В Ярославле запустят новый автобусный маршрут. Где он будет курсировать

В Ярославле запустят новый автобусный маршрут. Где он будет курсировать

Публикуем список остановок, где будет проходить транспорт

782
Запустят новый автобусный маршрут до Брагина

Запустят новый автобусный маршрут до Брагина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запустят новый автобусный маршрут № 75, связывающий центр города с Дзержинским районом. Транспорт будет курсировать от Богоявленской площади до ТРК «Альтаир». Соответствующая информация опубликована в реестре муниципальных маршрутов городского округа.

«Протяженность маршрута в прямом направлении составит 16,5 километра, в обратном направлении — 16,9», — говорится в документе.

Автобус выйдет на рейс уже 1 декабря 2025 года.

Остановки от центра в сторону Брагино: ул. Первомайская — Красная площадь — ул. Республиканская — ул. Победы — площадь Карла Маркса — Институт — ул. Чехова — ул. Белинского — ул. Жукова — ул. Добрынина — ЯМЗ — мкр Промышленный — «Р-Фарм» — Осташинское кладбище — ул. Громова — Пельменная — ул. Труфанова — пр-т Дзержинского (на Ленинградском проспекте) — ул. Панина — 6-й микрорайон — ул. Волгоградская.

В обратном направлении: ул. Волгоградская — 6-й микрорайон — ул. Панина — пр-т Дзержинского (на проспекте Дзержинского) — Пельменная — ул. Громова — Осташинское кладбище — «Р-Фарм» — мкр Промышленный — ул. Промышленная — ЯМЗ — ул. Жукова — ул. Белинского — ул. Чехова — Институт — площадь Карла Маркса — ул. Победы — ул. Республиканская — Красная площадь — площадь Волкова — ул. Комсомольская.

Ранее стало известно, что с 16 октября общественный транспорт переходит на зимний режим. Из-за этого будет отменено 13 межмуниципальный автобусных маршрутов. Их полный список опубликовали в этом материале.

По каким маршрутам еще нужно пустить автобусы, пишите в комментариях!

Комментарии
3
Гость
32 минуты
а Зачем он нужен? очередной дублер
Гость
8 минут
Запустят новый автобусный маршрут до БрагинА Остановки от центра в сторону БрагинО Вы, уж определитесь, наконец
Читать все комментарии
