Вам что-то непонятно? В Ярославской области запустили горячую линию по вопросам платных парковок

Куда обращаться с вопросами о платной парковке в Ярославской области Источник: Артем Бауман / 76.RU

В пяти городах Ярославской области 25 декабря заработало единое парковочное пространство. Платные стоянки появились в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

У многих жителей региона остались вопросы о том, как будет работать система платных парковок. Власти рассказали, что в регионе запустили специальную горячую линию, куда можно обратиться за помощью.

«Можно воспользоваться телефоном „горячей линии“ по номеру 122 добавочный 13. Операторы ответят на все важные вопросы, предоставят необходимую информацию о способах оплаты, работе портала и единого мобильного приложения „Япарковка“, порядке и правилах пользования зонами парковок и оформления абонементов, льготных и резидентских разрешений, тарифах и льготных условиях пользования», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Власти уточнили, что горячая линия работает с 09:00 до 21:00.

Ранее жителям региона объясняли, как оплатить парковку поминутно. Правда, не все ярославцы оказались готовы мириться с новыми правилами. Водители стараются найти бесплатное место неподалеку от платных парковочных зон. Из-за этого дворы и парки в городе оказались заставлены машинами.