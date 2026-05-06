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Город Реконструкция центра В Ярославле перекроют еще одну улицу ради обустройства пешеходного центра

В Ярославле перекроют еще одну улицу ради обустройства пешеходного центра

Какую и когда

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В Ярославле перекроют улицу Андропова из-за ремонта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле перекроют улицу Андропова из-за ремонта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле перекроют улицу Андропова из-за ремонта

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируют перекрыть улицу Андропова в районе часовни Александра Невского ради обустройства пешеходного центра. Об этом 6 мая на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства рассказал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

По его словам, к работам в этой части центра планируют приступить в конце мая.

«Придется закрыть ее, потому что нужно менять систему отопления», — пояснил он.

Кроме того, планируют обновить фонтан у часовни Александра Невского, уложить здесь новую плитку, установить малые архитектурные формы.

На Депутатской улице сейчас продолжается начатый в прошлом году ремонт — в этом месте меняют коммуникации, убирают под землю электросети. На улице Нахимсона поводятся аналогичные работы. В ближайшее время на этих участках собираются начать укладку гранитной плитки.

Почти готова улица Максимова, которую начали обустраивать в 2025 году. Здесь уже установили арт-объект «Фонари-музыканты», вывешивают элементы «ноты» в районе филармонии, устанавливают фонтан-рояль.

А вот улицу Кирова будут благоустраивать только осенью, когда завершится большая часть работ на соседних участках.

Полностью обустройство пешеходного центра планируют завершить осенью 2026 года.

Напомним, создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка.

В сюжете «Реконструкция центра» собираем все подробности.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Благоустройство Перекрытие движения
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Комментарии
23
Гость
7 мая, 06:54
конец Ярославлю как старинному городу для путешествий
Гость
6 мая, 22:59
Перекрыв участок улицы Советской от Советской площали до ул. Кедрова, тем самым направили весь поток машин, которые раньше ехали по ул. Челюскинцев, теперь по Волжской набережной. Едут сплошным потоком, выхлопные газы, шум и рев моторов! Прекрасно для гуляющих по набережной и туристов, о которых так радеют власти области и города! Зато теперь кусок ул. Советской будет на кой-то пешеходным. Только кому это нужно?!
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