Губернатор объяснил, как рассчитывали тарифы на платную парковку в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев раскрыл детали организации платных парковок в центре. Отвечая на вопрос 76.RU на пресс-конференции журналистов 17 сентября, он пояснил, как рассчитывались тарифы.
В Ярославле час стоянки в центре для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей. Для ярославцев планируют ввести скидку 50%, а жителей конкретных улиц — резидентное разрешение на стоянку. Для сравнение в городе-миллионнике Нижнем Новгороде платная парковка в центре стоит 60 рублей за час, в Москве в зависимости от зоны и времени стоимость парковки варьируется от 40 до 600 рублей за час.
«Дело в том, что тарифы разные. Все зависит от зоны, куда вы попадаете. У нас 12,5 миллиона туристов в год, и мы посмотрим, как отдельные тарифы будут работать. <…> Там будут тарифы ниже, чем 115 рублей — порядка 50-60 рублей за час. Есть 115 рублей и выше. Мы не только платные парковки вводим, мы увеличиваем зону бесплатной парковки. Задача стояла — увеличить количество бесплатных парковок. Все, кто хочет бесплатно припарковаться, они смогут это сделать, только придется немного пройти», — ответил губернатор.
Если кто-то хочет приехать в самый центр и припарковать машину, это платно. Если не в самый центр, то это бесплатно.
В центре города планируют установить видеонаблюдение с системой распознавания лиц.
«Еще одно отличие нашего парковочного пространства от парковочных пространств в других регионах заключается в том, что мы еще и камеры ставим на парковочные места для безопасности. Если что-то потом случится, побил машину или украли ее, все автомобили будут стоять под камерами с распознаванием лиц и номеров», — добавил губернатор.
С начала 2023 года в регионе обсуждают введение платных парковок. От слов к делу перешли в 2025 году: в августе власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе за 60 и 10 миллионов рублей соответственно. Всего на организацию выделили 250 миллионов рублей.
Где сделают платные парковки
В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах:
Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
Советская площадь;
Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;
улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;
улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;
улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.
В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:
улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;
улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;
улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;
улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;
улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;
улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;
улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).
Как ранее объясняли в областной администрации, платные парковки разгрузят центр города от автомобилей, уменьшит пробки, сделают историческую часть более привлекательной для туристов и дополнительно пополнят бюджет.