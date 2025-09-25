На обустройство платных парковок в Ярославской области власти готовы потратить 291 млн

В Ярославле хотят сделать платные парковки Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Власти объявили закупку оборудования для создания платных парковок в Ярославской области. На эти цели региональные власти готовы выделить 290 миллионов 993 тысячи рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «ЕИС Закупки» 24 сентября 2025 года.

Подрядчик должен будет создать и установить информационную систему «Парковки Ярославской области», включающую камеры и комплексы для фиксации нарушений. Кроме того, планируется интеграция с мобильным приложением и сайтом для оплаты стоянки.

«Экранные формы, меню, шрифты, а также другие элементы оформления модулей, с которыми будут работать пользователи, должны быть подобраны с учетом продолжительной работы пользователя и должны способствовать повышению эффективности работы пользователей с информационными ресурсами», — говорится в техническом задании.

Там же уточняется, что все названия в приложении должны быть на русском языке без использования терминов, непонятных целевой аудитории. Но возможно дублирование на отдельной вкладке всей необходимой информации на английском языке.

Где сделают платные парковки Узнать В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах: Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади. В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц: улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).

Отметим, что в конце августа 2025 года региональные власти заключили контракт с компанией ООО «Система Сити» на нанесение разметки и установки дорожных знаков для обустройства платных парковок. За проект в Ярославле заплатят 60 миллионов рублей, в Угличе — 10 миллионов рублей.

На осенней пресс-конференции губернатора Михаила Евраева поднимался вопрос о высоких тарифах на стоянку в центре Ярославля. Глава региона объяснил, что в каждой зоне будут свои расценки. Повышенная стоимость обусловлена еще и тем, что парковки будут оборудованы камерами.

В Ярославле час стоянки в центре для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей. Для ярославцев планируют ввести скидку 50%, а жителей конкретных улиц — резидентное разрешение на стоянку. Для сравнения: в городе-миллионнике Нижнем Новгороде платная парковка в центре стоит 60 рублей за час, в Москве в зависимости от зоны и времени стоимость парковки варьируется от 40 до 600 рублей за час.