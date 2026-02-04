НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,01
EUR 98,34
Пожар в доме-памятнике
Страховка от БПЛА
Застройка высотками
Гид подготовки к учебному году
Что будет с фонтаном в центре
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Образование Детей перевели на дистант. Родители пожаловались на проблемы с отоплением в школе Ярославской области

Детей перевели на дистант. Родители пожаловались на проблемы с отоплением в школе Ярославской области

Прокуратура начала проверку по этой ситуации

2 458
Проблемы с отоплением зафиксированы в одной из школ Рыбинска | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроблемы с отоплением зафиксированы в одной из школ Рыбинска | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проблемы с отоплением зафиксированы в одной из школ Рыбинска

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Рыбинске Ярославской области родители пожаловались на холодные кабинеты в школе № 23, относящейся к образовательному комплексу «Взлет». Информация об этом появилась в соцсетях 4 февраля 2026 года.

«Дети приходят с улицы в надежде согреться в школе, но этого не происходит: температура в классах держится на уровне +12…+16 °С, тогда как по правилам СанПиН она должна быть не ниже +18 °С», — пишут родители школьников в городском паблике «Подслушано в Рыбинске».

С их слов, на уроках детям приходится сидеть в куртках. Но не все учителя разрешают надевать в помещении верхнюю одежду.

Согласно данным родителей, температура воздуха в некоторых кабинетах составляет ниже 10 градусов | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comСогласно данным родителей, температура воздуха в некоторых кабинетах составляет ниже 10 градусов | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
По нормам в аудиториях, где занимаются дети, должно быть не менее 18 градусов | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comПо нормам в аудиториях, где занимаются дети, должно быть не менее 18 градусов | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

В администрации Рыбинска, ссылаясь на данные руководителя образовательного комплекса, сообщили, что с начала недели — с 2 февраля — уроки сокращены до 30 минут, а количество перемен увеличено.

«По информации специалистов департамента образования, 4 февраля принято решение о переводе всех учеников на электронную форму обучения на 5 и 6 февраля — выдается задание, которое ученики смогут выполнить, используя электронные или бумажные ресурсы», — уточнили в городской администрации.

Рыбинские власти отметили, что сейчас рассматривается предложение о проведении занятий в старших классах в здании Центра образования № 30, где температурный режим более благоприятный.

«За эти дни будут предприняты меры по промывке системы. Рассматривается возможное использование помещений детского сада № 54 (дошкольники переведены в другие детские сады)», — уточнили в местной администрации.

Прокуратура начала проверку

Рыбинская прокуратура организовала проверку после жалоб родителей на низкую температуру воздуха в классах в школах города.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы соблюдения температурного режима в помещениях школ.﻿ При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

Напомним, 30 января в Рыбинске случилась коммунальная авария, из-за которой не было отопления во всём микрорайоне Северном. 31 января в ДК «Вымпел» выступили Антон и Виктория Макарские, а после пожаловались на жуткий холод в здании.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Школа Рыбинск Отопление Прокуратура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
5 февраля, 06:44
Как бы власти не замалчивали проблемы с отоплением в Рыбинске, наружу этот позор выходит!
Гость
5 февраля, 06:17
Программа - доступное образование! А выходит как всегда.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем