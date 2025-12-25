В Ярославской области заработали платные парковки. Как ими пользоваться — инструкция

В Ярославле заработали платные парковки Источник: Артем Бауман / 76.RU

С 25 декабря в Ярославской области заработало единое парковочное пространство. Стоянки в центре пяти городов: Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова Великого и Переславля-Залесского теперь нужно оплачивать.

Оплатить парковку можно будет несколькими способами: через мобильное приложение «ЯПарковка», интернет-портал, банкоматы или СМС. Схема оплаты и расположение терминалов указаны на информационных табличках в каждой парковочной зоне.

Тарифы зависят от города, зоны и категории транспортного средства.

Все платные парковки в регионе разделены на четыре зоны: административные, специальные, социальные и жилые. Стоимость зависит от типа зоны и категории транспортного средства. В этом тексте мы подробно рассказывали о тарифах в каждом городе. Например, в Ярославле час парковки для легковушки в административной зоне составит 150 рублей, в Рыбинске — 120 рублей, а в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском — 90 рублей.

«Для жителей области, чьи автомобили зарегистрированы в регионе, предусмотрена скидка 50% на почасовую оплату. Это существенная поддержка для тех, кто регулярно пользуется автомобилем в своих городах», — уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Парковка до 15 минут бесплатная. На стоянках рядом с государственными медицинскими учреждениями можно оставлять машину бесплатно на два часа в сутки. Если оплатить парковку до конца текущих суток, то штрафы начислены не будут.

«Также предусмотрено более 5000 бесплатных мест, которые находятся в шаговой доступности», — уточнил губернатор региона.

Кому положена скидка на парковку

Для жителей региона предусмотрена 50-процентрая скидка на почасовую оплату парковки. Она действует не более четырех часов в одной зоне. После этого тариф начисляется по полной стоимости. При этом жители могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы повторно получить скидку.

Для отдельных категорий граждан действует скидка 60%. В их числе — многодетные семьи, участники СВО и ветераны боевых действий. Для инвалидов парковка на специально отведенных местах останется бесплатной.

За неоплату парковок в Ярославской области могут оштрафовать на 2500 рублей физических лиц, на 5000 рублей должностных лиц и 10 тысяч рублей юридических лиц.

Также в регионе можно оформить резидентное разрешение для тех, чьи дома входят в зону платных парковок. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

Как оплачивать парковку

Если вы хотите оплатить стоянку с помощью приложения «ЯПарковка», нужно отсканировать QR-код на информационном стенде в зоне парковки.

Если у пользователей возникнут вопросы, на стендах указан номер круглосуточной горячей линии.

Как оплатить стоянку через СМС

Найдите на информационной табличке номер парковочной зоны и телефон, на который нужно отправить сообщение.

Напишите SMS в формате: «Р76(номер парковочной зоны)(категория транспортного средства)(полный номер автомобиля)(количество часов)».

Отправьте сообщение на номер, указанный на информационном стенде. Пример: Р761101ВА001АА761.

Зарегистрированные пользователи портала или приложения «ЯПарковка» могут завершить парковочную сессию досрочно. Для этого нужно отправить SMS с текстом: «Р76 (номер зоны)(госномер автомобиля)*снятие».

Деньги за неиспользованное время вернутся на счет в личном кабинете приложения. Те, кто не зарегистрирован в приложении или на портале, вернуть средства не смогут.