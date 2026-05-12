НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Дороги и транспорт День города Ярославля Больше, чем на две недели: в Ярославле перекроют движение в центре — причина

Больше, чем на две недели: в Ярославле перекроют движение в центре — причина

В ДГХ опубликовали соответствующий приказ

2 225
В Ярославле перекроют движение в центре | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле перекроют движение в центре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле перекроют движение в центре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле больше, чем на две недели, перекроют движение на Советской площади. К ней будет не проехать по улицам Кирова и Нахимсона.

Согласно приказу, выпущенному департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля, перекрытия будут действовать с 17:00 13 мая по 24:00 29 мая. Указано, что ограничения необходимы при репетиции и подготовке к празднованию Дня города.

«Рекомендовать управлению Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия», — говорится в документе.

Схема ограничений | Источник: мэрия ЯрославляСхема ограничений | Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничений

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее стало известно, что в Ярославле перекроют улицу Андропова в районе часовни Александра Невского ради обустройства пешеходного центра.

В Депутатском переулке уже начали работы по благоустройству. Рабочие сняли тротуарную плитку, а местному ресторану грузинской кухни пришлось разобрать деревянную летнюю веранду.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Проезд Ограничение Перекрытие Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
13 мая, 06:46
Сколько можно перекрывать Советскую площадь?! Это просто безобразие, которое возмущает жителей и гостей города. По этой площади ходят в школу, на работу, на рынок, к остановкам общественного транспорта, к музеям, проводят экскурсии. Это главная площадь Ярославля, которую непонятно кто незаконно прихватил и чинит постоянные неудобства для всех. В преддверии выборов этот захватчик, похоже,намеренно раскачивает лодку и раздражает народ. Общественные территории нельзя так захватывать! Пора уже федеральной власти с этим разобраться.
Гость
13 мая, 05:25
Сексологов больше не будет: Минздрав меняет список специальностей. Кто еще попадет под сокращение Сократят порядка 10 специальностей
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем