Одним из ключевых документов при разработке законопроекта станет пояснительная записка. По словам Зиновьевой, ее можно подкрепить конкретными историями нападений на медицинских работников из разных регионов.

«Можно собрать целый пул примеров из недавнего прошлого. Я уверена, что в каждом регионе найдутся такие случаи, когда нападают на фельдшеров скорой помощи, особенно в частном секторе. Собрать этот пул примеров — прекрасная иллюстрация для пояснительной записки», — считает эксперт.

Пока же медики продолжают выходить на вызовы, не зная, с чем им предстоит столкнуться за закрытой дверью. Для них вопрос защиты — уже не абстрактная законодательная инициатива, а необходимость, с которой они сталкиваются практически каждый день. И если очередное нападение снова станет лишь поводом для нескольких дней обсуждений в Сети, проблема так и останется нерешенной.

Стоит ли вводить ответственность за нападения на медиков? Да Нет

Ранее MSK1.RU узнал личность нападавшего на прихожан храма Жен-Мироносиц в районе Марьино в Москве, а также фельдшера. Подробнее об этой истории можно почитать в материале по ссылке.