НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Дороги и транспорт В Ярославской области школьников перевели на дистант из-за проблем с автобусом. Что об этом известно

В Ярославской области школьников перевели на дистант из-за проблем с автобусом. Что об этом известно

Михаил Евраев поручил провести служебное расследование

2 490
Школьников Угличского округа перевели на дистант из-за проблем с автобусом | Источник: Михаил Евраев / TelegramШкольников Угличского округа перевели на дистант из-за проблем с автобусом | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Школьников Угличского округа перевели на дистант из-за проблем с автобусом

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Угличском округе Ярославской области возникли проблемы с подвозом детей в местные школы. Родители школьников пожаловались в соцсетях, что из-за поломки транспорта и отсутствия водителей больше недели дети из Клементьевской, Плоскинской и Воздвиженской школ вынуждены учиться дистанционно.

Губернатор Михаил Евраев поручил провести служебное расследование по этой ситуации.

«Проблема не была своевременно озвучена, профильное Министерство не поставили в известность, меры самостоятельно не приняли. Так работать нельзя. Поручил Министерству образования немедленно подключиться к решению вопроса и обеспечить нормальный подвоз школьников», — говорится в соцсетях главы региона 9 февраля.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

В отношении должностных лиц администрации Угличского округа и руководителя образовательного комплекса будут применены жесткие меры, в том числе приняты кадровые решения.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Михаил Евраев также подчеркнул, что проблема должна быть решена и никакого дистанционного обучения быть не должно.

Ранее жители Рыбинска пожаловались на холодные классы в школах. Из-за проблем с отоплением детей временно перевели на дистант.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Автобус Угличский район
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
9 февраля, 18:34
Интересно, кто виноват? Опять Байден или уже Обама?
Гость
9 февраля, 18:36
Если у коммерсов водитель автобуса получает около ста тысяч, то у школяров в лучшем случае сорок! И за эти копейки вставать рано, отвечать за учеников, и ещё своими руками ремонтировать развалюху!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем