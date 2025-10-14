НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле увеличат количество автобусов на загруженном маршруте

В Ярославле увеличат количество автобусов на маршруте № 44

В Ярославле с 15 октября увеличат количество автобусов большого класса на маршруте № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». К шести уже курсирующим транспортным средствам добавят еще два. Кроме того, будет продлено время работы транспорта.

«По поручению губернатора Ярославской области организован постоянный мониторинг транспортной ситуации в Ленинском районе Ярославля для оперативной корректировки движения общественного транспорта в случае необходимости, — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов. — По итогам анализа загруженности автобусов на остановках на улице Чкалова принято решение увеличить количество машин на маршруте и продлить работу по данному направлению до 23 часов».

Напомним, автобусный маршрут № 44 был открыт для компенсации отмененного на время ремонта путей трамвая № 1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова».

Модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле проводится с 2023 года в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути (более 40 км), обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Все подробности о реконструкции трамвайных путей в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
21 минута
В группе ОТ Ярославля есть пост написанный простым языком - что именно меняется. Продлевается время работы (вместо 20:13 - 23:04), сокращаются интервалы (с 8-9 минут до 5-6 минут).
Гость
22 минуты
Курсируют корабли, а автобусы - ходят.
