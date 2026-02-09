В Ярославской области школьников перевели на дистант из-за проблем с автобусом. Что об этом известно

В Угличском округе Ярославской области возникли проблемы с подвозом детей в местные школы. Родители школьников пожаловались в соцсетях, что из-за поломки транспорта и отсутствия водителей больше недели дети из Клементьевской, Плоскинской и Воздвиженской школ вынуждены учиться дистанционно.
Губернатор Михаил Евраев поручил провести служебное расследование по этой ситуации.
«Проблема не была своевременно озвучена, профильное Министерство не поставили в известность, меры самостоятельно не приняли. Так работать нельзя. Поручил Министерству образования немедленно подключиться к решению вопроса и обеспечить нормальный подвоз школьников», — говорится в соцсетях главы региона 9 февраля.
В отношении должностных лиц администрации Угличского округа и руководителя образовательного комплекса будут применены жесткие меры, в том числе приняты кадровые решения.
Михаил Евраев также подчеркнул, что проблема должна быть решена и никакого дистанционного обучения быть не должно.
Ранее жители Рыбинска пожаловались на холодные классы в школах. Из-за проблем с отоплением детей временно перевели на дистант.