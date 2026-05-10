Свяжет пять городов: в Ярославской области появится новый речной маршрут — расписание и цены

В Ярославской области появится новый речной маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона.
Начать перевозки планируют с 25 мая, судна под названием «Восход» обеспечит компания «Водоходъ». Маршрут будет связывать пять городов на Волге: Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич.
«Это позволит жителям и гостям региона путешествовать с комфортом и наслаждаться живописными пейзажами», — считает министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.
Расписание
Судно будет отправляться ежедневно по следующему расписанию:
Из Ярославля:
08:50 — Ярославль (речной вокзал);
09:40 — Тутаев;
10:50 — Рыбинск;
13:20 — Мышкин;
14:05 — прибытие в Углич.
В Ярославль:
14:15 — Углич;
15:10 — Мышкин;
17:40 Рыбинск;
18:50 — Тутаев;
19:30 — прибытие в Ярославль.
Стоимость
Цена одного километра поездки — 7 рублей 65 копеек, по карте жителя Ярославской области или транспортной «Якарте» — 5 рублей 10 копеек. Для льготников один километр будет стоить 2 рубля 55 копеек или бесплатно в зависимости от категории.
Например, полная поездка от Ярославля до Углича займет 5 часов 15 минут. По обычной банковской карте билет выйдет в 1598 рублей 85 копеек, по «Якарте» — 1065, для льготников — 532 рубля 95 копеек.
Для сравнения, автобусный маршрут от Ярославля до Углича обойдется в 600-700 рублей. Поездка займет 2 часа 45 минут.
Власти напоминают, что с 1 мая также работают теплоходы «Москва» по маршрутам: Ярославль — Толга, Ярославль — Вакарево, Ярославль — Новые Ченцы и Ярославль — Константиново.
Суда «Московский-7» и МО-513 ездят по направлениям: Рыбинск — Колхозник и Переборы — Юршино. Кроме того, уже приступили к работе судна «Восход» по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и «Метеор» по направлению Нижний Новгород — Ярославль.
В планах на лето, как сообщили власти, запустить межрегиональный водный маршрут из Ярославля в костромской Плес.
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