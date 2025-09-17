НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Губернатор объяснил, как рассчитывали тарифы на платную парковку в Ярославле

Губернатор объяснил, как рассчитывали тарифы на платную парковку в Ярославле

Час стоянки обойдется в 450 рублей

Губернатор Михаил Евраев объяснил, как формировались тарифы на платную парковку в городе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев объяснил, как формировались тарифы на платную парковку в городе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев раскрыл детали организации платных парковок в центре. Отвечая на вопрос 76.RU на пресс-конференции журналистов 17 сентября, он пояснил, как рассчитывались тарифы.

В Ярославле час стоянки в центре для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей. Для ярославцев планируют ввести скидку 50%, а жителей конкретных улиц — резидентное разрешение на стоянку. Для сравнение в городе-миллионнике Нижнем Новгороде платная парковка в центре стоит 60 рублей за час, в Москве в зависимости от зоны и времени стоимость парковки варьируется от 40 до 600 рублей за час.

«Дело в том, что тарифы разные. Все зависит от зоны, куда вы попадаете. У нас 12,5 миллиона туристов в год, и мы посмотрим, как отдельные тарифы будут работать. <…> Там будут тарифы ниже, чем 115 рублей — порядка 50-60 рублей за час. Есть 115 рублей и выше. Мы не только платные парковки вводим, мы увеличиваем зону бесплатной парковки. Задача стояла — увеличить количество бесплатных парковок. Все, кто хочет бесплатно припарковаться, они смогут это сделать, только придется немного пройти», — ответил губернатор.

Если кто-то хочет приехать в самый центр и припарковать машину, это платно. Если не в самый центр, то это бесплатно.

В центре города планируют установить видеонаблюдение с системой распознавания лиц.

«Еще одно отличие нашего парковочного пространства от парковочных пространств в других регионах заключается в том, что мы еще и камеры ставим на парковочные места для безопасности. Если что-то потом случится, побил машину или украли ее, все автомобили будут стоять под камерами с распознаванием лиц и номеров», — добавил губернатор.

С начала 2023 года в регионе обсуждают введение платных парковок. От слов к делу перешли в 2025 году: в августе власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе за 60 и 10 миллионов рублей соответственно. Всего на организацию выделили 250 миллионов рублей.

Где сделают платные парковки

В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

  • Советская площадь;

  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

  • улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

  • улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:

  • улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

  • улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

  • улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

  • улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

  • улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

  • улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

  • улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).

Как ранее объясняли в областной администрации, платные парковки разгрузят центр города от автомобилей, уменьшит пробки, сделают историческую часть более привлекательной для туристов и дополнительно пополнят бюджет.

Анастасия Вязигина
Платная парковка Автомобиль
Комментарии
22
Гость
41 минута
врет и не краснее, как можно увеличить зону бесплатной парковки, что гибдд решило поступиться безопасностью и убрало знаки запрещающие парковку? НЕТ, ну и еще потрясающее кол-во мест для инвалидов, конечно понимаю от куда они могут взяться, но что они в центре будут делать!? цены конечно решили поставить такие, что ну его.... камеры, ну давай тогда отвечай за сохранность имущества, нет?
Гость
21 минута
Парковка с улиц уйдет во дворы. Кто не хочет, тот не будет платить. Это утопия,что разгрузят центр города...
Читать все комментарии
