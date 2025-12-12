НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

Какие есть пути объезда

3 940
Где не проехать на М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде не проехать на М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где не проехать на М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Об этом стало известно утром 12 декабря 2025 года.

«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — сообщили 76.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Холмогоры“».

Напомним, что утром 12 декабря региональные власти сообщили о беспилотной опасности в Ярославской области. Местных жителей попросили укрыться в ближайших зданиях и оставаться в помещениях, находясь на безопасном расстоянии от окон.

Губернатор Михаил Евраев предупредил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“, — сообщил глава региона.

По данным Минобороны РФ, ночью 12 декабря над Ярославской областью сбили 8 БПЛА. Ранее ярославский аэропорт в Туношне закрыли для полетов. Об этом в Росавиации сообщили в 04:05.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
7
Гость
52 минуты
Выходит, отключение интернета совсем не помогает. Так зачем его отключать? Граждан побесить и проблем им создать? Получается так...
Гость
1 час
А чего перекрыли ? мало интернет перерыть , теперь и дороги будут
Читать все комментарии
Гость
