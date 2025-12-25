НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Постоял 20 минут, а платить за час? Власти ответили на вопрос о платных парковках

Постоял 20 минут, а платить за час? Власти ответили на вопрос о платных парковках

Как подключить поминутный счетчик

177
Власти объяснили, как ярославцам поминутно платить на парковках

Источник: Артем Бауман / 76.RU

Власти объяснили, как ярославцам поминутно платить на парковках

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в центре Ярославля заработали платные парковки. Многие игнорируют их, стараются оставить машины пусть дальше, но бесплатно. При этом у водителей продолжают появляться вопросы о нюансах их работы.

«Например, я приехал и стоял 20 минут, это что придется платить за час? Согласно информации на табличке где после номера нужно указать количество часов, а я стоял 20 минут и, допустим, поехал и в другой зоне отстоял еще 30 минут, а платить там и там по часу придется?» — спросил один их ярославцев в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что в мобильном приложении «ЯПарковка» есть возможность оплаты парковки как поминутно, так и по часам.

«Для поминутной оплаты необходимо выбрать парковочную зону, где планируется припарковать автомобиль, нажать кнопку „К оплате“, дальше в разделе „Время окончания парковки“ выбрать количество минут (к примеру, 20 минут), которое планируется стоять в парковочной зоне, и после нажать кнопку „Рассчитать“. Приложение автоматически посчитает сумму к оплате уже с учетом 50%-ой скидки для жителей региона. Если времени потребовалось меньше, а минуты остались, можно завершить парковку, а неиспользованные минуты в рублях вернуться на баланс личного кабинета. Данная функция доступна и при почасовой оплате», — разъяснили власти.

Напомним, что в первые 15 минут стоянки на платных парковках являются бесплатными. При этом на сайте yaparking.ru указано, что на парковках действует режим предоплаты, которую необходимо внести в течении первых 15 минут. После окончания оплаченного времени необходимо в течение 10 минут либо покинуть парковку, либо оплатить последующее время стоянки. В случае наличия особых обстоятельств Вы можете воспользоваться функционалом постоплаты — до 23 часов 59 минут текущих суток.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию о том, как пользоваться платными парковками в центре.

