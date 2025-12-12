НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Утренний коллапс Переполненные остановки, перекрытие: крупный проспект в Ярославле сковали 9-балльные пробки. Видео

Переполненные остановки, перекрытие: крупный проспект в Ярославле сковали 9-балльные пробки. Видео

Жители города шли пешком, чтобы быстрее добраться до работы

990
Московский проспект в Ярославле сковали пробки | Источник: читатель 76.RUМосковский проспект в Ярославле сковали пробки | Источник: читатель 76.RU

Московский проспект в Ярославле сковали пробки

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 декабря Московский проспект в Ярославле сковали пробки. Жители города рассказали, что остановки были переполненны. Люди подолгу ждали автобусы, войти в транспорт было проблематично из-за большого количества пассажиров.

«При мне приехало несколько переполненных автобусов. Люди кое-как туда влезали, двери-то не с первого раза закрывались. Мне самой пришлось втискиваться, ехали как кильки в банке», — рассказала читательница 76.RU.

Пассажирам пришлось тесниться | Источник: читатель 76.RUПассажирам пришлось тесниться | Источник: читатель 76.RU

Пассажирам пришлось тесниться

Источник:

читатель 76.RU

Остановки на Московском проспекте были переполнены, автобусы стояли в пробке

Источник:

читатель 76.RU

Часть жителей города шли пешком из-за проблем с транспортом. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал дорожную обстановку в городе на 9 баллов.

Участок Московского проспекта отмечен багровым цветом | Источник: Яндекс.КартыУчасток Московского проспекта отмечен багровым цветом | Источник: Яндекс.Карты

Участок Московского проспекта отмечен багровым цветом

Источник:

Яндекс.Карты

В ФКУ «Упрдор „Холмогоры“» 76.RU сообщили о частичном перекрытии трассы М-8.

«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — уточнили в «Холмогорах».

В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, что из-за перекрытий был изменен маршрут движения некоторых автобусов:

«В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади. Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении».

Многие утром опоздали на работу | Источник: читатель 76.RUМногие утром опоздали на работу | Источник: читатель 76.RU

Многие утром опоздали на работу

Источник:

читатель 76.RU

Тем временем в полиции ярославцев призвали планировать свои маршруты с учетом ограничений.

«Необходимо заранее выбирать альтернативные варианты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников Госавтоинспекции», — уточнили правоохранители.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
32 минуты
Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой. Хочется движухи (С)
Гость
31 минута
всё для народа, чтоб не скучал
Гость
