Детей перевели на дистант. Родители пожаловались на проблемы с отоплением в школе Ярославской области

Проблемы с отоплением зафиксированы в одной из школ Рыбинска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Рыбинске Ярославской области родители пожаловались на холодные кабинеты в школе № 23, относящейся к образовательному комплексу «Взлет». Информация об этом появилась в соцсетях 4 февраля 2026 года.

«Дети приходят с улицы в надежде согреться в школе, но этого не происходит: температура в классах держится на уровне +12…+16 °С, тогда как по правилам СанПиН она должна быть не ниже +18 °С», — пишут родители школьников в городском паблике «Подслушано в Рыбинске».

С их слов, на уроках детям приходится сидеть в куртках. Но не все учителя разрешают надевать в помещении верхнюю одежду.

В администрации Рыбинска, ссылаясь на данные руководителя образовательного комплекса, сообщили, что с начала недели — с 2 февраля — уроки сокращены до 30 минут, а количество перемен увеличено.

«По информации специалистов департамента образования, 4 февраля принято решение о переводе всех учеников на электронную форму обучения на 5 и 6 февраля — выдается задание, которое ученики смогут выполнить, используя электронные или бумажные ресурсы», — уточнили в городской администрации.

Рыбинские власти отметили, что сейчас рассматривается предложение о проведении занятий в старших классах в здании Центра образования № 30, где температурный режим более благоприятный.

«За эти дни будут предприняты меры по промывке системы. Рассматривается возможное использование помещений детского сада № 54 (дошкольники переведены в другие детские сады)», — уточнили в местной администрации.

Прокуратура начала проверку

Рыбинская прокуратура организовала проверку после жалоб родителей на низкую температуру воздуха в классах в школах города.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы соблюдения температурного режима в помещениях школ.﻿ При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.