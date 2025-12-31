НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

облачно, небольшой снег

ощущается как -16

3 м/c,

с-в.

 734мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Происшествия «Из-под колес кого-то доставали»: в Ярославле автобус сбил человека

«Из-под колес кого-то доставали»: в Ярославле автобус сбил человека

После этого «желтый» снес дорожный знак

333
Автобус снес дорожный знак | Источник: Жесть Ярославль \ vk.comАвтобус снес дорожный знак | Источник: Жесть Ярославль \ vk.com

Автобус снес дорожный знак

Источник:

Жесть Ярославль \ vk.com

В Ярославле вечером 30 декабря автобус сбил человека и врезался в дорожный знак. ДТП случилось на Ленинградском проспекте в Брагине около 19:20.

«Из-под колес кого-то доставали, кричал», — написали очевидцы в соцсетях.

В ДТП пострадала пешеход | Источник: Жесть Ярославль \ vk.comВ ДТП пострадала пешеход | Источник: Жесть Ярославль \ vk.com

В ДТП пострадала пешеход

Источник:

Жесть Ярославль \ vk.com

В полиции инцидент подтвердили.

«61-летний водитель, управляя автобусом „Лиаз“, совершил наезд на 58-летнюю женщину, после чего произвёл наезд на дорожный знак. По предварительной информации, в результате ДТП женщина нуждается в амбулаторном лечении», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии | Источник: Жесть Ярославль \ vk.comСотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии | Источник: Жесть Ярославль \ vk.com

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии

Источник:

Жесть Ярославль \ vk.com

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
ДТП Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
33 минуты
Жёлтые автобусы они такие, водители носятся как сумасшедшие, если не держаться то обязательно упадёшь, так как тормозят резко и постоянно. Видит что светофор через 100 метров, так он специально разгонится и резко по тормозам у светофора. Пассажиры все молчат, потому что терпилы. Хорошо что я почти всегда на машине, а на на этих бешеных жёлтых теловозах
Гость
17 минут
Транспортная реформа транспорта в Действии, Водителей не проверяют ГАИ тоже не проверяет навыки вождения этих нетдоводителей пассажирского транспорта Ярославля и Ярославской области
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем