Вам что-то непонятно? В Ярославской области запустили горячую линию по вопросам платных парковок

Власти рассказали, куда звонить

88
Куда обращаться с вопросами о платной парковке в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RUКуда обращаться с вопросами о платной парковке в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Куда обращаться с вопросами о платной парковке в Ярославской области

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В пяти городах Ярославской области 25 декабря заработало единое парковочное пространство. Платные стоянки появились в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

У многих жителей региона остались вопросы о том, как будет работать система платных парковок. Власти рассказали, что в регионе запустили специальную горячую линию, куда можно обратиться за помощью.

«Можно воспользоваться телефоном „горячей линии“ по номеру 122 добавочный 13. Операторы ответят на все важные вопросы, предоставят необходимую информацию о способах оплаты, работе портала и единого мобильного приложения „Япарковка“, порядке и правилах пользования зонами парковок и оформления абонементов, льготных и резидентских разрешений, тарифах и льготных условиях пользования», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Власти уточнили, что горячая линия работает с 09:00 до 21:00.

Ранее жителям региона объясняли, как оплатить парковку поминутно. Правда, не все ярославцы оказались готовы мириться с новыми правилами. Водители стараются найти бесплатное место неподалеку от платных парковочных зон. Из-за этого дворы и парки в городе оказались заставлены машинами.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию о том, как пользоваться платными парковками в центре. А еще рассказывали, кто имеет право на оформление резидентного разрешения, благодаря которому можно бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки с вечера и до утра.

Гость
5 минут
Нам не понятно! Зачем нам платные парковки? У нас все было нормально, мы не просили, что бы о нас заботились таким образом. Мы платим налоги, страховки, НДС....Платные парковки - перебор!
Гость
