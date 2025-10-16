В Ярославле оборудуют новую автобусную остановку. Где она появится

В Ярославле обустраивают новую остановку Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле появится новая автобусная остановка. Как сообщили в мэрии, автобусы теперь будут останавливаться на улице Угличская в Ленинском районе.

«Ранее на данном участке остановочный пункт отсутствовал. Поскольку в этом месте отмечается высокий пассажиропоток, было принято решение обустроить новый остановочный павильон. После завершения всех работ объект включат в маршрутную сеть общественного транспорта», — прокомментировали 16 октября в городской администрации.

Речь идет об участке в районе Угличского парка, напротив Леонтьевского кладбища и Музея боевой славы. Там уже началось обустройство площадки.

В Ярославле появится новая остановка Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Напомним, в Ярославле ранее анонсировали новый автобусный маршрут № 75, который будет курсировать от Богоявленской площади через Ленинский район до ТРК «Альтаир». Автобусы выйдут в рейсы 1 декабря.