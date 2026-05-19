«Попадание в промышленный объект»: что известно о массовой атаке БПЛА в Ярославской области

Ранним утром 19 мая Ярославская область подверглась массовой атаке БПЛА. Губернатор Михаил Евраев рассказал, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект.

«Произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

По данным Минобороны России, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Михаил Евраев уточнил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Он призвал ярославцев ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — уточнил глава региона.

Ранним утром 19 мая жители Ярославля услышали сирены. В 4:24 в социальных сетях губернатора появилось сообщение о беспилотной опасности в регионе. Учреждения в области работают в штатном режиме. Но закрыт аэропорт — в 4:03 19 мая ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в Туношне.

Также в регионе перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В 7:52 в РСЧС рассказали, что ограничения на трассе М-8 сняты.

