Свяжет пять городов: в Ярославской области появится новый речной маршрут — расписание и цены

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Стоимость

Появится новый речной маршрут, связывающий пять городов Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появится новый речной маршрут. Об этом сообщили в правительстве региона.

Начать перевозки планируют с 25 мая, судна под названием «Восход» обеспечит компания «Водоходъ». Маршрут будет связывать пять городов на Волге: Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич.

«Это позволит жителям и гостям региона путешествовать с комфортом и наслаждаться живописными пейзажами», — считает министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Расписание

Судно будет отправляться ежедневно по следующему расписанию:

Из Ярославля:

08:50 — Ярославль (речной вокзал);

09:40 — Тутаев;

10:50 — Рыбинск;

13:20 — Мышкин;

14:05 — прибытие в Углич.

В Ярославль:

14:15 — Углич;

15:10 — Мышкин;

17:40 Рыбинск;

18:50 — Тутаев;

19:30 — прибытие в Ярославль.

Стоимость

Цена одного километра поездки — 7 рублей 65 копеек, по карте жителя Ярославской области или транспортной «Якарте» — 5 рублей 10 копеек. Для льготников один километр будет стоить 2 рубля 55 копеек или бесплатно в зависимости от категории.

Например, полная поездка от Ярославля до Углича займет 5 часов 15 минут. По обычной банковской карте билет выйдет в 1598 рублей 85 копеек, по «Якарте» — 1065, для льготников — 532 рубля 95 копеек.

Для сравнения, автобусный маршрут от Ярославля до Углича обойдется в 600-700 рублей. Поездка займет 2 часа 45 минут.

Власти напоминают, что с 1 мая также работают теплоходы «Москва» по маршрутам: Ярославль — Толга, Ярославль — Вакарево, Ярославль — Новые Ченцы и Ярославль — Константиново.

Суда «Московский-7» и МО-513 ездят по направлениям: Рыбинск — Колхозник и Переборы — Юршино. Кроме того, уже приступили к работе судна «Восход» по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и «Метеор» по направлению Нижний Новгород — Ярославль.

В планах на лето, как сообщили власти, запустить межрегиональный водный маршрут из Ярославля в костромской Плес.

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