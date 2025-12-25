Заполонили дворы и парки: в Ярославле начался транспортный бардак после введения платных парковок

В Ярославле после открытия платных парковок машины заполонили дворы и парки Источник: Наталия Иванова, Дороги Ярославля / Telegram

25 декабря в Ярославле начали работать платные парковки, но водители стараются не пользоваться ими, а найти бесплатное место поблизости. В соцсетях сообщают, что машинами заставлены проспект Ленина, стоянка около Дома Моды.

«Заработали платные парковки и парк Дружбы на Первомайской улице наполнился машинами, водители которых не хотят платить за парковку», — сообщила в телеграм-канале 76.RU Наталия Иванова.

Сад Дружбы заставлен транспортом Источник: Наталия Иванова

Также автомобилисты наводнили дворы рядом с центром. Например, оказалось заставлено внутреннее пространство у домов № 13 и 15 на улице Нахимсона.

«Жителям встать негде. А также логистика снабжения арендаторам ресторанов теперь очень затруднена», — рассказала порталу 76.RU Наталья, которая работает рядом с этим местом.

Двор на улице Нахимсона заставлен машинами Источник: Наталья, Дороги Ярославля / Telegram

Раньше их здесь было меньше Источник: Наталья, Дороги Ярославля / Telegram

Ранее мы публиковали фото парковок в центре Ярославля за день до того, как они стали платными. Пустое место на них было трудно найти. После введения платы большинство участков пустуют. Водители сообщают, что готовы прогуляться лишние метры, только бы не платить за стоянку.