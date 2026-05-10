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Дороги и транспорт Свяжет пять городов: в Ярославской области появится новый речной маршрут — расписание и цены

Свяжет пять городов: в Ярославской области появится новый речной маршрут — расписание и цены

Публикуем, кому положена скидка

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Содержание
Появится новый речной маршрут, связывающий пять городов Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоявится новый речной маршрут, связывающий пять городов Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Появится новый речной маршрут, связывающий пять городов Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появится новый речной маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона.

Начать перевозки планируют с 25 мая, судна под названием «Восход» обеспечит компания «Водоходъ». Маршрут будет связывать пять городов на Волге: Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич.

«Это позволит жителям и гостям региона путешествовать с комфортом и наслаждаться живописными пейзажами», — считает министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Расписание

Судно будет отправляться ежедневно по следующему расписанию:

Из Ярославля:

  • 08:50 — Ярославль (речной вокзал);

  • 09:40 — Тутаев;

  • 10:50 — Рыбинск;

  • 13:20 — Мышкин;

  • 14:05 — прибытие в Углич.

В Ярославль:

  • 14:15 — Углич;

  • 15:10 — Мышкин;

  • 17:40 Рыбинск;

  • 18:50 — Тутаев;

  • 19:30 — прибытие в Ярославль.

Стоимость

Цена одного километра поездки — 7 рублей 65 копеек, по карте жителя Ярославской области или транспортной «Якарте» — 5 рублей 10 копеек. Для льготников один километр будет стоить 2 рубля 55 копеек или бесплатно в зависимости от категории.

Например, полная поездка от Ярославля до Углича займет 5 часов 15 минут. По обычной банковской карте билет выйдет в 1598 рублей 85 копеек, по «Якарте» — 1065, для льготников — 532 рубля 95 копеек.

Для сравнения, автобусный маршрут от Ярославля до Углича обойдется в 600-700 рублей. Поездка займет 2 часа 45 минут.

Власти напоминают, что с 1 мая также работают теплоходы «Москва» по маршрутам: Ярославль — Толга, Ярославль — Вакарево, Ярославль — Новые Ченцы и Ярославль — Константиново.

Суда «Московский-7» и МО-513 ездят по направлениям: Рыбинск — Колхозник и Переборы — Юршино. Кроме того, уже приступили к работе судна «Восход» по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и «Метеор» по направлению Нижний Новгород — Ярославль.

В планах на лето, как сообщили власти, запустить межрегиональный водный маршрут из Ярославля в костромской Плес.

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Ранее мы публиковали расписание и цены скоростных теплоходов в Ярославской области.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
13 мая, 09:11
Если на маршруте будет "Восход", рейсы будут регулярно отменять или сокращать до Рыбинска в связи с волнением на Рыбинском море, что бывает очень часто.
284813171

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11 мая, 11:02
Плес давно ли стал Костромской областью?
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