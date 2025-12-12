Где не проехать на М-8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области частично перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Об этом стало известно утром 12 декабря 2025 года.

«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — сообщили 76.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Холмогоры“».

Напомним, что утром 12 декабря региональные власти сообщили о беспилотной опасности в Ярославской области. Местных жителей попросили укрыться в ближайших зданиях и оставаться в помещениях, находясь на безопасном расстоянии от окон.

Губернатор Михаил Евраев предупредил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении ни в коем случае не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Министерство обороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“, — сообщил глава региона.