Появилось видео с моментом ДТП в Ярославле, где автобус сбил пешехода

В Ярославле автобус сбил пешехода Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Появились кадры с моментом ДТП с автобусом, сбившим пешехода на Ленинградском проспекте Ярославля. Всё случилось вечером 30 декабря 2025 года на перекрестке у ТРЦ «Альтаир» в Брагине.

Судя по записи с уличных камер видеонаблюдения, автобус проехал на красный сигнал светофора, сбил женщину-пешехода, переходившую в этот момент дорогу по пешеходному переходу, и въехал в дорожный знак.

Как сообщили в полиции, пострадавшей 58 лет.

Момент ДТП попал на запись уличных камер видеонаблюдения Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«По предварительной информации, в результате ДТП женщина нуждается в амбулаторном лечении», — уточнили ранее в УМВД по Ярославской области.

Возбуждены два административных дела по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего») и 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Согласно данным сервиса «Консультант. Плюс», по первой статье грозит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. По второй статье штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — 25 тысяч, для юридических — до 300 тысяч рублей.