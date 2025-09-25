На обустройство платных парковок в Ярославской области власти готовы потратить 291 млн

Власти объявили закупку оборудования для создания платных парковок в Ярославской области. На эти цели региональные власти готовы выделить 290 миллионов 993 тысячи рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «ЕИС Закупки» 24 сентября 2025 года.
Подрядчик должен будет создать и установить информационную систему «Парковки Ярославской области», включающую камеры и комплексы для фиксации нарушений. Кроме того, планируется интеграция с мобильным приложением и сайтом для оплаты стоянки.
«Экранные формы, меню, шрифты, а также другие элементы оформления модулей, с которыми будут работать пользователи, должны быть подобраны с учетом продолжительной работы пользователя и должны способствовать повышению эффективности работы пользователей с информационными ресурсами», — говорится в техническом задании.
Там же уточняется, что все названия в приложении должны быть на русском языке без использования терминов, непонятных целевой аудитории. Но возможно дублирование на отдельной вкладке всей необходимой информации на английском языке.
Где сделают платные парковки
В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах:
Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
Советская площадь;
Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;
улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;
улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;
улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.
В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:
улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;
улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;
улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;
улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;
улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;
улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;
улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).
Отметим, что в конце августа 2025 года региональные власти заключили контракт с компанией ООО «Система Сити» на нанесение разметки и установки дорожных знаков для обустройства платных парковок. За проект в Ярославле заплатят 60 миллионов рублей, в Угличе — 10 миллионов рублей.
На осенней пресс-конференции губернатора Михаила Евраева поднимался вопрос о высоких тарифах на стоянку в центре Ярославля. Глава региона объяснил, что в каждой зоне будут свои расценки. Повышенная стоимость обусловлена еще и тем, что парковки будут оборудованы камерами.
В Ярославле час стоянки в центре для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей. Для ярославцев планируют ввести скидку 50%, а жителей конкретных улиц — резидентное разрешение на стоянку. Для сравнения: в городе-миллионнике Нижнем Новгороде платная парковка в центре стоит 60 рублей за час, в Москве в зависимости от зоны и времени стоимость парковки варьируется от 40 до 600 рублей за час.
Как считаете, нужны в Ярославской области платные парковки?