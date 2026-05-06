В Ярославле перекроют еще одну улицу ради обустройства пешеходного центра

В Ярославле перекроют улицу Андропова из-за ремонта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируют перекрыть улицу Андропова в районе часовни Александра Невского ради обустройства пешеходного центра. Об этом 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства рассказал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

По его словам, к работам в этой части центра планируют приступить в конце мая.

«Придется закрыть ее, потому что нужно менять систему отопления», — пояснил он.

Кроме того, планируют обновить фонтан у часовни Александра Невского, уложить здесь новую плитку, установить малые архитектурные формы.

На Депутатской улице сейчас продолжается начатый в прошлом году ремонт — в этом месте меняют коммуникации, убирают под землю электросети. На улице Нахимсона поводятся аналогичные работы. В ближайшее время на этих участках собираются начать укладку гранитной плитки.

Почти готова улица Максимова, которую начали обустраивать в 2025 году. Здесь уже установили арт-объект «Фонари-музыканты», вывешивают элементы «ноты» в районе филармонии, устанавливают фонтан-рояль.

А вот улицу Кирова будут благоустраивать только осенью, когда завершится большая часть работ на соседних участках.

Полностью обустройство пешеходного центра планируют завершить осенью 2026 года.

Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.