Больше, чем на две недели: в Ярославле перекроют движение в центре — причина

В Ярославле перекроют движение в центре Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле больше, чем на две недели, перекроют движение на Советской площади. К ней будет не проехать по улицам Кирова и Нахимсона.

Согласно приказу, выпущенному департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля, перекрытия будут действовать с 17:00 13 мая по 24:00 29 мая. Указано, что ограничения необходимы при репетиции и подготовке к празднованию Дня города.

«Рекомендовать управлению Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия», — говорится в документе.

Схема ограничений Источник: мэрия Ярославля

Ранее стало известно, что в Ярославле перекроют улицу Андропова в районе часовни Александра Невского ради обустройства пешеходного центра.