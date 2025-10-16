НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле оборудуют новую автобусную остановку. Где она появится

В Ярославле оборудуют новую автобусную остановку. Где она появится

Работы по благоустройству в самом разгаре

498
В Ярославле обустраивают новую остановку | Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле обустраивают новую остановку

Источник:

мэрия Ярославля

В Ярославле появится новая автобусная остановка. Как сообщили в мэрии, автобусы теперь будут останавливаться на улице Угличская в Ленинском районе.

«Ранее на данном участке остановочный пункт отсутствовал. Поскольку в этом месте отмечается высокий пассажиропоток, было принято решение обустроить новый остановочный павильон. После завершения всех работ объект включат в маршрутную сеть общественного транспорта», — прокомментировали 16 октября в городской администрации.

Речь идет об участке в районе Угличского парка, напротив Леонтьевского кладбища и Музея боевой славы. Там уже началось обустройство площадки.

В Ярославле появится новая остановка

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

Напомним, в Ярославле ранее анонсировали новый автобусный маршрут № 75, который будет курсировать от Богоявленской площади через Ленинский район до ТРК «Альтаир». Автобусы выйдут в рейсы 1 декабря.

Ранее также сообщалось, что в городе увеличат количество транспорта на загруженном 44-м маршруте. Он открыт для компенсации закрытого трамвая № 1 на время ремонта.

Гость
39 минут
Когда поставят остановку у ст.молот в брагино? Легкое метро выдумали, а добираться как? Для сотрудников фарма бысто сделали, а мы что не люди? Губернатор, мэр ??? Аууу , вы еще с нами ?
Гость
33 минуты
Там всегда не хватало остановки. И тут увы,не было бы счастья, да несчастье помогло.
Читать все комментарии
