«Из-под колес кого-то доставали»: в Ярославле автобус сбил человека

В Ярославле вечером 30 декабря автобус сбил человека и врезался в дорожный знак. ДТП случилось на Ленинградском проспекте в Брагине около 19:20.
«Из-под колес кого-то доставали, кричал», — написали очевидцы в соцсетях.
В полиции инцидент подтвердили.
«61-летний водитель, управляя автобусом „Лиаз“, совершил наезд на 58-летнюю женщину, после чего произвёл наезд на дорожный знак. По предварительной информации, в результате ДТП женщина нуждается в амбулаторном лечении», — уточнили в УМВД по Ярославской области.